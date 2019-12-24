Дюма, Кандинский, Малевич и Льюис Кэрол: что их объединяет и зачем надо ехать в Нижний Новгород?

В 2021 году Нижний Новгород отпразднует юбилей – 800 лет со дня основания. Самобытный город с богатой историей и прекрасными видами на Волгу всегда привлекал известных писателей. Здесь бывали Александр Дюма, Льюис Кэррол, Теодор Драйзер. В Нижнем Новгороде родился Максим Горький.

«Путешествия я бы назвала «стилем жизни» для человека, который хочет сделать ее ярче, интереснее, стремится к новым знаниям и самосовершенствованию. Россия – огромная страна, которая дает для этого большие возможности: национальный колорит, красивейшая природа, местные обычаи и вкусная еда. Наша задача сделать ваши путешествия еще более комфортными и доступными, для этого мы постоянно работаем над улучшением городского пространства и инфраструктуры, создаем инвестиционные площадки, проводим информационные и образовательные программы. Большое внимание мы уделяем гастрономическим фестивалям, которые, которые очень популярны у туристов»,— отметила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Из Москвы в Нижний можно добраться всего за несколько часов. Около четырех часов на поезде («Стриж», «Ласточка», «Сапсан»), около часа на самолете и около шести часов на автомобиле. Но, несмотря на такое короткое расстояние, многие лишают себя интересного, и главное, неутомительного путешествия в бывший купеческий, а сейчас – крупный промышленный город, культурную столицу Поволжья. Надеемся, что в новогодние каникулы вы тоже воспользуетесь возможностью съездить в Нижний!

Обязательные пункты программы

Второй по величине Кремль в России. Нижегородский кремль уступает по площади лишь Московскому. Без посещения Нижегородского кремля культурную программу можно считать невыполненной. Нижегородский кремль – старейший архитектурный памятник города. Уникальное военно-инженерное сооружение построено в начале XVI века. Разные башни, которых на территории Кремля 13, работают по индивидуальным графикам, а экскурсии стоят от 400 рублей на группу до 5 человек. Подробности – на сайте https://ngiamz.ru

Нижегородская ярмарка. Александр Дюма-отец — один из самых известных и читаемых авторов в истории мировой литературы — путешествовал по России больше полугода. За это время он посетил немало российских городов. В Нижнем Новгороде он очень хотел посетить знаменитую Нижегородскую ярмарку. И она писателя впечатлила с первого взгляда.

Торговый комплекс начали возводить в начале XIX века. О его значении для государства говорит тот факт, что для новой стройки выделялись средства, запланированные на реконструкцию Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Нижегородская ярмарка быстро стала популярным местом торговли и культурным центром всего Поволжского региона. Сейчас это современный выставочный комплекс и один из брендов Нижнего Новгорода.

Лаборатория будущего на территории прошлого

Так называют центр современного искусства «Арсенал» его сотрудники. Здесь проходят выставки художников, как начинающих, так и всемирно известных. Фестивали и арт-проекты «Арсенала» неизменно в числе самых обсуждаемых культурных событий города. До 23 февраля 2020 года будет открыта выставка «Единомышленники» — совместный проект с командой музея «Гараж». Одна из самых эпатажных работ выставки — инсталляция «Страус» работы известного итальянского художника Маурицио Каттелана, который прославился своими провокационными работами. Также до конца февраля можно посмотреть выставки «Ателье рисовальщика» и инсталляция «Ноша», созданная нижегородским художником Андреем Оленевым. Подробнее о расписании и ценах на экскурсии можно узнать на сайте http://www.ncca.ru/nnovgorod

В поисках авангарда

Нижегородский художественный музей обладает третьей по величине коллекцией русского искусства в Европе. Жемчужины собрания – работы мастеров русского авангарда К.С. Малевича и В.В. Кандинского. Подробнее о выставках и ценах на билеты можно узнать на сайте http://artmuseumnn.ru/

Лучшие селфи с воды

Самая захватывающая часть путешествия – поездка по Нижегородской канатной дороге, с которой открываются невероятные виды на Волгу. Кстати, эта дорога – единственная в России и Европе с пролетом над водной поверхностью около 861 м. Красивые фотографии для ваших соцсетей гарантированы! Стоимость билета – всего 100 рублей. Подробности – на сайте http://nnkd.ru

«Если, вдруг, там будете, обязательно зайдите»

Гастрономическая часть программы не менее важна во время отдыха. И тут особенно пригодятся рекомендации тех, кто уже побывал в том или ином городе. Мы обедали в ресторане «Пяткинъ», который славится русской кухней. В меню всё по старинным рецептам: наваристые щи, уха, пирожки, блины, пельмени, вареники и многое другое. На стенах ресторана – работы великих фотографов XIX - XX веков Максима Дмитриева и Андрея Карелина, а также репродукции старинных картин на купеческо-кулинарную тему. Некоторые работы вы можете увидеть только здесь и в Нижегородском художественном музее, руководство которого десять лет назад позволило сделать единичные копии. Подробности – на сайте https://pyatkinrest.ru Но надо сказать, вкусно и недорого поесть в Нижнем можно в любом заведении, которых очень много на главных улицах города.

