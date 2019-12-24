Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов: За последние 10 лет 42 из 82 футболистов команды перенесли операции на коленях

С подачи Роберто Карлоса

- Сегодня у меня в гостях врач сборной России по футболу, председатель медкомитета РФС Эдуард Безуглов. Эдуард, как вы попали в сборную России по футболу?

- Это был 12-й год. Честно говоря, я собирался заканчивать в футбольной медициной, потому что я из «Анжи» ушел… Ну, ушли из «Анжи». Была временная пауза, я собирался возвращаться в клиническую медицину.

- У вас был конфликт в «Анжи»?

- Конфликтов у меня никаких не было. Просто кто-то хотел занять это место...

- Вы были врачом в «Анжи», когда там играли легендарные…

- Да, Это’О, Роберто Карлос. Шикарный период времени, он мне очень много дал для самоощущения, уверенности в себе. Потому что работать с такими звездами дорогого стоит на самом деле. Кстати, Роберто Карлос напрямую повлиял на начало моей работы в сборной. Я оттуда ушел, и когда Капелло принимал сборную, он сказал, что сам будет набирать себе штат, в том числе административный, медицинский. У меня есть добрая знакомая Элизабет Бартоше, матч-агент УЕФА, которая позвонила мне и сказала: «Эдуард, в Россию приезжает мистер Капелло, не хочешь с ним поговорить?» Я говорю: «Я вроде как уже закончил, но давай».

- А вы после «Анжи» хотели закончить со спортом?

- Да. Потому что мне нравилась клиническая медицина, у меня получалось, я много лет, до 17-го года, дежурил в больнице врачом-хирургом.

- А у вас специализация – хирургия?

- Общая хирургия, колопроктология. Я несколько лет работал хирургом по оказанию экстренной помощи в корпусе травмы большой городской больницы, потом дежурил в больнице много лет. До 17-го года я 4-5 раз в месяц дежурил. Мы с мистером Капелло и его помощником три часа разговаривали. Мне тогда было 29 лет. Через час мне позвонила Элизабет, сказала: «Мистер Капелло, поговорив с тобой, решил, что ты будешь врачом сборной». Потом, конечно, пытались мистера Капелло некоторые наши функционеры сбить с этого пути. На что мистер Капелло сказал: я решение принял, я его не меняю. И с первого момента он мне сказал: я тебе максимально доверяю, ты всегда должен быть на моей стороне, и у меня к тебе безграничное доверие.

Хиддинк, Слуцкий, Черчесов

- Со сборной вы прошли чемпионаты мира в Бразилии (2014 год), России (2018-й), чемпионат Европы во Франции (2016-й) и Кубок Конфедерации в России (2017 год). Вы работали под руководством Фабио Капелло, Леонида Слуцкого и Станислава Черчесова. Скажите, с кем из вышеперечисленных людей работа была наиболее сложной и наиболее интересной?

- Это работа в сборной, это всегда на пике, тем более на таких турнирах, мы их не пропускали. Это всегда сложно, и всегда интересно. Это всегда вызов. Могу сказать, что мистер Капелло был человеком, окруженным ореолом славы. Было страшно, если честно. Причем страшно было не только мне, но и многим футболистам сборной. Потому что человек действительно очень жесткий, но максимально справедливый. Леонид Слуцкий был совсем другим, но критерии остаются одни и те же.

- С ним точно не было страшно.

- Нет, страшно не было. Мы познакомились с ним в сборной, так же как и со Станиславом Черчесовым. Надо сказать, что нам одной-двух бесед хватало. Они расспрашивали, что я делал, как это делалось, что планируется делать. И мы спокойно оставались работать вместе. Леониду Викторовичу Слуцкому тоже были попытки рассказать о том, что к врачу Безуглову есть вопросы. Он говорит: а у кого есть вопросы к врачу Безуглову?

- Получается, что при каждом новом тренере всегда находились люди, которые хотели, говоря простым языком, вас сбрить?

- По большому счету, да.

- А при Черчесове?

- Такого не было.

- То есть Черчесов вас сразу принял как человека, с которым планировал работать?

- Понятно, что он изучил все, что я делал, что планируется делать. И это совпало по многим пунктам. У него требования очень серьезные, посерьезнее, чем у Слуцкого. Сейчас сборная, как мы шутя говорим, это расцвет комплексной научной группы сборной. Знаете, есть такое выражение – в спорте нет мелочей. Это расхожее выражение, которым многие прикрываются. У Станислава Саламовича Черчесова действительно нет никаких мелочей. Тренировка расписана посекундно. Анализы крови, контроль состояния. То есть весь тренерский штат работает в режиме нор-стоп 24 часа в сутки.

- Быть футболистом в современном мире это выдерживать невероятные физические нагрузки. Вы обладаете цифрами – физические показатели спортсменов как изменились за последние 50 лет?

