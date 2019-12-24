Итоги 2019 года: в России построят почти 80 миллионов квадратных метров жилья

Минстрой РФ подвел отраслевые итоги 2019 года. В целом картина складывается оптимистичная. Впервые за последние четыре года выросло количество сданных в эксплуатацию новостроек. Однако при этом есть «звоночки», сигнализирующие о возможных проблемах на рынке строительства жилья.

ВЫШЛИ ИЗ ПИКЕ

«В рамках федерального проекта «Жилье» у нас не исполняется показатель количества вводимого жилья, - сообщил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. - По паспорту нашего нацпроекта мы должны были перешагнуть за отметку 80 миллионов квадратных метров, но, по предварительной оценке, достигнуть этого не сможет. Тем не менее мы ожидаем результат больше чем в прошлом году. Вся отчетность начинает поступать в последние дни и статистика в окончательном варианте формируется, как правило, к апрелю, думаю, мы подойдем где-то к цифре 80 миллионов квадратных метров».

Глава министерства напомнил, что в 2018 году в России ввели 75 миллионов квадратных метров жилья. Согласно паспорту нацпроекта «Жилье и городская среда», по итогам 2019 года в России планировалось построить 88 млн кв.м жилой недвижимости.

Положительная динамика в текущем году по вводу новых «квадратных метров» зафиксирована впервые с 2015 года.

«В 2015 году мы достигли пика и ввели 85 миллионов квадратных метров и потом начали падать вниз, - отметил Якушев. - В этом сыграл свою роль и кризис 2014 года. Учитывая , что инвестиционная база у нас в стройке занимает 2-3 года, то в следующие года мы как раз и получили тот эффект от 2014 года.

Одним из ключевых событий на рынке в 2019 году стал переход от долевого строительства к проектному финансированию строительства жилья. Обманутые дольщики уходят в прошлое. Поскольку теперь строительство жилья ведется на собственные деньги застройщика или банковские кредиты, а собранные с покупателей квартир средства хранятся на специальных эскроу-счетах.

Однако изменение системы финансирования строительства жилья создало застройщикам проблемы.

«Что настораживает? Уменьшение количества выдачи разрешений на строительство. Если эта тенденция не будет уменьшаться, мы получим понижающий тренд», - пояснил министр.

ВЗНОСЫ НА КАПРЕМОНТ НЕ ВЫРАСТУТ

Россия может выйти на ежегодное расселение более 1 млн кв.м аварийного жилого фонда, заявил глава Минстроя России Владимир Якушев. Серьезное наращивание объемов работ идет ежегодно.

«Мы знаем о проблеме и занимаемся ей, сейчас идет переселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Но в 2018-2019 годы тоже есть жилье, которое стало аварийным. По нашим данным сегодня в аварийном жилье проживает порядка 1 млн человек», — заметил министр.

Эффективно работает система капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, собираемость взносов на капремонт по России в среднем находится на уровне 94%. При этом, Владимир Якушев специально акцентировал внимание журналистов на том, что никаких дополнительных взносов за капремонт жилья и увеличение взносов не ожидается.

«Минстрой не может увеличить взнос за капремонт, это не наши полномочия. И об этом речь не идет. Речь идет о том, что есть ряд технических моментов, которые требуют донастройки. И то мы будем смотреть, нужна ли она будет», — подчеркнул министр.

Речь идет о совершенствовании существующих механизмов, причем применительно к отдельным регионам, где есть проблемы с выполнением программы капремонта.

В сфере технического регулирования прежде чем принимать решения по реформированию отрасли представители Министерства строительства и ЖКХ детально изучают опыт стран СНГ.

«В настоящее время мы активно развиваем площадку по работе с нашими коллегами. Хотим, чтобы эта площадка работала в системном режиме. Мы все выходцы из школы Советского Союза, поэтому в вопросах по части техрегулирования, стандартизации - у нас много общего», - сказал он.

Минстрой РФ также планирует развивать сотрудничество и с Турцией, Японией, Кубой и Вьетнамом.