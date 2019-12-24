К 2027 году метро в Москве удвоится

Сегодня, 24 декабря, на президиуме правительства Москвы обсудили итоги работы Стройкомплекса столицы за прошедший год и планы на 2020-й. Мэр Сергей Собянин назвал главными строительными итогами 2019 года МЦД, 8 новых станций метро и программу реновации.

- По решению мэра утверждён план удвоения метро до 2027 года, - сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - У нас расписано по датам строительство новых станций и линий на первом этапе до 2023 года. Второй этап развития подземки рассчитан до 2025 года. А третий этап - до 2027 года. По дорогам планируем в ближайшие годы проложить 320 километров новых маршрутов.

По его словам, продолжится строительство новых и благоустройство действующих набережных - Марка Шагала, Шелепихинской, Пресненской, Нагатинской. Всего к 2023 году приведут в порядок 129 километров городских набережных, а также построят и реконструируют 24 моста, откроют 40 новых мест отдыха у воды.

Что касается жилья, то за прошлый год в столице появилось ещё 4,5 миллиона квадратных метров квартир.

- В год в Москве появляется около 1 процента новых жителей, - уточнил Марат Хуснуллин. - Причём около 75% покупателей жилья - москвичи. Среди них - много бывших жителей Москвы, которые раньше переехали в Подмосковье, а теперь хотят вернуться жить в город.

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на радиостанции `Комсомольская правда`.Фото: Иван МАКЕЕВ

ЧТО СДЕЛАНО

Метро

С 2011 года в Москве открыли 155 км линий метро и МЦК, 81 новую станцию, 3 дополнительных вестибюля, 10 электродепо метро и МЦК.

В 2019 г. - 2 новых участка подземки общей длиной 17,9 км линий с 8 станциями и электродепо "Руднево". Это 4 станции Некрасовской линии и участок Сокольнический линии от Саларьево до Коммунарки.

Кроме того, за минувший год проложено 38 км тоннелей – рекорд последних лет.

В 2011 - 2019 годах - построено/реконструировано 235 км ж/д путей и 36 остановочных пунктов, в т.ч. в 2019 г. – 78 км ж/д путей и 25 остановочных пунктов. Практически завершена интеграция МЦК с радиальными направлениями железной дороги.

В ноябре 2019 г. - открыто движение по первым Московским центральным диаметрам МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" (Одинцово-Лобня) и МЦД-2 "Курско-Рижский" (Нахабино-Подольск). Сюда входят 132 км путей и 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. К 2024 г. количество станций должно увеличиться до 66, количество пересадок – до 27.

Мэр Сергей Собянин на открытии станции московского метрополитена.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дороги

В 2011 - 2019 годах построено 916 км дорог, 295 искусственных сооружений (мостов, тоннелей, эстакад) и 243 внеуличных пешеходных перехода.

В 2019 г. - 111 км дорог, 25 искусственных сооружения и 16 пешеходных переходов. Среди них - Северо-Западная хорда (балочный мост через шлюз № 9 канала имени Москвы), участок Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе до улицы Лосиноостровская, участок Южной Рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта, разворотная эстакада на Волоколамском шоссе.

Реновация

Утверждена 431 стартовая площадка во всех округах Москвы для строительства новых домов всего на 6,7 млн. кв.м. Порядка 20% стартовых площадок находятся на месте домов, расселяемых по программе реновации.

Уже построены 49 новых домов. Еще 147 домов строятся. При этом проектируются 66 домов. Сейчас идет или завершилось переселение более 19 тысяч человек из 104 домов (уже переселено 12,7 тыс. жителей).

ЧТО СДЕЛАЮТ

Метро

В 2020-2022 годах запустят 79,2 км линий, 31 станции метро и 2 депо.

При этом продолжается строительство всех участков БКЛ – самого большого метрокольца в мире. Также продлеваются действующие линии (Сокольническая - до "Новомосковской", Люблинско-Дмитровская - до "Северного", Калининско-Солнцевская - до "Внуково", Арбатско-Покровская - до "Гольяново") и строятся новые (в Коммунарку и Троицк, Рублёво-Архангельское и Бирюлево).

В ближайшие годы планируют открыть 5 диаметров. Всего это – 375 км пути, более 180 станций. Эти маршруты улучшат транспортное обслуживание 6,9 млн. москвичей и 5,5 млн. жителей Московской области.

В результате к 2023 году общая длина путей внеуличного рельсового транспорта (метро+МЦК+МЦД) в столичном регионе составит более 1 000 км, количество станций увеличится до 498, а пассажиропоток – в 1,7 раза (более 12,5 млн. человек в сутки).

Кроме того, в Москве планируется создать 103 транспортно-пересадочных узла (ТПУ), из них 35 – уже построено, 68 – строятся.

Дороги

В 2020 - 2022 годах планируется построить 352 км дорог, 105 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов. Главным проектом на ближайшие годы станет строительство новых хордовых магистралей – СВХ, ЮВХ и Южной рокады. Общая длина 4 хорд с учетом 185 искусственных сооружений, съездов и дублеров - 355 км.

Реновация

В 2020-2022 годах планируется подготовить проекты и построить новые жилые дома общей площадью 2 млн. кв.м.