- Есть большие данные, даже по юношескому футболу, которые говорят о том, что за последние 30 лет дети, играющие в футбол, 11-15 лет, стали крупнее, стали более выносливыми, более взрывными. То есть пик максимального роста сохранился (13-13,5 лет), но дети стали больше, требования совсем другие. Скорости, конечно, стали гораздо больше, игра стала компактнее, жестче, агрессивнее.

Питание — лучший допинг

- При таких физических нагрузках как вы держите их в тонусе, какие добавки они принимают?

- Надо понимать, что футбол высокого уровня дается очень тяжело для организма. Из 82 сборников, которые были с 8-го по 18-й год, 42 человека перенесли операции на коленных суставах, а некоторые делали это неоднократно. До 100% футболистов имеют поражение хряща, каждый 10-й имеет поражение хряща четвертой степени. Это плата за любимую игру. Надо понимать, что это люди, генетически одаренные. Когда нам кажется, когда мы смотрим по телевизору, что они там еле-еле ходят, поверьте, любой из лежащих на диване 10 минут в их режиме без мяча побегает рядом, и можно ему «скорую помощь» вызывать. Понятно, что генетика. Понятно, что тренировочный процесс. Поверьте, вы никакими БАДами, никаким спортивным питанием вы не поможете.

- То есть там реально нет никаких витаминов?

- Конечно, спортпитание есть. Разрешенное. Неразрешенное мы вообще не обсуждаем, мы это не применяем и никогда не применяли. Это все разрешено, можно применять, можно купить в любом проверенном спортивном магазине, любой проверенный бренд. Есть такое поверье, что спорт высоких достижений без допинга невозможен. Это чепуха.

- Давайте перейдем к какому-то конкретному рецепту. Вот приехал футболист с отдыха, допустим, или после болезни. Есть какой-то фирменный рецепт, который его поднимает на ноги?

- Если он устал или детренирован после хорошо проведенного отпуска, то конкретного рецепта быть не может. Здесь только грамотный тренировочный процесс и грамотное восстановление. Мы должны понимать, что во время тренировок организм получает только импульс, который организм должен переварить. Все изменения, которые мы хотим, чтобы произошли, происходят между тренировками. Поэтому не надо тренироваться сутками напролет. У нас была такая показательная история. Когда мы готовились к чемпионату мира-2018 по футболу в Новогорске, тогда мы еще считались…

- Аутсайдерами?

- Да, никакими. И когда один из руководителей приехал на тренировку, говорит: «Тренировка долго идет?» Я говорю: «40 минут». – «А долго еще?» - «Минут 30 еще по графику». – «Всего 1 час 10?» - «Ну да». – «Поэтому так и играете, что так мало тренируетесь».

Футболисты могут тренироваться 20 часов, проблем никаких нет. Но не надо этого делать. Средняя длительность одноразовой тренировки при подготовке была 69 минут. Этого хватило, чтобы наша сборная бежала и быстрее всех, и скорость меньше всех падала. Поэтому у нас за все время подготовки к Кубку Конфедерации и чемпионату мира была только одна мышечная травма у Алана Дзагоева, которую мы быстро вылечили. Поверьте, это фантастически мало.

- Вас в сборной все футболисты любят?

- У меня со всеми ровные отношения, с кем-то, может быть, чуть поближе, но отношения со всеми ровные.

- Вы сажаете на диету, вы взвешиваете.

- У нас много лет проблема лишнего веса вообще не существует. Знаете, Капелло не запрещал ничего – ни пить пиво после игры, ни пить вино. Но мало кто пил. Черчесов тоже не запрещает после игры выпить банку пива. Но никто не пьет. Не потому, что они боятся…

- А как же эти кальянные приключения?

- Мы говорим про 12-й год. Это до моего прихода. Все, кто в теме, понимает, что было очень много рассказано того, чего на самом деле не было. Была такая пиар-история, не очень красивая.

- То есть вы все равно на стороне футболистов? Вы считаете, что когда такие истории происходят… То есть они тихо-спокойно пришли отдохнуть?

- Они должны понимать, что это люди, которых знает вся страна, по большому счету. Поэтому отдыхать тоже надо, понимая, что все могут перевернуть.

«Кокорин и Мамаев адекватные ребята»

- Не могу не спросить тогда. Кокорин и Мамаев, как это получилось?

- Я ни в коем случае не оправдываю ребят. Но они и сами это прекрасно понимают. Мы все понимаем, что таких историй в нашей стране, к сожалению, ежедневно происходят сотни, тысячи.

- Не спорю. Мне интересно, как врач, болельщик и мужчина вы как считаете, это происходит оттого, что на неокрепшие умы ложатся большие деньги, большие возможности, большая слава? Или это на самом деле такая психологическая реакция на постоянное напряжение? Вы себе как это объяснили, когда это узнали?

