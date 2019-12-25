Крути педали за добро: Москвичи сели на велотренажеры, чтобы помочь детям с синдромом Дауна

В канун самого волшебного праздника в году Фонд «Синдром любви» и сайкл-студия Rock the Cycle провели благотворительный марафон «Сайклинг во благо». Наряду со всеми участниками педали «крутили» ребята с синдромом Дауна. Вместе они проехали 1711,8 км.

— В этот день с нами были 6 особенных ребят – они и крутили, и общались с участниками, и помогали награждать. В общем, создавали ту самую удивительную атмосферу спортивно-благотворительных праздников фонда «Синдром любви». В сайклинге приняли участие Кристина Козик, Станислав Богданов, Иван Трацевский, Станислав Милявский, Антон Санкевич и Станислав Моржецкий. Важно, что молодые люди пришли не одни, а вместе со своими волонтёрами-сопровождающими. Это настоящее достижение фонда, что теперь родители могут получать помощь в виде сопровождения их детей, — рассказали порталу «Открытые НКО» в пресс-службе Фонда «Синдром любви».

Собранные средства пойдут на образовательные и развивающие программы для людей с синдромом Дауна. Фото: Фонд «Синдром любви»

В этот день в сайкл-студию приехали триатлонные команды и победительница Абсолют Московского марафона Марина Киселёва. Марина стала атлетом во благо и открыла свой сбор средств на программы для людей с синдромом Дауна, а спортивной целью Марина выбрала Олимпийский игры в Токио. Марина пришла познакомиться с ребятами с синдромом Дауна лично и сотрудниками фонда «Синдром любви».

Участники не просто «крутили» педали, но и собрали 334 600 рублей. Собранные средства пойдут на образовательные и развивающие программы для людей с синдромом Дауна.