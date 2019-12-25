Почему работать в январе выгодно, а ездить в отпуск - наоборот

Самые длинные в году выходные наступят через считанные дни. Что произойдет с зарплатой? Не придется ли оставшиеся три недели января дней жить впроголодь? В Роструде напомнили, что с 1 по 8 января мы находимся на оплачиваемом отдыхе. Но получка будет зависеть от того, по какой системе человек работает.

ОКЛАД И ПРЕМИИ

Разберем две типовые ситуации.

1. Работник получает фиксированную сумму (оклад) каждый месяц. Трудовым кодексом установлена гарантия, по которой наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения таким работникам зарплаты, сообщают в Роструде. То есть за меньшее число отработанных дней люди получат на руки ту же сумму.

2. Часть получки работник получает в зависимости от сделанной работы (сдельно-премиальная система). Таким работникам за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение. Цитируем Трудовой кодекс: "Размер и порядок выплаты такого вознаграждения определяются коллективным договором, соглашениями, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором".

ОТДЫХ УДАРИТ ПО КАРМАНУ

А вот брать в январе отпуск эксперты не советуют. Так как 17 рабочих дней в январе будут оплачиваться почти по двойной ставке. Отпускные же вам рассчитают те же, что и в любой другой месяц, поэтому день отпуска в январе будет стоить вдвое меньше, чем рабочий.

Пример: зарплата 50 000 рублей.

1 рабочий день: 50 000 / 17 = 2941,1 руб.

1 отпускной день: 50 000 / 29,3 (среднее число календарных дней в месяце, которое применяется при расчете отпускных) = 1706,5 руб.