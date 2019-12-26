Крупнейшая гидроэлектростанция Северного Кавказа отметила юбилей

22 декабря исполнилось 45 лет Чиркейской ГЭС - крупнейшей гидростанции Северного Кавказа, входящей в Сулакский каскад ГЭС. Установленная мощность станции – 1 000 МВт, за время эксплуатации она выработала почти 100 млрд кВт.ч.

Чиркейская ГЭС – это одна из трех российских ГЭС с бетонной арочной плотиной наряду с Гунибской и Миатлинской, также расположенными в Дагестане. Плотина гидростанции вторая по высоте после плотины Саяно-Шушенской ГЭС и самая высокая арочная плотина в России – 232,5 м.

Впервые полевые изыскания и проектные проработки по гидроэнергетическому использованию реки Сулак были проведены в 1928—1930 годах Ленинградским отделением Энергостроя. О строительстве станции впервые заговорили в 1933 году, когда инженеры Московского отделения Главгидроэнергостроя создали эскизный проект ГЭС с арочно-гравитационной бетонной плотиной. Однако из-за сложных инженерно-геологических условий изыскательские работы были приостановлены и вновь начаты только в 1956 году Бакинским отделением Гидропроекта. Рассматривалось два варианта компоновки ГЭС — с арочной и грунтовой плотинами, в 1962-м был утвержден «арочный» вариант. Окончательный проект станции утвердили в 1967 году, и тогда же при помощи направленного взрыва строители перекрыли реку Сулак. Первый бетон в основание плотины был уложен в 1970-м. В том же году строящаяся станция выдержала первое сильное испытание, попав в зону воздействия сильного Дагестанского землетрясения магнитуда 6,6 баллов.

Первый гидроагрегат Чиркейской ГЭС был пущен 22 декабря 1974 года, считающийся ее днем рождения. Второй и третий гидроагрегаты - 28 сентября и 30 декабря 1975 года, четвертый - 30 июня 1976 года. Официально строительство ГЭС завершено в 1981-м.

В наши дни Чиркейская ГЭС - основная регулирующая электростанция в Объединенной энергосистеме Юга России, она имеет высокие маневренные возможности, работая в пиковой части графика нагрузок. В случае аварий на ТЭС Чиркейская ГЭС позволяет быстро заместить выбывшую мощность.

В 2007-м на ГЭС внедрена система автоматизации управления работы гидроагрегатов. В настоящее время идет замена системы возбуждения гидрогенераторов, в будущем планируется обновить большую часть оборудования и реконструировать гидротехнические сооружения, в результате чего мощность электростанции возрастет на 100 МВт.