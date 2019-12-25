Главное открытие уходящего десятилетия: среди муравьев полно бездельников

Ах, как ошибался Иван Андреевич...

Далеко не все в муравейнике заняты каким-либо общественно-полезным трудом. Как может показаться. Суета, которая бросается в глаза, это обман зрения. На самом же деле «не покладая лапок и не разгибая спины», что называется, работают менее 3 процентов насекомых. Остальные - отнюдь не усердствуют: либо имитируют кипучую деятельность, либо ленятся, либо вообще ничего не делают.

Обилие праздно шатающихся бездельников среди муравьев — тех самых насекомых, в трудолюбии которых мы не сомневались, которое отражено в пословицах, поговорках, баснях и мультфильмах, изумило ученых из Аризонского университета (University of Arizona - UA). Они не поверили своим глазам. Однако две недели наблюдений за пятью колониями убедили: лень в муравейниках — обычное явление. Более того — характерное. Почти, как у людей.

Распределение трудящихся, легкотрудников и тунеядцев в колонии муравьев.

Такие муравьи-ударники, как герой басни Ивана Андреевича Крылова, конечно, попадаются. Но крайне редко. Большинство постыдились бы цинично вопрошать беззаботную попрыгунью стрекозу «Да работала ль ты в лето?» и отправлять ее поплясать. Сами такие.

Авторы исследования - профессор Анна Дорнхаус (Anna Dornhaus) и ее студент-дипломник Даниэль Шарбонно (Daniel Charbonneau). Пользователи соцсетей называют полученные ими результаты одними из самых значительных в уходящем десятилетии. Уверяют, что они шокирует почти так же, как правда про Деда Мороза.

Деда Мороза нет, а муравьи не трудолюбивые. Во что осталось верить? В пчел? Или они тоже какие-нибудь неправильные?

Американские ученые сделали свое обескураживающее открытие еще 4 года назад, изучая муравьев породы Temnothorax. Метили работяг, лентяев и бездельников красками разного цвета. Чтобы не путать. Снимали безостановочно микро-камерой на видео в попытках разобраться в их трудовых взаимоотношениях. Разобрались, но далеко не сразу. И не во всем.

Трудовые резервы и просто резервы

Сначала ученые предположили, что муравьи работают посменно — сутки-трое, к примеру. Или чередуя день-ночь. Или у них какой-нибудь вахтовый метод. Ничего подобного. Как выяснилось: трудяги трудились вообще без «выходных». И лентяи не изменяли себе - не прерывались на работу. Да еще и брюшко отъедали.

Проверили и другую гипотезу: может быть, безделье муравьев напускное? Прикрывает нечто очень важное — например, то, что они состоят на какой-нибудь секретной спецслужбе, в тонкости которой наблюдатели еще не вникли. Но и это не подтвердилось.

Одна тайна раскрылась после того, как энтомологи догадались изъять из колонии некоторое количество трудолюбивых особей — примерно 20 процентов. Их места постепенно заняли прежние тунеядцы, которые за две недели овладевали необходимыми специальностями. Работа согласно «штатному расписанию» в итоге налаживалась.

Таким образом, решили энтомологи, лентяи и бездельники представляют собой эдакое общество «Трудовые резервы», члены которого пополняют выбывших по тем или иным причинам муравьев-стахановцев. Подобная стратегия помогает колонии выжить и восстановиться после кризисов и стихийных бедствий.

Кстати, и люди иной раз уподобляются муравьям - в смысле привлечения трудовых резервов. Вспомним, в эпоху развитого социализма такое вообще было в порядке вещей: место недостающих работников овощебаз занимали бездельники-интеллигенты. Сам занимал по несколько раз в год. И как тот муравей за две недели, а то и раньше овладевал специальностью сортировщика капусты или морковки.

