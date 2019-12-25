Кто подбрасывает гостям грязные носки

Есть в интернете сообщества, где любой может поделиться случаем из жизни, мыслью, лайфхаком. И люди рассказывают весьма забавные вещи.

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«Мой кот таскает из ванной грязные носки и раскладывает их на полу в зале. Вот придешь домой с друзьями и объясняй потом, что это кот раскидал. Ага, все так и поверили. Спасает одно: когда мы сидим и пьем чай, он заново начинает таскать эти носки и уже кидать всем под ноги».

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«Недавно друзья вдруг начали присылать мне мои фото, где я в растянутой майке с пятнами от кетчупа лежу на диване в окружении мисок с жареной картошкой, тазиком салата и ведерком куриных ножек. Так я узнала про Instagram моей бабушки».

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«Мне 47, моему внуку почти 6. Изначально сложилось так, что он называет меня по имени. Года 1,5 назад мы с ним тусили по всяким «злачным» местам - карусели, канатный городок, игродром... Уже под конец, проходя мимо лавочки мороженого, он начал канючить: «Яна, купи мороженое!» Я говорю: «Нет, дорогой мой, горло недавно болело, мама не разрешила!» Тогда он оглянулся по сторонам и заорал во все горло: «БАБУШКА, купи мороженое! БАБУШКА, пожалуйста!» Пришлось срочно купить один шарик шантажисту!»

С сайта vk.com/overhear.