Сергей Майоров: «Три года у меня не было эфиров, не на что было жить»

Мы помним Сергея Майорова по серии интервью со знаменитостями и «Историям в деталях». Сейчас он трудится соведущим шоу «Синяя птица», где снимает трогательные сюжеты о талантливых русских детях. Но «КП» побеседовала с Майоровым о другом: битве интернета и ТВ, карьерной яме и фальшивом юбилее.

- Сергей, вы наверняка держите руку на пульсе: можете сказать, как меняется телевидение сегодня?

- Хоронить телевидение рано, если вы об этом. Я бы вообще прекратил дискуссию про битву интернета и ТВ. Речь должна идти про качество контента, а не способ его доставки и потребления. Зрители хотят видеть больше, понимать глубже и получать весь спектр эмоций. Если говорить про «Синюю птицу», проект имеет огромные перспективы, как и любой хороший сериал. Потому что истории про детей могут быть интереснее: ведь можно показывать бэкстейдж, отборочные туры, кастинги, репетиции, интервью с родителями и педагогами — и все это делать в интернете. Пока телек проигрывает в оперативности и эмоциональности. Далеко не всегда в интернете есть качественный контент, но там живо реагируют на увиденное и услышанное. Думаю, что и это вопрос времени и желаний.

- На что есть главный запрос у зрителя?

- Зритель всегда хочет качества. И он хочет быть услышанным. Актуальность, резонансность, дискуссионность и возможность влияния.

- И, тем не менее, в ютубе у некоторых роликов столько миллионов просмотров, сколько и не снилось некоторым телеканалам.

- Я бы не стал идеализировать ютуб. В моих аккаунтах в соцсетях есть ежедневные предложения по накрутке подписчиков. Но мне это не надо. Технологии обмана существуют. Значит, не все так просто. Мы не видим и не можем узнать, кто эти люди, откуда они, какое их социальное положение или образование. И не боты ли они. Под разными никами может быть один и тот же злобный тролль, который один раз посмотрел выпуск, но под разными именами бомбит его злобными комментариями. Аудитория ютуба — не всегда аудитория с первичными половыми признаками, с фамилиями и биографией. Интернет позволяет спрятать зрителя от рекламодателя и производителя проектов. А вот телевидение — нет и это его безусловное преимущество.

- Очень много просмотров набирают холиварные форматы. Юрий Дудь, превративший формат интервью в дебаты, хейтерские шоу «Что было дальше?» или «Прожарка». Запрос на провокацию и агрессию существует? Ведь и в телешоу это тоже просочилось.

mayorov.tv Сколько же мощной энергии и красоты в Сергиевом Посаде!

- Думаю, это временный хайп. Желание привлечь аудиторию таким способом, безусловно, существует. Возможно, это интересно, потому что людям не хватает эмоций в собственной жизни, и они ищут их. Ругаться матом умею и я. Вопрос, как к этому отнесется аудитория? Вообще, на телеке есть невероятное количество качественного и острого контента, который я с удовольствием смотрю: проекты канала «Пятница!» и «ТВ-3», сериалы на ТНТ, шоу на «России», НТВ, Первом. В интернете же я почти всегда смотрю Собчак и того же Дудя. Но останусь ли я с ними? Зависит от того, куда они будут двигаться дальше. Кстати, оба — вполне телевизионные персонажи. Мы недавно дискутировали на счет хайпа с Димой Маликовым, который неплохо хайпанул вместе с рэперами (певец выпустил совместные треки с рэперами Витя АК, Dino MC47 и даже судил рэп-баттлы - Авт.). И я спросил: «А рэп убьет мелодию?». Потому что если посмотреть на жизнь обычного человека — выпускной вечер в школе, свадьба, романтический ужин в ресторане, рождение детей и другие важные события в жизни человека обычно проходят под красивые и любимые мелодии. Да и классика становится невероятно популярной, она никогда не исчезнет. Она в ДНК человечества. И черный смокинг, вечерние и бальные платья, и каблуки едва ли уступят место спортивным костюмам и модным кроссовкам. Пена дней. Сойдет. И Тимати когда-нибудь будет звездой форматов «дискотеки 80-х и 90-х», как «Руки вверх» и «Ласковый май».

- На ваш, академика российского телевидения, взгляд премия «ТЭФИ» еще ценна и авторитетна? Она не дискредитировала себя за последние годы?

