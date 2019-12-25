Длинные каникулы: 5 советов, как сделать их максимально полезными

1. Для домоседов: не залеживайся

Для многих новогодние каникулы это прекрасная возможность отдохнуть за год, а именно: много-много спать и валяться перед телевизором. Не самая хорошая идея, считают ученые, напоминая, что сбой в биологических часах приводит к сбоям в работе организма. И в первую очередь иммунной системы. Снижение иммунитета напрямую связано с нарушением биоритмов, а значит первое же столкновение с вирусами может оказаться не в вашу пользу.

- Конечно, в идеале, чтобы не нарушать циклическую работу разных систем организма в течение суток, нужно всегда ложиться, вставать и есть в одно и то же время каждый день, - говорит эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. - Но в праздники это правило часто нарушается. Организм перестраивается, и потом ему приходится возвращаться в привычный ритм. Обычным следствием являются трудности со сном. Да и другие системы организма страдают…

Как это исправить: постарайтесь не «залеживаться» в новогодние каникулы. Лучше поехать за город, погулять на свежем воздухе, слепить снежную бабу, покататься на лыжах…

2. Для гурманов: не голодай

Вся праздничная неделя – это бесконечные застолья: то вы принимаете гостей, то сами идете в гости. Многие предпочитают поголодать перед праздничным угощением, надеясь, что таким образом не наберут лишние килограммы. И напрасно, поскольку на голодный желудок аппетит разыграется сильнее и съедите вы даже больше, чем предполагали. Вот главные лайфхаки от диетологов для новогодних застолий:

* Если ждете гостей, позаботьтесь, чтобы на праздничном столе было побольше овощей и фруктов, легких салатов и десертов.

* Еда не должна быть чрезмерно богата жирами и углеводами, считают диетологи. Желательно обойтись без жирного мяса, сала, ограничить свинину. Лучше отдать предпочтение говядине, телятине, курице, индейке и кролику. С традиционными, но очень жирными уткой и гусем надо тоже быть осторожными, их лучше готовить с яблоками, которые хорошо адсорбируют излишний жир. А утку «набить» гречкой, которая тоже хорошо впитает лишний жир.

Вся праздничная неделя – это бесконечные застольяФото: Shutterstock

* Вместо майонеза лучше сделать собственные заправки для салатов с использованием оливкового или другого растительного масла, йогурта, сметаны.

* Не стремитесь приготовить угощения на роту солдат – наверняка все это сразу не съедите, а большинство салатов можно хранить в холодильнике не дольше суток.

* Спиртное (особенно крепкое) – только в рамках праздничного стола, обязательно с закуской и освежающими напитками: морсами, компотами из свежих, мороженых и сухих фруктов. Неплохим вариантом являются различные слабоалкогольные коктейли с натуральными компонентами. Или вино «по-гречески»: разбавленное 1:1 водой. И помните: количество имеет значение!

3. Для любителей развлечений: мойте руки после хороводов

Театры, концерты, хороводы вокруг елки… В Новый год так хочется вести активную светскую жизнь, несмотря на то, что сезон гриппа и ОРВИ в разгаре.

- Вообще по большому счету в разгар эпидемии целесообразно избегать людных мест, в том числе и различные массовые мероприятия, - предупреждает эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. - Но если отказаться от выхода в свет вы не готовы, не забывайте, что возбудители передаются воздушно-капельным путем (при кашле и чихании) в радиусе примерно одного метра, а потому по возможности избегайте близкого контакта с заболевшим человеком.

Чтобы вашим планам не помешали зловредные вирусы, соблюдайте простые правила гигиены:

* Чаще мойте руки с мылом, особенно после посещения общественных мест и общественного транспорта. Ведь возбудители гриппа и ОРВИ некоторое время могут сохраняться в жизнеспособном состоянии на самых различных поверхностях и предметах (дверных ручках, поручнях в общественном транспорте, игрушках, бытовых принадлежностях, стационарных и мобильных телефонах и др.). А если потерли глаза и тронули нос, то заразиться можно почти 100%.

* Периодически протирайте телефоны, планшеты и другие гаджеты дезинфицирующими салфетками.

* И не стесняйтесь использовать средства личной защиты, прежде всего - медицинские маски. Кстати, они полезны не только там, где существует потенциальная опасность инфицирования - в местах большого скопления людей, общественном транспорте и др. В первую очередь медицинские маски нужны для уже заболевших и для людей, оказывающих помощь и осуществляющих уход за больными гриппом.

Чтобы вашим планам не помешали зловредные вирусы, соблюдайте простые правилаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

4. Для путешественников: не бросайтесь на экскурсии

Решили отправиться на новогодние каникулы в дальние или не очень страны? Позаботьтесь не только об интересных экскурсиях и комфортных отелях, но и о своем здоровье. Соблюдение простых правил позволит избежать неприятностей с самочувствием.

* Самое главное - не забывайте про элементарные правила личной гигиены, а именно - регулярное мытье рук. Благодаря этому вы существенно снизите риск не только кишечных инфекций, но и гриппа.

* К новой пище приобщайтесь с осторожностью. Особенно если вы отдыхаете в экзотических странах. Непривычная для желудка еда может вызвать самые разные проблемы, начиная от банального несварения до аллергической реакции. И тщательно мойте не только руки, но и овощи-фрукты, желательно, не проточной, а бутилированной водой.

* Не забывайте об акклиматизации. Джет-лаг, смена климатического пояса – все это серьезный стресс для утомленного трудовыми буднями организма. Дайте ему хотя бы день-два провести в спокойном режиме. Организм адаптируется к новой стране быстрее, если на пару дней освободить его от длительных экскурсий и чрезмерных физических нагрузок.

5. Для самых активных: не катайтесь в темноте

Упал, очнулся, гипс – к сожалению, это нередкая ситуация в зимние каникулы. И проще всего получить травму во время самой массовой забавы – катаясь с горки. По статистике, 70% «новогодних» травм случается на стихийно созданных горках. Причем риск возрастает, если кататься в темное время суток (а оно у нас случается уже после 16 часов).

Чтобы не пострадать, нужно выбрать «правильную» горку: официально организованную, с дорожкой для подъема, освещенную. И конечно, горка должна находиться подальше от проезжей части, внизу должно быть свободное место для торможения.

Чтобы избежать неприятностей, не катайтесь с горки, если на ней образовался лед, уже стемнело, а освещения нет!