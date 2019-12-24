2019-12-24T19:24:16+03:00
Общество

У генерала таможни нашли золотые слитки и люксовые часы

В ходе обысков у госслужащего обнаружили еще более 1,5 миллиона долларов
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Генерала ФТС Кизлыка отправили в СИЗО по делу о коррупцииГенерала ФТС Кизлыка отправили в СИЗО по делу о коррупцииФото: Агентство городских новостей "Москва"
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Серьезный коррупционный скандал разгорается в суде по делу бывшего начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы генерала Александра Кизлыка. Во время обысков оперативники нашли в его квартире 600 тысяч евро, 600 тысяч долларов, а еще часы элитных швейцарских марок и слитки золота.

О сокровищах в доме генерала рассказал в Басманном суде столицы свидетель по делу Дмитрий Аверьянов.

Суд арестовал генерала по статье "превышение должностных полномочий", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Речь идет о нарушениях, которые генерал мог допустить еще в прошлом году. В следствии подозревают, что его подчиненный Алексей Серебро знал о том, что ряд офицеров Внуковской и Домодедовской таможни получали 1-3 тысячи долларов от пассажиров, которые пытались провести незадекларированную валюту и товары. Серебро и Кизлыка подозревают в том, что они покрывали преступников, изымали контрабандную валюту, а затем присваивали ее.

Обыски по этому делу прошли во многих подразделениях таможни.

Отметим, что в прошлом году Генпрокуратура заявила о росте коррупции на 10 процентов.

"Ранее взяточнику приписывают различные негативные качества – меркантильность, корыстолюбие, бесконечное властолюбие, но исследование это не подтвердило. Реальными взяточниками оказались активные, энергичные и инициативные люди, которые очень целеустремленны, коммуникабельны, стрессоустойчивы, трудолюбивы, умеют контролировать себя, готовы к командной работе. У взяточников, как правило, есть высшее образование, постоянное место жительства, семья и дети. Взяточники не нарушают общественный порядок и не склонны к вредным привычкам – не злоупотребляют алкоголем, не принимают наркотики. Средний возраст осужденных – 40 лет, большинство из них – мужчины", - перечислил достоинства современных коррупционеров официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

"Просто какой-то перечень достоинств идеального жениха", - написали в комментариях многие пользователи сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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