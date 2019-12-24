«Роснефть» с момента создания добыла более 2,5 млрд. тонн жидких углеводородов

«Роснефть» в 2020 году отметит 25-летие с момента создания: за годы работы компания добыла более 2,5 млрд. тонн жидких углеводородов. Сегодня на долю ПАО НК «Роснефть» приходится 41% всей российской нефти и 6% мировой нефтедобычи. Компания с каждым годом наращивает объемы: за четверть века количество добываемой ею нефти выросло в 19 раз.

«Роснефть» обеспечивает 35% прироста отечественной нефтедобычи. Добиться успеха на российском и мировом рынках позволили реализация новых проектов, а так же совершенствование методов разработки зрелых месторождений. Компания постоянно внедряет передовые технологии, повышает эффективность добычи и создает новые кластеры.

Себестоимость нефтедобычи «Роснефти» является одной из самых низких среди мировых компаний - 3,1 доллара на баррель нефтяного эквивалента. Эффективность производства подтверждают ведущие позиции в мировом рейтинге. «Роснефть» является одним из технологических лидеров отрасли, в том числе по суточной проходке (в среднем 56,7 тысяч метров в день) и числу вводимых скважин (в 2018 году было разработано 3,4 тысячи новых скважин.

С 1999 года «Роснефть» освоила 17 новых больших месторождений, инвестировав в эти проекты более 1,5 трлн. рублей. Общий объем их запасов оценивается в 3 млрд. тонн нефтяного эквивалента. Самые крупные месторождения «Роснефти» располагаются в Красноярском крае (Сузунское, Тагульское, Лодочное, Юрубчено-Тохомское, Куюмбинское месторождения), в Якутии (Среднеботуобинское месторождение) и на севере Западной Сибири (Восточно-Мессояхское, Русское месторождения).

До 2022 года «Роснефть» планирует разработать несколько месторождений Эргинского кластера, а также Северо-Комсомольского, Лодочного и Северо-Даниловского месторождений. По оценкам экспертов, на их долю будет приходиться до 20% от общей добычи жидких углеводородов компании.