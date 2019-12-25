Упоротая зайчиха из ваты и космонавты: На аукционе распродали редкие елочные игрушки из СССР

Одним из достояний нашего народа во всем мире считаются не только наши песни, литература, но и наша елочная игрушка. Американска Ким Башлак, крупнейший в мире коллекционер советской елочной игрушки, говорила:

"Трогает до слез то, что русский народ, несмотря на трудности и лишения, войны, репрессии и депрессии, сумел сохранить удивительную традицию - русский праздник Нового года".

Вообще-то, елочная игрушка появилась в России примерно в 30-е годы XIX века. Изделия из стекла стоили баснословных денег, покупка была сравнима по бюджету с покупкой автомобиля в наши дни. Но сегодня коллекционеры готовы вываливать кучу денег не за стеклянные яблоки и шары из 19 века, а за куски серебряного картона советского времени.

Накануне праздника аукционный дом "12й стул" провел последние в 2019 году торги советских елочных игрушек, на которых можно было увидеть разные редкости. Например, трогательные игрушки военных лет, изготовленных на заводе "Москабель": в годы войны из остатков проволоки там крутили яблочко, попугая в клетке, вазу с цветами...

Накануне праздника аукционный дом "12й стул" провел последние в 2019 году торги советских елочных игрушек

Эти поделки сегодня очень дороги и встречаются крайне редко.

Об аукционе мне рассказала Лера Галлай. Будучи внучкой летчика-испытателя Марка Галлая, Лера собирает все, что связано с космосом и полетами. На нынешнем аукционе ее глаз упал на три "космических" лота, в том числе - необычного резинового космонавта.

"Космический" лот

Лера была готова биться, но лоты ушли недорого: от тысячи до полутора рублей. Лично я бы пожалела вываливать полторы тысячи за космонавта и тысячу - за обычный кусок серебристого картона, да еще относительно современного, выпущенного в шестидесятые годы.

Полторы тысячи за кусок картона

Но, как сказал историк Москвы Филипп Смирнов, я не права. Космическая серия, особенно игрушки, выпущенные до 1966 года - считаются последней важной серией в истории советской елочной игрушки.

- Потому что это была последняя серия елочных игрушек, изготовленных с применением ручных технологий, а дальше - пошло поточное производство, - пояснил историк.

В этом году игрушки раскупали вяло: видимо, сказалось то, что огромный аукцион проводили год назад и там были выставлены настоящие редкости и раритеты. Но и на нынешних торгах битва не на жизнь, а насмерть развернулась за непримечательную на вид игрушку тридцатых годов "Зайчиха с коляской" из папье-маше и раскрашенной слюды.

При стартовой цене в пять тысяч рублей, упоротая зайчиха, выглядящая как кусок не пойми чего ушла за двадцати тысяч. Следом за три тысячи рублей оторвали и страшноватую собаку из прессованной ваты. По словам специалистов, потрепанные игрушки из ваты - стабильно пользуются большим спросом, хотя часто подделываются. Правда, год на год не приходится. Во время прошлого аукциона за сорок тысяч рублей ушли "Папанинцы на льдине". А в этом году - при номинале в тридцать тысяч рублей, на папанинцев никто не позарился.

По словам специалистов, потрепанные игрушки из ваты - стабильно пользуются большим спросом, хотя часто подделываются

- Наверное, потому, что прошлогодние "папанинцы" были лучше, - объяснил эксперт аукционного дома Иван Ефимов. - Они были с человеками, а нынешняя игрушка - просто льдина.

Не нашел своего покупателя и «Пограничник Карацупа с псом Ингусом". Эта самая редкая в России игрушка была изготовлена перед Великой Отечественной войной, долгое время считалась утерянной, ведь её выпускали всего один год, причем мизерным тиражом. Два года назад "Карацупу" нашли одном из аукционных сайтов и оторвали с руками. А вот в нынешнем году кусок прессованного дрезденского картона остался без внимания. Равно как и еще одна редкость: елочный шар с изображением страшнючих Ленина и Сталина.

Если разобьешь такой стеклянный шарик с ликом вождя, потом проблем не оберешься

Шарик отдавали за 15 тысяч, что было совсем недорого. Ведь такие штуки огнем не сыщешь. Люди боялись их приобретать: чего доброго, если разобьешь такой стеклянный шарик с ликом вождя, потом проблем не оберешься.

Зато удивительно неплохо расходились разные приглашения на елки. Но еще можнопонять, когда за десть тысяч рублей продали приглашение на Елку 1948года, но ни в какие ворота не лезет то, что среди лотов были и свежие приглашения двухтысячных годов на кремлевские празднества.

- Так что же, эти бумажки нужно хранить? - поинтересовалась я у Ивана Ефимова.

В ответ Иван сделал круглые глаза, означавшие: а почему вы до сих пор этого не делаете?

По словам эксперта, хранить приглашения нужно обязательно. Причем, больше всего ценятся приглашения не на кремлевскую елку - таких много - а в какие-нибудь редкие места, вроде "Сада Эрмитаж". Но - есть одна незадача. Самые ценные лоты - это те, в которых не оторван купончик на подарок.

Конечно, жалко не получить свой заслуженный кулек. Но зато когда-нибудь такая бумажечка усилит хорошее настроение какому-нибудь вашему потомку.