2019-12-24T09:58:09+03:00
Звезды

Галина Волчек госпитализирована в тяжелом состоянии

86-летняя народная артистка СССР в понедельник вечером была доставлена в реанимацию одной из столичных больниц
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Галина Волчек на праздновании дня рождения.Галина Волчек на праздновании дня рождения.Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Галина Волчек госпитализирована в в тяжелом состоянии, сообщил kp.ru собственный источник знакомый с ситуацией. По словам руководителя литературно-драматической части "Современника" Евгении Кузнецовой, причиной госпитализации стали проблемы с легкими. Это все, что пока могут сказать в театре.

Действительно, в последнее время Галине Борисовне часто приходится обращаться к врачам – то сердце шалит, то легкие беспокоят. В июне Волчек была госпитализирована в отделение кардиологии института им. Вишневского

Она ложилась в больницу, чтобы «продышаться» через аппарат искусственной вентиляции легких. Как считают врачи, это результат многолетнего курения.

- Даже, когда театр летал на гастроли в Америку, пилоты разрешили ей покурить в самолете, перелет же длинный, она не могла дотерпеть до посадки, - рассказала «КП» близкая подруга народной артистки.

Галина Волчек руководит "Современником" почти 50 лет. В декабре прошлого года театр отмечал день рождения худрука одновременно с новосельем. Здание на Чистопрудном бульваре отремонтировали как раз к 85-летию народной артистки СССР.

"Комсомолка" желает Галине Волчек скорейшего выздоровления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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