2019-12-24T17:57:00+03:00
Здоровье

Тина Канделаки написала книгу "Pro Тело"

В ней журналистка рассказывает главные секреты похудения и ухода за собой
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Канделаки призывает своих читательниц ставить правильные цели и осторожнее относиться к бодипозитивуКанделаки призывает своих читательниц ставить правильные цели и осторожнее относиться к бодипозитивуФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Российская журналистка Тина Канделаки написала новую книгу «Pro Тело». В ней она рассказывает о своем личном пути к идеальной фигуре, который, как оказалось, был непростым. Тина со всеми подробностями пишет о тяжелых препятствиях, психологических проблемах и предрасположенности к лишнему весу. На своем примере она показывает, что любая женщина может не только добиться идеальной фигуры, но и надолго её сохранить.

Канделаки призывает своих читательниц ставить правильные цели и осторожнее относиться к бодипозитиву. Ведь есть огромная разница между принятием себя и игнорированием заботы о здоровье.

Во время написания книга Тина консультировалась со многими видными экспертами и профессионалами своего дела. Она взяла интервью у нутрициолога, пластического хирурга, психолога, тренера, а также опросила множество девушек, включив их истории в книгу.

Уже завтра, 25 декабря, слушатели радио «Комсомольская правда», получат уникальный шанс выиграть книгу Тины Канделаки. Она будет разыграна в программе «Главное вовремя» в 8:00 по мск. Автор самого интересного вопроса получит книгу в подарок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Российских госслужащих могут пересадить на такси
«Нафтогаз» рассчитывает согласовать с Россией условия договоров по газу 26 декабря
Раскрыта стоимость поездки Зеленского в Париж
Москвич засудил художников, смастеривших куклу, не похожую на его жену
Киев планирует получить 2 млрд долларов за транзит российского газа в 2020 году
Путин рассказал о приоритетах работы законодателей в 2020 году
В министерстве труда рассказали детали замены трудовых в электронный формат
Россияне смогут увидеть отреставрированную «Иронию судьбы»
Евросоюз осудил смертный приговор пятерым убийцам журналиста Джамаля Хашукджи
RT выпустил ролик с самыми хайповыми новостями 2019 года
Киев упростил порядок пересечения границы с Крымом для учащихся на Украине
МЧС: в Москве за новогодние праздники в пожарах гибнут около 30 человек
Генерал таможни Кизлык арестован по делу о коррупции
Путин сообщил о разработке гиперзвуковой ракеты «Циркон» наземного базирования
Шойгу рассказал о снижении места России по военным расходам в мире
Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с июля 2018 года
У главы управления таможни при обыске нашли драгоценности, 600 тысяч долларов и евро
Владимир Путин обвинил Европарламент в попытках извратить историю
Шойгу рассказал, почему снизилась потребность в солдатах-срочниках
В ОСК рассказали, за какое время могут построить трубоукладчика для «Северного потока – 2»