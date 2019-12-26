Китай проникся духом «Русской цивилизации»

Каждому месяцу соответствуют тематические фотографии, знакомящие жителей Поднебесной с уникальной природой России.

Международный фотоконкурс «Русская цивилизация», организованный Федеральным агентством по делам национальностей, проходил в июле-сентябре 2019 года в третий раз. Его участниками стали около 5 тысяч фотографов из 32 стран, поделившиеся 19,5 тысячами снимков.

«Хозяева Арктики». Автор фото: ЮЛИЯ КАЛИНИЧЕВА

Лучшие фотографии можно было увидеть осенью на выставках в ГУМе и в парках Москвы. Сейчас с ними при содействии Россотрудничества фотографии путешествуют по миру. Их увидели в США, Парагвае, Армении. На очереди еще несколько государств.