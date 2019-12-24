2019-12-24T11:55:54+03:00
Общество

Девушка написала заявление в полицию на богатых родителей своего парня, которые упрятали его в клинику Стаса Пьехи

Полина уже неделю не может добиться встречи со своем молодым человеком
Наталия ЕРОШКИНА
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29-летняя Полина и 22-летний Дамир вместе уже 4,5 года.29-летняя Полина и 22-летний Дамир вместе уже 4,5 года.
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29-летняя Алина* и 22-летний Женя вместе уже 4,5 года. У Жени всегда были сложные отношения с родителями, Алина об этом знала. В последние полгода девушка и вовсе перестала общаться с семьёй возлюбленного из-за постоянного недопонимания. Родители парня — предприниматели, владеют сетью мясных магазинов. У Жени есть ещё два брата 20 и 7 лет и 3-летняя сестрёнка. Ещё после школы старший сын стал жить в отдельной квартире, которую приобрели его родители, но несмотря на самостоятельную жизнь, его продолжали контролировать. Но то, что случилось 12 декабря, предугадать молодые люди не могли.

— В 13.00 12 декабря мне позвонил мой молодой человек. Он был взволнован, сказал, что его мама пришла в квартиру, где он живёт, открыла дверь своим ключом. С ней были два амбала, обычно её сопровождал личный водитель, а в этот раз незнакомые мужчины. Женю силой выволокли из дома, посадили в машину и куда-то повезли. Он сказал "если я не позвоню в течение 2 часов, звони в 112", — рассказала Полина kp.ru.

Примерно через 40 минут Женя снова связался с девушкой и сообщил адрес, который увидел на здании, к которому приехал автомобиль. Это была наркологическая клиника Стаса Пьехи. Это был последний звонок, после которого связь между молодыми людьми оборвалась. Алина сразу же обратилась за помощью в полицию и стала разыскивать Женю.

— В понедельник я пыталась навестить его в клинике, привезла коробочку конфет и положила в неё записку, написала что пытаюсь ему помочь, что его родители поступили неправильно. Дело в ом, что его мама считает, что у него проблемы с наркотиками, — рассказа Алина.

Все её попытки встретиться с парнем не увенчались успехом, к нему девушку не пускали. На видео охранник клиники предупредждает девушку, что если она не уйдет от ворот учреждения, то он вызовет наряд полиции и пожалуется родителям Жени. Но назвать причины отказывается.

— Я не знаю, что с ним там происходит, может его пичкают препаратами, я боюсь за него. Разве можно вот так взять и без его согласия запереть взрослого человека? — возмущается Алина.

Клиника Стаса Пьехи.

Девушка подала два заявления в полицию: о похищении и о незаконном помещении в медучреждение. Уже неделю Полина не видела своего молодого человека. О его состоянии ей рассказал друг, которого родители согласились взять с собой на встречу с Женей.

— По его словам, у Жени были очень синие руки, ему ставили катетеры, чтобы таким образом "лучше очищался организм". По голосу он сейчас очень заторможенный, очевидно, что вводили и транквилизаторы в большом количестве. Врач уговаривал родителей оставить его здесь ещё на реабилитацию вообще без какой- либо связи и возможности выхода из клиники ещё на 1-3 месяца, — поделилась Алина.

*имена изменены

ИСТОЧНИК KP.RU

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