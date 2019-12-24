Школы и детсады в России «минируют» из колонии под Киевом

ОПЯТЬ ЭВАКУАЦИЯ!

У школы опять построение под вой сирены. Учителя пересчитывают учеников, как цыплят.

- Верните из дома Петрова, он ушел в штанах Антоновой, - хватается за голову классная руководительница.

- А вчера Туманова ушла в моих сапогах, у меня ноги голые, - показывает первоклашка.

- Задолбали они! На прошлой неделе нашу школу 3 раза эвакуировали. Некоторые дети не успели переобуться, рюкзаки забыли в школе. Пол класса с прошлой недели болеют, - пишет жительница одного из районов города.

Моей коллеге на телефон падает письмо из школы: "Уважаемые родители! Без паники! Дети в библиотеке, обогреты, присмотрены. Ситуация под контролем! Сегодня учебы и продленки не будет! Надо забрать детей".

Журналистка второй раз за неделю отпрашивается с работы. Забирать ребенка из библиотеки. Хорошо, хоть читальные залы еще не додумались минировать.

У метро дежурят кинологи. Собаки обнюхивают толпу, углы.

Бойцы Росгвардии и МЧС обходят помещения столичных судов. Их тоже «минировали» - и в понедельник, и во вторник...

Ежедневные веерные "минирования" идут волнами и по спальным районам. Только за 19 декабря в городе из школ и детсадов эвакуировано 150 тысяч воспитанников.

- Детей после первой простуды отправляют в классы, где они попадают под очередную эвакуацию и начинают приобретать хронические заболевания, - пожаловались "КП" в одной из часто эвакуируемых столичных школ.

ДЕТСАДОВЦЫ ШУТЯТ? ДА У НИХ И МОБИЛЬНИКОВ НЕТ!

- Да это школьники звонят, хулиганят, - отмахиваются комментаторы под каждой такой новостью.

Ну давайте попытаемся разобраться. Ладно школьники. А детям в детсаду просто скучно? Их ведь тоже «минируют». А у них, как правило, даже не бывает мобильных телефонов!

Да и сообщения об угрозах звучат не только по телефону, но приходят и в электронных письмах. В одном из них, например, список сразу из 30 «заминированных» школ и детсадов.

В Национальном антитеррористическом комитете "КП" пояснили, что ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось, а потому не рассматривается как терроризм. А в МВД отметили, что звонки и сообщения о минировании отрабатываются местными подразделениями "по схеме".

Что за «схема»? О ней рассказал замглавы столичного департамента образования и науки Антон Молев: "Частота таких происшествий влияет на учебный процесс и мешает ему, но мы должны прекрасно понимать, что безопасность детей - это главное". И попросил объяснить детям, что после поступления звонка о минировании, они должны точно следовать сигналам учителя или воспитателя, не паниковать и не отбиваться от группы, класса. Учителя отводят детей в ближайшее безопасное место о чем сообщают родителям.

- В «схему» входит проверка поступившего звонка. Если есть голос, его сравнивают с "голосовым архивом", где собраны тысячи образцов голосов. Полиция работает в связке с операторами связи, которые передают им всю информацию. Спецы МВД ее анализируют, - пояснили "КП" в столичной полиции.

Дальше по «схеме» ведется осмотр «заминированного» объекта участковыми и частными охранными организациями. Если они видят необходимость - вызывают саперов и кинологов.

А ЧТО ПРОИСХОДИТ?

- Сегодня легко купить китайские приспособления, меняющие тембр голоса, и даже номер телефона. А может школьники так шалят? - спросил я правоохранителей.

- Нет. На территории России их бы уже давно нашли. Мы и таких ловим, но мотивы у них иные. Один решил сорвать сеанс в кинотеатре, куда его девушка с новым другом пошла. Другой решил задержать поезд... У нас технологии очень серьезные: достаточно один раз позвонить с мобильного и сообщить о теракте, как телефон превращается в следящее за вами устройство с микрофоном и камерой, которое вы носите при себе. Какую бы сим-карту вы в него не вставили, отслеживать вас будут уже по аппарату. И быстро найдут. Увы, сейчас мы имеем дело со звонками и электронными письмами о массовом «минировании», которые поступают по электронной телефонии через несколько заграничных операторов. Но чаще всего звонят люди с украинским акцентом, - пояснили "КП".