В Нижнем Новгороде обязательно нужно отведать царской ухи из осетровых. В городе даже проходит фестиваль «Нижегородская уха»! Очень популярна у местных жителей и более демократичная – тройная уха, которая делается из сортов рыбы попроще. Уважают новгородцы и щуку, приготовить которую – целое искусство. Хорош также судак с крупно нарезанной картошкой, залитый сметаной или взбитыми яйцами, и запеченный на сковороде, а еще лучше – в печи. Разносолы – отдельная часть местного меню, без них нижегородского застолья не бывает.

Самые вкусные пирожки в городе

Если просто захотите перекусить, то Нижний Новгород славится и своими пирожками. Выбор очень богатый: сладкие, с яйцом и зеленым луком, с капустой, с картошкой, с грибами.

По нашему мнению, самые вкусные пирожки можно купить в Вознесенском Печерском мужском монастыре. Он расположен на берегу Волги, в пределах Нижнего Новгорода. Богатая история ставит этот объект в число главных достопримечательностей города. Подробности – на сайте http://www.pecherskiy.nne.ru/

Выразительный контраст старины и современности

Галерея Futuro — уникальная площадка, где представлены самые необычные, нестандартные и неординарные арт-объекты города. Это модное пространство расположено в самом центре, в здании памятника архитектуры, построенного в первой четверти XIX века. Его интерьер с лепниной и специальной штукатуркой – настоящее произведение искусства. Раньше здесь была гостиница, где останавливался Льюис Кэррол. Галерея открыта со среды по воскресенье с 12:00 до 20:00. Подробнее о программе и выставках можно узнать в их социальных сетях: https://www.instagram.com/futuro_gallery/, https://www.facebook.com/galleryfuturo/

Как пройти «Медные трубы» и знать меру

«Медные трубы» – современный коктейльный бар. Здесь особое внимание уделяют созданию спокойной обстановки и пропаганде умеренного и ответственного употребления алкоголя. «Медные трубы» – неоднократный лауреат BAR PROOF AWARDS, профессиональной премии в барной индустрии.

«Девичий отдел» и почему сотрудники выбирали работу, а не жен?

Продолжая прогулку, обязательно включите в свой маршрут выдающийся памятник архитектуры – здание Государственного банка. Любопытный факт: до 1911 года женщинам запрещалось здесь работать. Потом все-таки разрешили, но к работе с деньгами и общению с клиентами их сначала не допускали. Так появился «девичий отдел» — канцелярия. А сотрудники-мужчины должны были написать подробную характеристику на супругу. Документ отправляли в главную контору банка в Санкт-Петербург. Если приходил отказ, перед молодым человеком вставал выбор – либо покинуть работу, либо подыскать новую кандидатуру на роль супруги.

Строительство нижегородского здания Государственного банка было приурочено к 300-летию царствования дома Романовых. Результатом стал праздничный и богато декорированный архитектурный ансамбль в неорусском стиле, больше напоминающий средневековый замок, чем финансовое учреждение. Это единственное место из всего маршрута, куда непросто попасть туристу, так как в здании, которое является памятником федерального и регионального значения, размещается действующее подразделение Центрального банка Российской Федерации. Традиционно только два раза в год, весной и осенью, здание открывает свои двери для тех, кто заранее успеет записаться на экскурсии. Но даже снаружи здание впечатляет своей красотой архитектуры.

«Ариель», но не русалка

Тем, кто решит поехать в Нижний на новогодние праздники с детьми, будут интересны экскурсии по фабрике ёлочных украшений «Ариель». В программу, которая стоит от 450 рублей, входит посещение стеклодувного цеха, осмотр коллекции ретро-игрушек и мастер-класс по росписи стеклянных шаров. Нижегородская школа художественной росписи известна во всем мире. Некоторые европейцы до сих пор не верят, что такую красоту можно сделать вручную. После мастер-класса каждый участник может забрать свое елочное украшение с собой. Узнать подробности и приобрести билеты можно на сайте https://f-ariel.ru.

«За этот день я лично убедилась в том, что Нижний Новгород – это современный, многогранный, модный, культурный город, с развитой инфраструктурой, прекрасными ресторанами и барами. У меня был всего один день для посещения Нижнего Новгорода, но, если у вас есть еще немного времени в запасе отправляйтесь в путешествие по Нижегородской области. Там есть что посмотреть. Например, в Большом Болдине нашел вдохновение сам Александр Сергеевич Пушкин, город Семенов, знаменитый на весь мир Хохломской росписи, Дивеево — прославленный православный центр паломничества, настоящий, известный своими монастырями, в Выксе расположен величайший металлургический завод, а Городец имеет славу старинного города мастеров. И все это всего в 4 часах от Москвы. Такое мини-путешествие идеально для тех, кто остается в Москве в новогодние каникулы. Мне бы очень хотелось, чтобы такие путешествия по регионам страны и знакомства с городами случались как можно чаще», – заключила Зарина Догузова.

Предлагаем вам объекты, которые мы не успели посетить, но обязательно увидим в следующий раз

1. Усадьба Рукавишниковых

2. Стадион «Нижний Новгород»

3. Музей истории ГАЗ

4. Набережная Федоровского