- Во-первых, я неплохо знаю обоих ребят. Абсолютно адекватные ребята, профессионалы. Никаких проблем с режимом, когда они были в сборной, не было. Я знаю, что в «Зените» у Саши тоже никаких проблем с режимом не было. Мне кажется, в конкретной ситуации не оказалось людей, которые могли бы подсказать. Здесь многое зависит от окружения в этой ситуации. Была тяжелая игра, они приехали. Не оправдываю их, мне кажется, что закон должен быть един для всех, они понесли свое наказание, более чем заслуженное. Но в такой же ситуации полтора года назад моего лучшего друга избили на выходе из бани ни за что ни про что, и при этом люди банально откупились, и ничего не было, хотя человека привели в отделение и т.д. Потом они не могли год опознать его, где он там живет.

- Не спорю. Просто к футболистам повышенное внимание.

- О чем я и говорю. Они должны понимать, что находятся в центре внимания.

- У них самые высокие гонорары в спорте, самые высокие зарплаты. При этом физические нагрузки оказывают влияние на психику человека. У нас не очень принято про это говорить, но на том же американском телевидении самые популярные форматы – что происходит с футболистами, а особенно с представителями американского футбола, после того как они завершают карьеру.

- Шикарная тема. Там, кстати, очень много исследований на эту тему.

- Они все как один теряют все эти свои миллионы, практически 90% теряют деньги и опускаются, потому что психически не выдерживают эти нагрузки.

- Когда в детстве находишься в каком-то коллективе, когда образование, к сожалению, страдает…

- Вы имеете в виду гуманитарное?

- Конечно. Когда в 18 лет тебе падает, условно, миллион долларов на голову… Легко осуждать, но если оказаться в этой ситуации, мне кажется, мало кто сможет без помощи со стороны, чтобы это бесследно прошло.

«Смолов пытался разобраться в себе»

- Так как психология – очень важный момент в футболе. Как вы считаете, неудачная игра на чемпионате мира Федора Смолова сказалась на его психологическом состоянии? Или он уже полностью восстановился?

- Я думаю, что сейчас он точно восстановился. После чемпионата, конечно, ему было тяжело. Знаете, Федор – человек с большим интеллектом, который пытается разобраться в себе, анализирует ситуацию. Ему, конечно, было тяжело. Как я говорю, мы были в одном пенальти от учебников истории. Я думаю, в учебниках истории этот случай описали бы, если бы мы вышли в полуфинал. Причем я уверен, что мы сыграли бы там достойно, хорошо. Поэтому он переживал. Мы с ним разговаривали, он говорит: вы не можете себе представить, сколько у меня в соцсетях проклятий. Счет шел на тысячи проклятий, хотя это всего лишь, по большому счету, игра.

- У него была депрессия?

- Я думаю, что в этой ситуации, может быть, не прямо четкое понятие – медицинская депрессия, но точно, что тяжелейший стресс был. Его не могло не быть.

- Вы что-то делаете в этой ситуации? Вы даете какие-то медикаменты?

- Определенные препарат, чтобы лучше спать.

- Успокаивающие?

- Да. Но чтобы потом это не влияло на физическую работоспособность. Но специальных каких-то антидепрессантов точно никогда не давали. Я думаю, что человек, который находится в депрессии, он не будет играть так, чтобы его вызвали в сборную. Наши тренеры, например, следят. Станислав Саламович Черчесов может написать в полвторого ночи лично мне: «Валенсия» Дениса Черышева меняет. Узнай, что случилось». То есть там вовлеченность максимальная. Я в четыре часа ночи могу написать Станиславу Саламовичу и точно получить ответ. Сейчас так же вовлечен в процесс и Александр Валерьевич Дюков, который тоже в ежедневном режиме получает информацию обо всех кандидатах в сборную, какое у них состояние здоровья.

«У Дзюбы сильный характер»

- Скажите, а вот травля Дзюбы вообще что это такое? Как вы считаете, насколько это вот акция спланированная?

- Я как раз про спланированность акции судить не могу, я не настолько в эту тему погружен.

- Такое было разве когда-то?

- Нет, такого не было. На самом деле, это дикость. И я думаю, что все адекватные люди понимают, что это дикость. Ты можешь как угодно к кому угодно относиться, но показывать свою неприязнь таким образом, это просто, мягко говоря, некрасиво… Артем, понятно, переживал.

- Впал в депрессию?

- Нет. У Артема сильный характер. Если бы он впал в депрессию, он потом бы не забивал практически в каждом матче решающие мячи за свою команду. Он потом блестяще, на мой взгляд, играл и всем все показал.

- Я просто не поняла, с чего вдруг такая история?

