2019-12-26T18:09:07+03:00
Наука

Огненное кольцо на небе было последним затмением уходящего года

Ободком вспыхнуло Солнце, прикрытое уменьшившейся Луной
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Огненное кольцо над Сингапуром.Огненное кольцо над Сингапуром.
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Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН) сообщила: «третье и последнее в этом году затмение Солнца произошло 26 декабря 2019 года. Тень от Луны около 9 утра по московскому времени прошла над многочисленными архипелагами Индонезии почти вдоль экватора Земли. Полутень затмения - гораздо более широкая область, в которой Солнце выглядит закрытым не полностью, а частично - своей нижней частью прошла над Австралией, а верхней частью по югу евроазиатского континента, в том числе, очень незначительно, над территорией РФ».

Начало затмения в Иране. Снято на восходе Солнца.

Начало затмения в Иране. Снято на восходе Солнца.

Затмение было кольцевым. В лаборатории объяснили почему. Потому что Луна, закрывавшая Солнце, находилась в дальней части своей орбиты и была меньше, чем обычно — в смысле видимого размера. В результате от Солнца остался светящийся ободок — на радость любителям астрономических фотографий. Зрелище было эффектным.

Снимок сделан в Катаре.

Снимок сделан в Катаре.

В 2020 году астрономы ожидают два солнечных затмения. Первое - и то же кольцевое - 21 июня, второе — 14 декабря. «Зимнее» затмение должно быть полным.

Полоса кольцеобразного затмения 2020 года пройдёт над Китаем и Монголией. В России можно будет наблюдать солнечную полутень.

Полоса полного затмения 2020 года пройдёт вблизи самой крайней нижней точки Южной Америки. С территории РФ наблюдать его будет невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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