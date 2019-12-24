2019-12-24T11:18:30+03:00
Новый год 2020

Пять советов психолога о том, где найти новогоднее настроение

Специалист Полина Кривых рассказала, почему важно окружить себя позитивными людьми
Дарья ЗАВГОРОДНЯЯ@framsp
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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Многие жалуются: «Вот, Новый год на носу, а настроения совсем нет…» Однако в приподнятое, праздничное расположение духа мы можем привести себя сами. Да еще и сохранить его на всю неделю каникул. Как? Об этом рассказала психолог Полина Кривых, автор книги по когнитивной психологии «Где мои очки, и другие истории о нашей памяти».

- Есть психологические исследования, - говорит эксперт, - которые показывают, что воспоминания, окрашенные негативными эмоциями, хранятся в памяти дольше, чем радостные переживания.

То есть, если мы перед Новым годом поскандалили с близкими или коллегами, потеряли ключи от машины или кошелек, – эти драматические события могут бросить тень на весь праздничный период. Поэтому ближе к Новому году старайтесь избегать отрицательных эмоций, снижайте уровень стресса и держитесь поближе к источникам позитивных чувств. Многие из нас в конце декабря бросаются в «марафонскую» гонку: носятся по магазинам, делают запасы еды, подарков, закупаются фейерверками, на 31 декабря до ночи готовят оливье и селедку под шубой. Однако если суетиться вас заставляет чувство долга, а не только удовольствие, лучше дать себе отдохнуть. Ведь на новый год «красна изба не углами», а ощущением счастья.

- Накануне праздника постарайтесь выспаться получше, - советует психолог. - У человека, который немного недоспал, снижается скорость реакции.

А в новогоднюю ночь, когда вокруг будут хлопушки, бенгальские огни и опасность облиться шампанским из бокала, быстрая реакция очень пригодится. Она поможет увернуться от мелких неприятностей и – опять же – не испортить себе настроение.

- Мы лучше запоминаем информацию, если кому-то ее пересказываем. Поэтому не стесняйтесь рассказывать о том, как провели новогоднее торжество.

Описывайте праздник в красках - всем друзьям, знакомым и родственникам, «не держите в себе». Приятными воспоминаниями важно делиться – не меньше, чем проблемами. Оживляя в разговоре приятные моменты жизни, мы как бы заново их проживаем – и они лучше откладываются в памяти.

- Этот прием очень напоминает эксперименты И.П. Павлова с собаками. Но с людьми это тоже работает: во время праздника отслеживайте свои ощущения, и каждый раз, когда испытывайте особенное удовольствие – поете любимую песню, танцуете зажигательный танец, катаетесь с горки или смеетесь над анекдотом – съедайте что-нибудь сладкое - половинку мандарина, например. Так вы создадите «положительное подкрепление» своим чувствам, и они надолго сохранятся в памяти.

- Глядя на веселых людей, мы «заражаемся» их радостью, иногда сами того не замечая, - говорит специалист.

Старайтесь в дни отдыха ориентироваться на друзей и знакомых, которые умеют радоваться – способны смеяться и развлекаться до упаду. Это феномен «социального заражения». Ведь человек – существо общественное. Он склонен перенимать эмоции от людей, которые его окружают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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