- Я согласен, что прилетать на матч сборной в Сан-Марино и оскорблять лучшего игрока сборной - далеко не очевидный вариант…

Почему ушел Акинфеев

- В 2018 году еще один игрок – Игорь Акинфеев – заканчивает свою карьеру в сборной. При этом, с точки зрения физической формы он мог спокойно продолжать играть за сборную.

- Игорь ушел, мы можем только уважать его решение – оно взвешенное было. По здоровью что я могу сказать? Что он играет блестяще за свой клуб. При этом игры за сборную всегда нагрузка. Мы прекрасно понимаем, что у него были определенные проблемы с коленным суставом, слава богу, он их успешно решает и много лет является нашим лучшим вратарем, да. Я уверен, что, если потребуется, то Игорь вернется и сборной поможет. Как и Сергей Игнашевич, который вернулся в 39 лет в сборную на чемпионат мира и сыграл блестяще. Это показывает, что практически любой футболист, который доиграл до этого времени, без травм, без операций, может помочь. Поэтому тот же Самедов мог сейчас играть на высоком уровне.

Евро-2020

- Скажите, а как думаете, как мы будем выступать на чемпионате Европы?

- Учитывая, что мы будем месяц готовиться, я точно знаю - мы будем физически готовы максимально.

- Лучше, чем к чемпионату мира по футболу?

- Я просто знаю цифры по высокоскоростной работе. Очень тяжело быть готовым лучше, чем тогда. Потому что тогда сборная была готова прямо на уровне лучших сборных мира.

- То есть, это был пик физической формы?

- У других сборных тоже был пик, получается. Бельгия бежала там 2200 метров, мы бежали ровно столько же.

- Все больше и больше именитых спортсменов уходят из спорта до 30 лет.

- Нет, я здесь с вами не соглашусь, потому что есть научные данные, опубликованные, на английском языке, где сравнивали команды, играющие в Лиге чемпионов 20 лет назад и сейчас. Средний возраст команд вырос с 25,5 лет до 26,5 лет. То есть, средний возраст в футболе элитном растет. Пик расцвета по трансфертной стоимости считается 26-30 лет…

- То есть, он просто технически не может помолодеть?

- Ну да. Больше за него не заплатят. 26 – можно спокойно платить. Я думаю, что сейчас любой футболист, который не переносил операции на коленных суставах, на голеностопных суставах, играющий на высоком уровне много лет и себя контролирующий, может играть до 35-36 лет и никаких проблем в этом не будет.

Допинг в футболе

- Встречался ли вам допинг в футболе?

- Нет. Скажу больше, футбол вообще является самым тестируемым в мире видом спорта. В том году брали более 320 тысяч проб во всем мире и самый элитный вид спорта – футбол - более 40 тысяч проб. В российском футболе, например, в этом году все футболисты – РУСАДА взяло около 250 проб во всех разновидностях спорта, еще столько же проб было по линии ФИФА и УЕФА. Двойная, тройная проверка. И ни одного элитного футболиста точно не поймали. В этом году на 500 проб было всего два нарушения. Это девочка из мини-футбола, причем, не из элитного дивизиона - она получила дисквалификацию два года, и парень из второго дивизиона – он отделался предупреждением. Это всего 0,3-0,4% от общего количества проб.

Я убежден, что за счет тренировочного процесса, за счет грамотного питания и восстановления можно достигать самых больших вершин абсолютно без всяких допингов.

Если у какого-то футболиста, моего подопечного, случился такой случай, меня бы руководство нашей федерации в течение 13 секунд уволило бы по статье. И приняло бы самые жесткие меры – я бы никогда в жизни в футболе бы не работал больше.

- То есть, продолжением громкого допингового скандала в нашем спорте должно стать «дело врачей»?

- Врачей, тренеров. Там есть пожизненно дисквалифицированные врачи и тренеры. Есть которых на 2, на 4 года дисквалифицировали. Там, по-моему, 8-10 человек. У нас в настоящее время около 80 одних легкоатлетов отбывает наказание.

БЛИЦ

- Топ-три лучших футболиста нашей сборной, по вашему мнению? Сразу, не думая.

- Артем Дзюба, Денис Черышев и Александр Головин.

- Три самых красивых гола нашей сборной?

- Мне кажется, любой гол… гол Дениса Черышева в ворота сборной Хорватии. Гол Юры Газинского в ворота Саудовской Аравии, потому что он был очень важный. И гол с пенальти Артема Дзюбы в матче с Испанией, потому что он подарил нам то, что было все лето.

- Чего ждете для себя и для сборной в следующем году?

- Жду как минимум выхода в четвертьфинал, там будут играть такие команды, когда загадывать уже ничего нельзя, но я могу гарантировать всем болельщикам, что наша сборная будет биться в каждом матче до последней секунды, не жалея сил, и не на сто, а на тысячу процентов!