В Ставрополье запустили третью очередь Старомарьевской солнечной электростанции

В декабре 2019 года на Ставрополье запустили ещё одну, третью очередь Старомарьевской солнечной электростанции. Теперь СЭС достигла мощности в 75 МВт.

Пятая по счету ступень установки, именуемая «3-я очередь», имеет мощность 25 МВт и состоит из 86584 фотоэлектрических модулей, занимающих площадь свыше 50 гектаров.

Как рассказали в министерстве энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, с момента введения в строй третья очередь успела выработать более 820000 квт*ч электроэнергии. В общей сложности с момента ввода в эксплуатацию первого участка Старомарьевская СЭС выработала более 26 млн квт/ч.

Однако, уже через несколько месяцев станция получит еще две оставшиеся очереди, опередив по мощности крупнейшую в России Самарскую СЭС.

- Буквально через несколько месяцев завершится ввод в эксплуатацию двух оставшихся очередей на 10 и 15 мегаватт, после чего Старомарьевская солнечная электростанция официально станет крупнейшей в стране, - отметил министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Шульженко.