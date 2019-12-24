2019-12-25T00:03:52+03:00
Звезды

Мисс-Москва 2019 Владлена Богомолова мечтает стать актрисой

В столице прошёл финал главного конкурса красоты Москвы [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Титул "Мисс Москва 2019" получилая Владлена БогомоловаТитул "Мисс Москва 2019" получилая Владлена БогомоловаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Конкурсы красоты всегда интереснее наблюдать за кулисами. Толпа красавиц с натянутыми улыбками (девушки устали: с утра оттачивают походку от бедра на высоченных каблуках) готовится к выходу на сцену. Этого дня они так долго ждали, что сейчас самое главное - не оплошать. Уровень волнения зашкаливает: кто-то пьет валерьянку, кто-то молится, а одна из девушек (видимо опытная уже участница таких конкурсов) принесла с собой бутылочку шампанского.

Конкурсы красоты всегда интереснее наблюдать за кулисами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Конкурсы красоты всегда интереснее наблюдать за кулисамиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Скоро Новый год, и для настроения - не грех, - рекомендует она свой анти-стресс подружкам.

Формально, красавицы - соперницы. Ведь корона и титул "Мисс-Москва" достанется только одной из 36-ти. Но вражды между конкурсантами я не заметила. Все как-то даже слишком дружно: никакой спортивной конкуренции. Про себя думаю, хоть бы кто-то самой красивой и высоченной брюнетке каблук подпилил. Вот бы тогда была интрига... Но нет: тут как в хорошем детском саду: все общее, даже косметика. Последние штрихи, конечно, у зеркала: помада, тушь, еще помада, еще тушь.

Последние штрихи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние штрихиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вокруг красоток в панике бегают ничего не успевающие костюмеры, визажисты, хореографы: армия тех, кто делает это шоу. Такие конкурсы никогда не начинаются вовремя. Они же красотки, могут себе позволить и опоздание: оправдываются организаторы. Вот и на этот раз задержали шоу на час. В зрительном зале добрая сотня мужчин, которые пришли поглазеть на главную московскую битву красоты. Тоже волнуются, ждут. И вот наконец началось.

Пора на сцену Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пора на сценуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Финалисткам, надо ли говорить, что они все как на подбор: красавицы, пришлось потрудиться. Организаторы решили удивить и первый же выход на сцену был в купальниках (обычно этот выход оставляют на финал).

Выход в народных костюмах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выход в народных костюмахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Все закрыто, почему же не бикини, - разочарованно бормотали зрители, оценивая слитные купальники.

В столице выбирали самую красивую девушку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице выбирали самую красивую девушкуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но все же было на что посмотреть. Полуобнаженные красотки виляли бёдрами и как могли доказывали: они не зря претендуют на звание "Мисс Москва".

Дефиле в купальниках Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дефиле в купальникахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На финальных аккордах мужчины аплодировали стоя. Присматривали ли они себе невест? Не думаю. Для большинства - это скорее развлечение.

Организаторы решили удивить и первый же выход на сцену был в купальниках Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Организаторы решили удивить и первый же выход на сцену был в купальникахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стереотип или нет, но считается, что найти богатого жениха для участниц таких конкурсов - это предел мечтаний. И ведь сбывается! К примеру, Оксана Воеводина, «Мисс Москва-2015» вышла замуж и родила сына королю Малайзии. Но, увы, эта история Золушки закончилась скандалом и разводом. Есть и другие примеры. Одна вышла замуж за футболиста, вторая запела, третья забеременела от одного из богатейших мужчин нашей страны.

У жюри была трудная задача выбрать лучших из луших Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У жюри была трудная задача выбрать лучших из лушихФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Со сцены мечты девочек о семейном счастье тоже звучали. Но главным было все-таки зрелище. Были и дефиле в вечерних платьях, и в нарядах в офисном стиле и, конечно, интеллектуальный конкурс.

Приветствие от Анны Семенович Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приветствие от Анны СеменовичФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выбрать лучшую жюри было не просто. После долгих обсуждений ведущий назвал имя победительницы.

Выбрать лучшую жюри было не просто Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выбрать лучшую жюри было не простоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Титул "Мисс Москва 2019" присуждается Владлене Богомоловой!"

Победительница получила не только титул и корону, но и подарки от спонсоров.

Титул "Мисс Москва 2019" присуждается Владлене Богомоловой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Титул "Мисс Москва 2019" присуждается Владлене БогомоловойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Это прекрасное чувство. Я не подведу и достойно представлю Москву на конкурсе "Мисс Россия", - пообещала Владлена.

После долгих обсуждений ведущий назвал имя победительницы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После долгих обсуждений ведущий назвал имя победительницыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самой красивой москвичке 23 года. Она выпускница Института таможни. Но по профессии не работает.

Победительницы главного конкурса красоты Москвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Победительницы главного конкурса красоты МосквыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я сейчас занимаюсь танцами. А вот мечтаю стать актрисой, - поделилась планами красавица.

Виктория получила еще один титул: "Третья вице-мисс Москва 2019" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Виктория получила еще один титул: "Третья вице-мисс Москва 2019"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наши читатели тоже выбрали свою фаворитку. Голосование на сайте kp.ru было бурным. В честной борьбе специальный приз от "Комсомольской правды " получила 22-летняя Виктория Сидорова.

Наши читатели тоже выбрали свою фаворитку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наши читатели тоже выбрали свою фавориткуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я так рада этой победе. Может быть скоро приду работать в "Комсомолку". В следующем году получу диплом финансиста и сразу подам документы на журфак МГУ, - поделилась планами самая красивая москвичка по версии "КП".

Первые красавицы Москвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первые красавицы МосквыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Виктория получила еще один титул: "Третья вице-мисс Москва 2019".

Букет достался каждой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Букет достался каждойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мисс-Москва 2019 Владлена Богомолова мечтает стать актрисой.Анастасия ВАРДАНЯН

ИСТОЧНИК KP.RU

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