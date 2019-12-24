Тина Канделаки написала книгу "Pro Тело"

Российская журналистка Тина Канделаки написала новую книгу «Pro Тело». В ней она рассказывает о своем личном пути к идеальной фигуре, который, как оказалось, был непростым. Тина со всеми подробностями пишет о тяжелых препятствиях, психологических проблемах и предрасположенности к лишнему весу. На своем примере она показывает, что любая женщина может не только добиться идеальной фигуры, но и надолго её сохранить.

Канделаки призывает своих читательниц ставить правильные цели и осторожнее относиться к бодипозитиву. Ведь есть огромная разница между принятием себя и игнорированием заботы о здоровье.

Во время написания книга Тина консультировалась со многими видными экспертами и профессионалами своего дела. Она взяла интервью у нутрициолога, пластического хирурга, психолога, тренера, а также опросила множество девушек, включив их истории в книгу.

Уже завтра, 25 декабря, слушатели радио «Комсомольская правда», получат уникальный шанс выиграть книгу Тины Канделаки. Она будет разыграна в программе «Главное вовремя» в 8:00 по мск. Автор самого интересного вопроса получит книгу в подарок.