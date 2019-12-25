Стресс перед Новым годом: Что делать, чтобы праздники не довели до нервного срыва

«Я просто разрываюсь» - кто из нас не слышал этой фразы от родных или сам не бросался ею, особенно в преддверии большого события. Ну вроде Нового года. Столько всего надо успеть!

Мы с психологом Михаилом Хорсом насчитали как минимум четыре разных стресса, которые люди испытывают перед новогодними праздниками. И решили найти способы от них избавиться. Кстати, эти способы работают не только накануне 31 декабря, но и весь год.

1. Успеть все

- Стол накрыть, подарки купить... Надо понимать: «успеть все» - это установка, требование человека к самому себе, его личное представление о том, что правильно, - объясняет Михаил Хорс. - Из-за этого и возникает стресс - когда человек требует от самого себя сделать все идеально.

Как справиться: задавать себе вопрос «почему?». Почему я должен все успеть и почему будет плохо, если я не смогу? Сядьте и на бумаге напишите такую фразу: «Я постараюсь успеть сделать все что хочу, но если не получится - это тоже неплохо». Между прочим, зафиксированная на бумаге речь дает больше эффекта, чем устная. Мы дольше помним написанное, чем просто высказанное вслух.

Михаил Хорс. Фото: Личный архив

2. Подвел итоги года - сплошные неудачи

- Это часто встречающееся ошибочное представление о жизни: «Если я хотел, значит, мог. А не смог - значит, я слаб». Плюс всякие Тони Роббинсы* через интернет льют в уши воду: мол, ты на все способен, главное - ставь высокие цели... А это не всегда так. Даже если внешних препятствий не видно, есть объективные факторы, на которые мы не можем повлиять.

Как справиться: опять задать себе вопрос: почему я расстроился, почему считаю, что год прошел неудачно? Ах, потому, что напланировал гораздо больше?

У многих происходит обесценивание себя: если я не успел все, что запланировал, значит, не успел ничего. Но надо помнить, что план - это фантазия. И раз не все получилось, значит, в чем-то план был просто неправильным.

3. Взвалить всю подготовку праздника на себя

- Это неумение делегировать полномочия и ответственность. Человек уверен, что он единственный на земле все хорошо организует, остальные не смогут.

Как справиться: снова задать себе вопрос: почему я боюсь, что праздник, который я устраиваю, будет не идеальным? Вероятно, потому, что человек переживает: что скажут друзья? Это зависимость от мнения других людей.

Отнеситесь к ситуации по-другому: а вот я как раз проверю, кто пришел в гости из симпатии ко мне, а кто - пожрать. И, кстати, делегировать дела можно даже гостям. Ты принесешь салатик, ты - бутылку, я сделаю горячее.

4. Один в такой день...

- В состоянии одиночества за свою жизнь оказываются миллионы людей, а некоторые длительно живут в этом состоянии. Но кто-то уходит в депрессию, а кто-то находит удовольствие.

Как справиться: в очередной раз спрашиваем себя: почему одиночество - это плохо? Я ведь могу заботиться о себе, а не о других! Могу не сидеть с пьяной компанией, а могу пойти гулять... Потому что у меня есть я, и я делаю для себя то, что хочу.

А когда человек любит себя, уважает, собой интересуется, окружающие к нему тянутся: какой интересный человек, самодостаточный, дай-ка буду к нему поближе, я могу чему-то от него научиться.

Ситуации, когда ты одинок, случаются довольно часто, и лучше к ним быть готовым, не теряя при этом способность получать удовольствие от жизни.

* Тони Роббинс - американский писатель и бизнес-тренер, который занимается темой саморазвития. Имеет неоднозначную репутацию.

Наша психика так устроена, что мы быстро забываем, обесцениваем то, что имеем.Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Цените то, что имеете

- Михаил, я читала, что когда-то в Калифорнийском университете провели исследование и выяснили: наиболее устойчивы к стрессам те люди, которые умеют быть благодарными: судьбе, родне и т. д.

- Это правда. Другой вопрос - как именно быть благодарным. У благодарности есть алгоритм, - объясняет Хорс. - Это ревизия того, что у меня есть. Мы садимся опять с листом бумаги и разбираем жизнь. У нас есть пять областей, в которых мы можем ощущать благодарность:

- тело и здоровье;

- профессиональная деятельность;

- коммуникации - близкие, друзья;

- материальные блага;

- позитивные события в нашем прошлом.

И вот по всем этим пунктам садимся и начинаем писать, что у нас сейчас есть. Руки-ноги, возможность всем этим пользоваться, квартира, работа, зарплата... А ведь не у каждого есть возможность передвигаться по жизни самостоятельно! Не у каждого есть жилье.

Наша психика так устроена, что мы быстро забываем, обесцениваем то, что имеем. Этим, например, пользуются маркетологи: каждый год создается новый смартфон или версия авто, потому что человек бессознательно обесценивает то, чем обладает. А понимание, что у тебя есть то, что имеется не у всех, наполняет благодарностью, положительными эмоциями, которые блокируют плохие переживания. И у нас появляется больше сил добиваться того, чего у нас еще нет!