- Для меня как члена академика с 14-летним стажем и получившим «ТЭФИ» (с 2005 по 2008 год ведущий каждый год получал статуэтку за программу «Истории в деталях» на СТС. - Авт.) во времена, когда премия была престижна, это безусловно профессиональный «Оскар». Я бы не пытался ее хоронить. Я бы обратился к руководителям телеканалов с просьбой прекратить внутрикорпоративные разборки и вернуть премию в лоно академии из рук непонятного индустриального комитета. Если смотреть на итоги этого года — при том, что я плотно сотрудничаю с НТВ, не получившем ни одного приза из 19 номинаций, — считаю, что нет ничего страшного в этих результатах. Потому что «Пятница!», «ТВ-3» и «Матч ТВ» за многие проекты получили ТЭФИ достойно. Рад, что их работы заметили и оценили. Но, все же, есть некоторый бред! Нельзя номинировать на лучшую информационную программу и «Пятница! News», и «Вести» одновременно. Потому что первая программа — исключительно информационно-развлекательная, как и «Вечерний Ургант». Но Ургант в развлекательных программах не оставляет шансов другим достойным, а, благодаря качественным новостям «Пятницы!», в шорт-лист не попадают другие достойные программы. Здесь очевидно отсутствие четких критериев, которые приводят и к протестному голосованию. Надо реально оценивать и жанры, и форматы. Из-за того, что нет научно-образовательной номинации, прекрасный проект «Чудо техники» уже много лет остается без ТЭФИ. Всех запихивают в «познавательные передачи»; какая-то резиновая номинация. Как не награждать режиссеров, сценаристов? Как можно объединять в одну номинацию операторов и репортеров, ведь не все же операторы снимают репортажи? Это несправедливо, незаслуженно, невероятно обидно. Потому результаты ТЭФИ бесят и рождают мнения о том, что премия себя изживает. Надеюсь, здравый смысл восторжествует.

- Как так вышло, что герой украинского сериала стал президентом страны, а партия с названием этого проекта взяла власть?

mayorov.tv 70-летний юбилей! 150 работ в кино, 40 ролей в театре и 60 соток земли, на которой растут посаженные им деревья!

- Ничего нового с точки зрения жанра не произошло, ведь мир придумали кинематографисты. Нью-Йорк не такой выдающийся город, каким мы привыкли видеть его в кино. Если б не было фильмов «Один дома», «Завтрак у Тиффани», «Крестный отец», «Осень в Нью-Йорке», сериала «Секс в большом городе» и сотен других картин, этот мегаполис был бы обычным населенным пунктом. Кино создало Нью-Йорк как столицу мира, наполнив его романтикой. Так вот там после инсульта главы государства США управляет его двойник. Этой киноистории лет 30. И есть куча фильмов о президентах Америки и ситуациях вокруг них. Так что, на мой взгляд, модель с Зеленским вполне объяснима и корнями уходит в кинематограф 80-х годов. Мы еще и не такое увидим.

- Вы сотрудничали практически со всеми федеральными каналами России. Почему так вышло? Не стремились «врасти корнями»? Ведь обычно каналы конкурируют между собой.

- Наверное, такое ощущение возникает, потому что я очень большой (смеется), заметный. Канал, на котором я родился, – НТВ. Это случилось 11 ноября 1996 года, когда в утренний эфир вышли «Новости шоу-бизнеса». И это длилось почти три года. После печальных событий, когда произошел раскол на канале, я ушел работать на радио. Потом команда НТВ создала канал ТВС, куда позвали меня. Там в эфире программы «Публичные люди» меня и увидел Александр Ефимович Роднянский, после чего в моей жизни случилась большая и мощная история под названием СТС – Первый развлекательный, где восемь лет ежедневно без выходных выходила программа «Истории в деталях». И это был абсолютный триумф; и рейтинги высокие, и наград масса, и бесконечная любовь зрителей. И ничего другого не существовало. После этого, как команда на СТС поменялась, меня начало трясти. СТС захотел видеть в эфире новые лица. Руку помощи протянула Наталья Билан, генеральный директор телеканала «Домашний» (ныне — главный продюсер «Матч ТВ»). Она настаивала, что холдинг «СТС Медиа» не должен терять команду и меня. За три года совместной работы с Наташей мы сделали огромное количество качественных проектов - «Женский род», «Мужской род», несколько десятков документальных фильмов. А цикл «Бабье лето» стал большим телевизионным событием. Когда Билан была вынуждена расстаться с «Домашним», и меня там не стало. Это российская традиция; смена лидера всегда смена лиц и направлений, преемственности почти нет. Потом команда, создававшаяся СТС, попыталась создать «умное телевидение» на Пятом канале, туда позвали и меня. На четыре месяца там случился проект «Дневник наблюдений».

