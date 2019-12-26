2019-12-26T11:38:16+03:00
Национальный вопрос в России

Китай проникся духом «Русской цивилизации»

Российский культурный центр в Пекине выпустил календарь на 2020 год, проиллюстрированный работами участников III Международного фотоконкурса «Русская цивилизация»
Сергей ЧЕРНЫХ
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Каждому месяцу соответствуют тематические фотографии, знакомящие жителей Поднебесной с уникальной природой России.

Международный фотоконкурс «Русская цивилизация», организованный Федеральным агентством по делам национальностей, проходил в июле-сентябре 2019 года в третий раз. Его участниками стали около 5 тысяч фотографов из 32 стран, поделившиеся 19,5 тысячами снимков.

«Хозяева Арктики». Автор фото: ЮЛИЯ КАЛИНИЧЕВА

«Хозяева Арктики». Автор фото: ЮЛИЯ КАЛИНИЧЕВА

Лучшие фотографии можно было увидеть осенью на выставках в ГУМе и в парках Москвы. Сейчас с ними при содействии Россотрудничества фотографии путешествуют по миру. Их увидели в США, Парагвае, Армении. На очереди еще несколько государств.

«Бархатные склоны Ингушетии». Автор фото: НИКОЛАЙ СОКОЛ

«Бархатные склоны Ингушетии». Автор фото: НИКОЛАЙ СОКОЛ

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