О том, как такие звонки проходят в Россию "КП" рассказал известный на постсоветском пространстве политолог Давид Пурцхванидзе, возглавляющий в Грузии "Антикризисный центр проблем безопасности" (АЦПБ) и грузинскую IT-компанию.

- Звонки идут из кол-центра под Киевом, через Европу и Грузию поступают в Россию на номера абонентов через купленные номера, которые похожи на телефоны банков, - нарисовал для "КП" схему эксперт.

Анализ сотен звонков позволил определить, что в Россию названивают из колонии-поселении под Киевом. А как только им стали перекрывать московские номера, похожие на банковские, они начали мстить.

- Они тут же стали переключаются на школы и больницы, - пояснил "КП" эксперт.

Пурцхванидзе предупредил, что у телефонных террористов есть информаторы, которые продают им базы клиентов.

- Технологии таких "обзвонов" обкатывались еще несколько лет назад - на разных шоу и конкурсах, когда нужно было купить голоса звонивших оптом. А после того, как российские банки стали обмениваться информацией о клиентах, эти «кол-центры» ушли в откровенный криминал - звонили гражданам под видом банковских клерков и выманивали деньги с их карточек. Теперь они поднялись на следующую ступень: занялись шантажом целой страны, - пояснил "КП" источник в правоохранительных структурах.

ПОРА ЗВОНИТЬ ЗЕЛЕНСКОМУ?

- Мы обязаны реагировать на каждый сигнал. Сами понимаете, если что-то вдруг реально случится, то вся ответственность будет на тех, кто сигнал принял, но не среагировал, - сказали "КП" в МВД России.

Но при этом ответственность почему-то не касается инициаторов ложных звонков. А она уже давно вышла за пределы хулиганства. В одном из детсадов Биробиджана во время эвакуации стало плохо 73-летней нянечке. Скорая не успела, пожилая женщина скончалась.

- Поступает очень много жалоб от родителей, которые жалуются на частые эвакуации, дети предоставлены сами себе, иногда стоят на дорогах, - рассказал "КП" председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков. - Охранники реагируют нормально, но элементарно не хватает сотрудников полиции, чтобы отследить передвижение каждого ребенка. Возможно, за зимние каникулы надо пересмотреть планы эвакуации.

В некоторых школах уже обкатывают собственные идеи: где-то детей пускают в классы без сменки (все равно жди эвакуацию), где-то делают упор на домашнюю работу, благо у многих есть компьютеры.

- А может пора позвонить Зеленскому? - спросили мы депутата Госдумы Александра Хинштейна.

- Не думаю, что это решит проблему, - ответил он. - Кибер-терроризм распространяется с территории разных стран, где есть структуры, настроенные к нам не дружественно. И подобные проявления, возможно, будут возрастать.

- Что же делать?

- Мы вместе с правоохранителями уже предпринимаем шаги, о которых говорить пока преждевременно. Они связаны с развитием в нашей стране безопасного интернета и телефонных соединений. Механизмы уже прорабатываются. А пока - только спокойствие и бдительность.

Это сейчас очень важно. Мы начинаем уставать от таких звонков, и привыкать к тому, что сигналы ложные. И этой усталостью накануне новогодних праздников могут воспользоваться реальные террористы. Давайте, будем в эти дни чуть внимательнее.

КСТАТИ

ЧТО СВЕТИТ IT-ВРЕДИТЕЛЯМ?!

В России сегодня за ложное сообщение о минировании суды назначают штраф до 1 миллиона рублей и 5 лет колонии. При этом ответственность за преступление наступает с 14 лет.

Но, как все понимают, добиться выдачи «телефонных террористов» с Украины нереально. Один из них — украинский блогер, распространявший панику в Кемерово во время трагедии в «Зимней вишне», наоборот — хвалился этим в соцсетях. И ничего ему не было.