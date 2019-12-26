2019-12-26T02:07:58+03:00
Общество

«Не плодите рабов»: Водонаева призвала не рожать детей для «нищей России»

Депутат Виталий Милонов требует отправить телеведущую на исправительные работы
Роман ГОЛОВАНОВ
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Водонаева призвала не рожать детей для «нищей России»Водонаева призвала не рожать детей для «нищей России»Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Телеведущая Алена Водонаева нашла рецепт от бедности — аборты. Говорит, сначала нужно пожить для себя, посмотреть мир, а если беременность встала на пути ваших развлечений - идите к врачу.

Так Алена отреагировала на новость, что в Самарской области частным клиникам порекомендовали отказаться от абортов.

— К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать, - написала Водонаева в соцсетях. - Получите образование, постройте карьеру, посмотрите мир, заработайте денег, а потом думайте о материнстве. Не надо рожать рабов этому государству.

Заявление телеведущей вызвало гнев подписчиков в соцсетях. Против неё уже выступили и депутаты Госдумы.

— Эта Водонаева - недалекая дамочка, которая раскрутилась в конвейере блудниц в «Доме-2», - сказал «КП» депутат Госдумы Виталий Милонов. - Аборт - это убийство, тела нерожденных младенцев выкидывают на помойку. Эту барышню нужно отправить на трудовые исправительные работы. Пусть своими наманекюренными руками метёт дворы. А что касается бедности. Женщину государство не должно бросать в трудной ситуации. Но, заметьте, именно в богатых семьях меньше всего детей. Это развратность и желание жить только для себя.

Кстати, у самой Водонаевой есть сын Богдан. Ему 9 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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