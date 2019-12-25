В нескольких шагах от Бессмертия

В основе проекта идея о единстве, нерушимости и мощи военно-патриотических сил России, которые на протяжении всей отечественной истории одерживали сокрушительные победы над любым врагом - кто бы ни покушался на землю, мир и покой наших соотечественников. Этим и объясняется название проекта - "Шаги Победы".

В настоящий момент мы приближаемся к очередной памятной дате, связанной с небывалым подвигом защитников страны в период Великой Отечественной войны с фашистской Германией. В наступающем году весь российский народ будет отмечать 75-летие Великой Победы. Организаторы проекта убеждены в необходимости таких праздников, акций памяти, проведения военно-патриотических мероприятий, чтобы новые поколения помнили о тех, кто, жертвуя своей жизнью, отстояли мир.

Фото предоставлено пресс-службой проекта "Шаги Победы"

Проект "Шаги Победы" посвящен восстановлению и поддержанию исторической памяти, символическому единению земель трех ратных полей России - Куликова, Бородинского и Прохоровского, на которых в разные времена были одержаны важнейшие для страны победы. Все три музейных комплекса станут главными участниками предстоящих в юбилейном году благотворительных акций молодых специалистов компании "Газпром трансгаз Москва" и торжественного закладывания капсулы с землей со всех трех полей.

О подробностях проекта рассказали гости "Комсомолки", участники пресс-конференции: заместитель полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Алексей Еремин; генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Москва" Александр Бабаков; директор Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" Владимир Гриценко; скульптор, Член Московского Союза Художников, Член комиссии по скульптуре Союза Художников России Александр Миронов.

"Безусловно, этот проект, протянувшийся во времени и в пространстве, духовно объединяющий сограждан всех поколений, имеет большую нравственную и воспитательную ценность", - такими словами открыл пресс-конференцию Алексей Еремин.

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Алексей Еремин (справа)Фото: Иван МАКЕЕВ

"Развитие творческого и патриотического потенциала, привлечение к вахтам памяти наших сотрудников с их семьями и всех желающих - одна из важных наших задач. Кроме того, это в принципе всеобщее дело - столицы, регионов, федеральной власти и бизнеса", - прокомментировал инициативу компании Александр Бабаков.

Надо добавить, что предприятие на постоянной основе вот уже в течение четырех лет вместе с военно-поисковыми отрядами осуществляет перезахоронение останков солдат и офицеров советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Александр Бабаков убежден, что, только пропустив это через себя, молодежь способна понять масштаб воинского подвига и кошмар войны.

«На подобные мероприятия я беру свою десятилетнюю младшую дочь – ей интересно наблюдать, как работают поисковики», - рассказывает Александр Бабаков, - «Однажды, во время поисковых работ в Брянской области мы нашли расстрельную яму... с лоскутиками детской одежды, человеческими останками и пулевыми отверстиями в них от парабеллума. Потрясены были не только мы, но и многое повидавшие поисковики...После таких "находок" война перестает быть чем-то абстрактным, отвлеченным, - просто цифрами, просто фактами, не имеющими к тебе отношения..."

Генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Москва" Александр БабаковФото: Иван МАКЕЕВ

Три поля - одна история

На пресс-конференции был показан видеоролик.

...Торжественное звучание духового оркестра разносится далеко по округе. В свете солнца блестят медь труб, золото эполет на роскошных мундирах музыкантов. Сцена – батарея Раевского – эпицентр ожесточенных битв на Бородинском поле. Партер, буквально, - прямо на земле, зрители – кто, сидя, кто, стоя - не в силах оторвать глаз от действа.

Так стартовал проект "Шаги Победы". В день 207-летней годовщины Бородинского сражения и 180-летия Музея-заповедника. 7 сентября этого года на Батарее Раевского состоялся концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ. Далее - выступления прославленного музыкального коллектива в рамках проекта в Курске и Рязани.

- Когда богатырь отправлялся на бой, он брал с собой горсть родной земли, - комментирует скульптор Александр Миронов. - В этом заключался сакральный смысл, который мы хотим придать и проекту "Шаги Победы". Земля - это то, что дает саму жизнь, что вдохновляет, что в конце концов принимает на вечный покой... В постаменте, - будущем экспонате, - объединенная земля всех трех ратных полей - Куликова, Бородинского и Прохоровского - будет самым главным элементом. Мы поместим ее в символичную хрустальную капсулу, обрамленную и украшенную бронзой. Это редкое, очень хрупкое и красивое сочетание материалов.

Кто бывал хотя бы на одном из трех полей, наверняка согласится, что одно дело - читать про сражение, изучать его план по книгам и картам, и совсем другое - находиться непосредственно на месте грандиозных исторических событий.

"Для нас важно показать главный экспонат - поле сражения, - поясняет директор Музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко. – Сейчас, в рамках проекта «Шаги Победы» мы воплощаем в жизнь очень важную тему, которая позволит любому посетителю, приехавшему к нам, сказать: "Я стоял на поле Куликовом". Мы создаем тропу, по которой войско князя Дмитрия Донского шло на бой. Тропа эта – неотъемлемая, пожалуй, самая главная составляющая поэтического образа поля Куликова, каким его создал Блок, - степи ковыльной, зеленой дубравы, где располагался засадный полк наших воинов, - причем в исторических границах самого события, какими они были в XIV веке. У нас уже есть экологический велосипедный транспорт, который позволит объехать всю огромную территорию музея-заповедника и еще больше приобщиться к Истории."

.Фото: Иван МАКЕЕВ

...Не это ли самое важное - знать, помнить историю своей страны, историю ее славных и священных побед, чтить вклад в них отважных воинов - чьих-то сыновей, мужей, отцов?

Каких-то два с половиной часа от Москвы, и вы на Куликовском поле. Еще быстрее можно доехать до Бородино. На поле близ деревни Прохоровка Белгородской области, где произошло самое масштабное в истории танковое сражение, добираться подольше. Но оно того стоит.

Приезжайте сами, берите детей, чтобы мы по-прежнему могли дышать одним воздухом и говорить друг с другом на одном языке. Чтобы жило и продолжалось самое главное для нас - Россия.