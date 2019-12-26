Ольге Бузовой грозит арест на 15 суток

Как оказалось Ольгу Бузову любят не только камеры модных фотографов, но и Центр видеофиксации ГИБДД. Эти камеры по количеству вынужденных фотосессий с певицей не уступают глянцевым журналам. Буквально на днях они очередной раз запечатлели Бузову, когда та превысила скорость в зоне населенного пункта. Это произошло на Новосходненском шоссе. Этот штраф, кстати, до сих пор не оплачен.

Но не он стал причиной возможного ареста. Потенциальные 15 суток певица может получить за летнее нарушение, тогда девушка превысила скорость на 40-60 км/ч. Нарушение серьезное, а сумма для заработков Оли смешная; всего какая-то тысяча рублей.

- В середине августа центр видеофиксации ГИБДД по Московской области установил, что автомобиль певицы ехал с серьезным превышением скорости (40-60 км/ч. Как записано в протоколе). С тех пор прошло уже более трёх месяцев , поэтому по закону девушке может грозить арест на 15 суток или общественные работы на срок до 50 часов? - сообщил Kp.ru источник в правоохранительных органах.

Многие автолюбители не обращают внимания на эту статью, потому что уверены, что с ними такого точно не произойдёт. Дело в том, что помимо ареста и общественных работ наказанием может стать просто уплата штрафа в двойном размере, что естественно успокаивает водителей.

Что же касается Ольги Бузовой, то за год она насобирала 63 нарушения ПДД, многие из которых не оплатила. Среди нарушений: несоблюдение разметки, превышения скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и другие.