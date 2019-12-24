Галина Волчек госпитализирована в тяжелом состоянии

Галина Волчек госпитализирована в в тяжелом состоянии, сообщил kp.ru собственный источник знакомый с ситуацией. По словам руководителя литературно-драматической части "Современника" Евгении Кузнецовой, причиной госпитализации стали проблемы с легкими. Это все, что пока могут сказать в театре.

Действительно, в последнее время Галине Борисовне часто приходится обращаться к врачам – то сердце шалит, то легкие беспокоят. В июне Волчек была госпитализирована в отделение кардиологии института им. Вишневского

Она ложилась в больницу, чтобы «продышаться» через аппарат искусственной вентиляции легких. Как считают врачи, это результат многолетнего курения.

- Даже, когда театр летал на гастроли в Америку, пилоты разрешили ей покурить в самолете, перелет же длинный, она не могла дотерпеть до посадки, - рассказала «КП» близкая подруга народной артистки.

Галина Волчек руководит "Современником" почти 50 лет. В декабре прошлого года театр отмечал день рождения худрука одновременно с новосельем. Здание на Чистопрудном бульваре отремонтировали как раз к 85-летию народной артистки СССР.

"Комсомолка" желает Галине Волчек скорейшего выздоровления.