Будет жить с матерью: Ингушскую девочку Аишу, которую родственники довели до полусмерти, выписали из больницы

Сегодня Аиша Ажегова ведет себя как обычный семилетний ребёнок — играет, бегает-прыгает, показывает язык незнакомцам. Ещё полгода назад все было иначе. За судьбой девочки из Ингушетии следила вся страна.

4 июля малышка попала в ингушскую больницу в тяжёлом состоянии. На теле у девочки не было живого места. Медики обнаружили многочисленные ожоги, ссадины и укусы. Как выяснилось позже, над Аишей издевалась ее тетя Макка Ганиева, с которой ребёнок остался после развода родителей. Женщина постоянно била ребёнка шлангом и ремнем. Раны на руках Аиши тетка перевязывала эластичным бинтом. Из-за этого у девочки двое суток фактически был остановлен кровоток. Из Сунженской горбольницы малышку перевезли в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. За жизнь и здоровье Аиши боролись лучшие врачи страны. Девочке пришлось ампутировать часть руки.

Спустя несколько месяцев лечения и восстановления 25 декабря, прямо в канун Нового года, девочку выписали из больницы. В Москву малышка ещё вернется, но уже для протезирования руки и реабилитации.

Аише пришлось ампутировать часть руки.Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

— Она уже стала родной для нас. Когда Аишу только привезли, стоял вопрос жизни и смерти. Думали про ампутацию обеих рук. Слава богу, обошлись минимальными потерями. Сейчас девочка социально адаптирована и более чем активна. Мы ее не бросаем. Ей ещё много чего предстоит пройти — протезирование, возможно повторную операцию, — рассказал директор НИИ неотложной хирургии Леонид Рошаль.

Сейчас Аиша Ажегова возвращается в республику. Она будет жить в Магасе вместе со своей мамой и братьями.

— Мы не нашли оснований для претензий к маме Аиши. Их отношения о многом нам сказали. Почему так получилось и кто в сложившейся ситуации виноват, ещё предстоит выяснить, — объясняет детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/718695" frameborder="0"></iframe> В Ингушетии ребёнка до полусмерти забила родная тётя.Даже опытные врачи были в шоке, когда увидели 7-летнюю Айшат. На малышке не было живого места - лишь раны, синяки, порезы, гангрена. Как оказалась, над девочкой издевалась родная тётя!

Местным врачам дадут рекомендации по дальнейшему восстановлению девочки. Квартиру для семьи Ажеговых пообещал снимать сенатор от Ингушетии Белан Хамчиев. Детей уже устроили в школу, Аиша пойдет учиться уже в следующем сентябре.

Мать Аиши общается с журналистами.Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

В отношении тети Аиши, которая измучила ребёнка до полусмерти, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней». Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

— Идут следственные действия, сейчас делают целый перечень экспертиз. Результаты во многом определят то, как дальше будут развиваться события.

Важно, чтобы мы не только завершили эту историю, но и сделали выводы на будущее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/737297" frameborder="0"></iframe> «Мама очень меня любит».История 7-летней Аиши шокирует. Её долгое время жестоко избивала родная тётя. Однако и после всех издевательств девочка продолжает тянуться к людям

Взрослые должны реагировать на то, что происходит рядом. Я помню, когда Аишу привезли на каталке. Она не говорила ничего, кроме «Хочу мороженое и шоколадку». А теперь девочка совсем другая. И она уезжает в новую жизнь, — прокомментировала Кузнецова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751635" frameborder="0"></iframe> Аишу, которую довели до полусмерти родственники, выписали из больницы.Мария ШЕСТЕРИКОВА

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