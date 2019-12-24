Дальнобойщики о запрете правительства: Сами решим, когда сходить в кусты

Правительство утвердило жесткие правила для водителей автобусов и фур. В постановлении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым, расписано, сколько можно ехать без остановок и когда нужно отдыхать.

В сутки за баранкой водитель может провести не больше 9 часов. Перерабатывать можно только на час, и то не больше двух раз в неделю. Больше того, не позднее чем через 4,5 часа после начала пути, нужно остановиться и отдохнуть — минимум 45 минут. Можно, правда, делить свой рабочий день и на более мелкие отрезки с перерывами покороче.

Цель у нововведений благая — снизить число аварий из-за водителей, у которых уже глаза слипаются от усталости. Но сами дальнобойщики уверены: новый распорядок только добавит им головной боли.

- Да я и так езжу часов по 8-9, делаю 400-500 километров в день. То есть в принципе вписываюсь в эти правила. Но оставьте мне право решать, когда чай попить, а когда, пардон, в туалет сбегать, - возмущается координатор ассоциации дальнобойщик Валерий Войтко. - А что, если я через 4,5 часа после начала рейса буду в пробке на МКАДе? Там просто невозможно найти место, чтобы отстояться.

Следить за отдыхом дальнобойщиков будут тахографы, которыми оборудовали каждую фуру. Но они фиксируют только двигается машина или нет, и не отслеживают пробки, погоду и другие факторы, которые влияют на водителя и его рабочий график. А тем временем нарушение режима труда и отдыха наказывается ощутимыми штрафами — до 50 тысяч рублей. Возможные расходы на общение с инспекторами ГИБДД уже включены в стоимость доставки грузов, но если причин придираться у них станет больше, вырастут и транспортные расходы. В конце концов это обернется новыми ценниками в магазинах.

- Водителям не оставляют возможности как-то оправдаться. Не понятно, как доказать, что это не я такой злостные нарушитель, а объективные обстоятельства вынудили: погода ремонт дороги, пробки, - сказал «КП» Войтко. - Товарищи с Севера рассказывают, что их уже тормозит ГИБДД на зимнике и требует распечатку тахографа.

Шоферы говорят, что сами всеми руками за режим труда — хоть начальство не будет жилы тянуть. Но такие строгие правила в условиях огромной страны с разными дорогами, климатов и инфраструктурой вряд ли будут работать.