Потом и эта история развалилась. Меня метнуло на Украину. Часть профессионалов, состоявшихся в команде Роднянского, позвали за собой. Дома с коллегами я иногда делал документальные фильмы для Первого канала. И только потому, что у нас сложилась профессиональные и доверительные отношения со Светланой Колосовой, директором Дирекции документального кино. Но там я был продюсером, и не появлялся в кадре, а за кадром звучал всего 1 раз. Вот и все мои кадровые достижения. На НТВ меня вернул Тимур Вайнштейн. И вот уже четвертый сезон я работаю для этого телеканала. Предложение канала «Россия 1» сделать документальные истории для «Синей птицы» - это движение вперед, новая профессиональная планка. Может, это прозвучит странно, но мне почти всегда везло на начальников, наставников и продюсеров. Они меня помнят и ценят как профессионала, и я о них никогда не забуду.

- Неужели проекты приходили один за другим?

mayorov.tv Стоило похудеть почти на 60кг, как дорогая подруга и уважаемый продюсер Арина Мороз, режиссер Георгиос Кутлис и художник по костюмам Хетаг Цаболов решили сделать из меня пышный Зефир!

- Нет! Был период, когда три года не было никаких эфиров и мне буквально не на что было жить. Был жуткий кризис. И если бы не Тимур Леонидович (Вайнштейн - генеральный продюсер НТВ — Авт.), не знаю, что бы со мной было. У меня была страшная депрессия, я поправился на 30 килограммов. А он не испугался и напомнил стране, что я еще существую.

- В прошлом году вам исполнилось 50 лет...

- Почему в прошлом?

- «Википедия».

- Не всегда надо верить тому, что написано в интернете. Проверяйте источники. 50 лет мне будет в следующем году (в интернете указаны два года рождения ведущего — 1969 и 1968, оба неверны — Авт.). Я иронично отношусь к тому, что второй год меня поздравляют с юбилеем и отвечаю так: «Друзья, как только стукнет, так сразу грохнут фейерверки». Накануне 50-летия я удивляюсь тому, что дожил до этого возраста. В какой-то момент я даже начал волноваться, ведь слишком много ушло друзей и коллег, не дожив до полтинника: алкоголь, стрессы, наркотики, одиночество, онкология. Я философски отношусь к цифрам. Итоги мне подводить еще рано. Ощущение, что именно сейчас все только начинается.

- Почему?

mayorov.tv Кто-то в Таиланде задницы мнет и греет, а у меня ЁЛКИ!

- Появилось огромное количество молодежи, которое признается в любви и уважении, мол, мы выросли на ваших проектах. К подобным признаниям я отношусь с иронией. И этих молодых становится все больше и больше. Сейчас они уверенно занимают серьезные позиции на медиа-рынке. И мне нравится, что им нужны мои знания и опыт. А мне нужны их представления о будущем, энергия. Наверное, поэтому я стал преподавать и у меня уже много учеников.

- Практически всю жизнь вы рассказываете истории. О других людях. Подробно и в деталях. Постоянно находитесь за кадром, не выходя на передний план. Вы за это время себя-то нашли?

- Когда я был совсем молодым артистом, мне было интересно наблюдать за окружающими людьми — актер без этого не может — и я обожал слушать рассказы старших. Так я открывал для себя мир, ведь других источников информации у нас почти не было. Мне было интересно читать книги, смотреть фильмы и передачи Эдварда Радзинского, Виталия Вульфа, Глеба Скороходова на Центральном телевидении. Я не пропускал работы Владимира Молчанова, Кирилла Набутова, команды «Взгляда». Все это я жадно впитывал. И до сих пор мне интереснее слушать людей, чем говорить самому. Мне нравится рассказывать истории о тех, кто меня удивил и покорил, но без позерства. Понимаю, что я – проводник уникального контента для массовой аудитории и ценю это. Майя Плисецкая не работала на стадионах, она предпочитала эксклюзивные выступления и камерную атмосферу театра, ценила диалог глаза в глаза. Я задавал ей вопросы, находясь практически в интимном пространстве, а потом представлял ее ответы большой телевизионной аудитории. И это уже мои истории. А мир без историй не возможен. И ТВ не исключение: фильмы, сериалы, репортажи, документальные циклы, ток-шоу…. В каждом проекте должна быть история, максимально реальная. Без них все ничтожно. Конечно, иногда возникает эгоистичное желание понравиться массам. Но для этого у меня есть концертная деятельность, ведение статусных мероприятий и международных конкурсов, а еще спектакли. Вот сейчас идут «Сказки Андерсена» в концертном зале «Зарядье», где я играю Короля шесть-семь раз в неделю, - дети радуются, аплодируют, подбегают, обнимаются. Это дает огромную энергию и силы жить дальше.