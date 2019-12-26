Гонорары звезд на новогодних корпоративах 2020: Ревва заработает за новогоднюю ночь на квартиру в Москве, а Ротару отказалась от выступлений

В российском шоу-бизнесе, судя по всему, кризис. Раньше конец декабря был весьма прибыльным для отечественного бомонда. Толстосумы мерились не только статусом приглашенных звезд, но и широкими жестами в их сторону. Например, в начале нулевых знаменитости сражались за возможность спеть на новогодних праздниках у Тельмана Исмаилова. С пустыми руками оттуда никто не уходил: Ургант уезжал на новом авто, Басков - с ключами от двухуровневой виллы в Турции, Дженнифер Лопес - с золотым микрофоном, инкрустированным бриллиантами. Сейчас уже и праздники не те, и гонорары скромнее. По словам звездного промоутера и организатора корпоративов Сергея Лаврова, не только крупные компании, но и рублевская знать начала экономить на новогодних вечеринках. Мол, наигрались уже в эту ярмарку тщеславия.

- Охотнее заказывают кавер-группы за 100 тысяч рублей, чем элиту нашей эстрады, - делится с «КП» Лавров. - И так последние лет пять, наверное. А ведь были золотые времена, когда София Ротару в декабре приезжала в Москву на заработки с гонораром не ниже 100 тысяч евро (7 млн рублей), и каждый день у нее было по 2 - 3 мероприятия. Помню, во время новогоднего чеса, например Валерия, зарабатывала за неделю в среднем 1,5 - 2 млн евро (100 - 140 млн рублей).

- Раньше и двойники звезд неплохо зарабатывали. Сейчас бы нам хоть оригинал продать, - смеется промоутер.

Сергей Шнуров востребован в декабре, но пока непонятно, что у него с занятостью в новогоднюю ночьФото: Олег ЗОЛОТО

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/749673" frameborder="0"></iframe> Годы идут, Ротару не меняется.

У Шнура большие аппетиты

По словам Сергея Лаврова, в этом году многие большие звезды оказались не у дел, запросив за выступление в новогоднюю ночь баснословные гонорары.

- Именно поэтому они останутся 31 декабря дома, - объясняет Лавров. - Например, Сергей Шнуров востребован в декабре, но пока непонятно, что у него с занятостью в новогоднюю ночь. Мои коллеги звонили ему, дата у рокера была свободная. Правда, он запросил гонорар в 200 тысяч евро. Клиенты не потянули такую сумму.

Самые востребованные, по словам прокатчика, - звезды 90-х.

- У Шуры в новогоднюю ночь запланировано четыре концерта! Никто из современных суперзвезд не может похвастаться таким успехом, - продолжает Сергей Лавров. - Много работы и у Стаса Костюшкина. Не нафталин и стоит приемлемо. Не капризна в плане гонораров и Ольга Бузова. Обычный корпоратив отработает за 1,5 млн рублей, а новогодний - за 2 - 3 миллиона. Чаще всего ее заказывают очень богатые мужчины, вчерашние поклонники группы «ВИА Гра». Оля стоит дешевле, чем Лобода (Светлана, по словам промоутера, не встанет с дивана меньше чем за 70 тысяч евро - 5 млн рублей), но берет количеством выступлений. Неприхотлива в плане райдера, жалоб на нее нет.

Шуры в новогоднюю ночь запланировано четыре концертаФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Востребован и Дима Билан. Я слышал, что на декабрь у него было запланировано 15 корпоративных выступлений с гонораром 100 тысяч евро.

Востребован и Дима БиланФото: Михаил ФРОЛОВ

Все хорошо и у Лепса, у Киркорова. Очень удачно пристроился на новогоднюю ночь Александр Ревва. За 200 тысяч евро он будет работать в одном из ресторанов «Москва-Сити». Поработал в новогоднюю ночь - купил квартирку в Москве. Ну или новенький «Феррари».

Кто почем?

Останутся дома

- Многие артисты принципиально не работают в новогоднюю ночь. Например, Валерий Леонтьев, - продолжает Сергей Лавров. - Не будет петь на этот раз и София Ротару, хотя предложения были, гонорар обещали высокий. София Михайловна решила встретить Новый год в кругу семьи. Отказывается от праздничной работы, ссылаясь на усталость от съемок, и Иван Ургант. Не работает в эти праздники и Алла Пугачева. Хотя, думаю, за 25 млн рублей Примадонну можно было уговорить...

КТО ЕЩЕ

Для вас споет «племянник» Магомаева

40-летний Юрий Магомаев работает в жанре шансон. Фото: instagram.com/yuramagomaev

- Недавно на корпоративном рынке появился певец Юрий Магомаев, - рассказывает Сергей Лавров. - Артист представляется племянником великого артиста. Якобы его отец - сводный брат Муслима Магомаева по матери. Юра охотно выступает на елках за 120 тысяч рублей. Прекрасным вокалом он и правда напоминает знаменитого певца.