А когда ученые смоделировали муравьям кризис — ограничили их в питании, то раскрыли и вторую тайну. Сначала толстяки-лентяи стали кормить работяг, извлекая еду из своих брюшек - эдакий НЗ. А потом начали откладывать пищевые — так называемые трофические яйца, которыми опять же подкармливали оголодавших трудоголиков. Аналогов подобной благотворительной деятельности в человеческих колониях вроде бы нет. Если, конечно, не принимать во внимание редкие случаи, когда чиновники-коррупционеры и прочие стяжатели нетрудовых доходов принудительно или добровольно сдавали жульнически нажитое.

Осталось до сих пор неизвестным, кто и как делит муравьев на активных и резервных? Откуда лентяи получают команды приступить к работе? Или наоборот. Закончить ее?

Ученые продолжают исследования. А об уже имеющихся результатах они сообщали по мере их получения - сначала в журнале Behavioral Ecology and Sociobiology, а потом в журнале Journal of Bioeconomics.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Муравьи-бездельники становятся революционерами

Народно-освободительное движение среди муравьев обнаружили немецкие биологи - Александра Ахенбах (Alexandra Achenbach) ) и Сюзанна Фоитцик (Susanne Foitzik ) из университета Людвига-Максимилиана в Мюнхене (Ludwig-Maximilian University in Munich). Объектом их исследования стали колонии муравьев вида Protomognathus americanus и Temnothorax. Одни регулярно нападают на других - наших знакомых, почтит сплошь состоящие из тех самых бездельников, которых изучали американцы из Аризонского университета. Условно назовем поработителей "Pro" , а порабощенных "Tem".

Во время жестоких набегов "Pro" убивают всех взрослых из рода "Tem", уничтожают все их личинки-куколки. А молодых мурашей берут в плен и угоняют в рабство. Порабощенные начинают выполнять всю грязную работу в муравейнике хозяев, ухаживают за их личинками, добывают корм.

Восставшие муравьи захватывают муравейник, словно матросы Зимний дворец.

Часть угнанных становятся эдакими власовцами - участвуют в карательных операциях вместе с "Pro" и жестоко убивают своих собратьев.

Прежде считалось, что плененные попадают в рабство пожизненно. Александра и Сюзанна увидели, что это не так. Несколько раз они становились свидетелями восстания рабов. "Tem" дождались, когда окуклится очередной выводок "Pro". Убивали королеву и почти все личинки. Причем расправились в первую очередь с теми, из которых потом выросли бы королевы.

Женщины полагают: подобные восстания приводит к тому, что численность рабовладельцев сильно сокращается. И у них перестает хватать сил и средств на новые набеги. В этом-то, мол, и смысл освободительной борьбы муравьев.

По словам исследовательниц, бывает, что рабам удается целиком захватить власть в муравейнике рабовладельцев. И стать его хозяевами.

Большинство революционеров, надо полагать, это бывшие лентяи и бездельники. А кто ж еще, если их большинство? Чем не третья тайна предназначения, казалось бы бесполезных особей?

КСТАТИ

От чего муравьи пляшут? От нечего делать, наверное

Серию уникальных фотографий рыжих муравьев сделал в Индонезии Робертус Агунг Судиатмоко (Robertus Agung Sudiatmoko) — житель Джакарты. Один из них, по словам Робертуса, словно бы танцевал брейк-данс. Только очень медленно. Вставал на одну ногу и замирал так на 30 секунд, сохраняя равновесие. .

Акробат - одно слово Но зачем муравей так делает?

Другой муравей забрался на небольшой пригорок, приподнялся над ним. И замер, сложив лапки на «груди». Будто бы молился. Эффект был довершен внезапно блеснувшим лучом света, который озарил застывшую фигуру. В этот момент Робертус и сделал снимок. А через несколько секунд муравей закончил «молитву». И удалился словно Моисей, получивший от Бога 10 заповедей и знамение с неба.

Акробат - одно слово Но зачем муравей так делает?

Медитирует? Или обращается к своему муравьиному божеству? Или просто на солнышке греется?

Ученые не исключают, что странные «обряды», муравьи проводят от безделья.