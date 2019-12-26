Счастливый муж и отец: «Не помню, когда встречал Новый год по-человечески»

Накануне зимних каникул мы волей-неволей подводим промежуточные итоги жизни. И для некоторых эти итоги довольно неутешительные.

«Вам тут какие-то пишут избалованные люди. У одного зарплата миллион, у другого - две жены, и обе ему не такие... И все ноют, ноют. Не мужики, а слюнтяи. У меня не жизнь, а каторга по сравнению с ними. Целыми днями вкалываю, как проклятый - до одиннадцати часов вечера. Жена не работает пока, в декрете, занимается тремя детьми тоже с утра до ночи. Денег едва хватает на оплату счетов, нужды детей, одежду и отпуск летом. Маткапитал помог, но все равно живем "впритык". У младшей еще проблемы со здоровьем, ей нужно лечение, санаторий раз в год - это отдельно.

Да, бывает с женой цапаемся, жизнь-то нелегкая, своих кабинетов ни у кого нет. Но ни разу в жизни у меня не возникало мысли на нее свалить мои проблемы, неудачи, плохое настроение, недовольство жизнью. У меня прекрасная жена, каких еще поискать, и другого мне никого не нужно. Хотя, правда, есть иногда ощущение, что жизнь проходит мимо, что чего-то я лишнего на себя набрал... После института были амбиции, казалось, карьеру сделаю, буду зарабатывать с каждым годом все больше и больше, но, как вы говорите, "так это не работает". Сейчас чувствую, что топчусь на месте, и очень велик соблазн начать срываться на жену, начать ее упрекать. Хотя это последнее дело. Вот скоро Новый год. Знаете, как мы будем праздновать? Приготовим оливье, курицу, выпьем шампанского, часок посидим перед телевизором – и спать. И так уже лет пять. Я не помню, когда мы ходили в гости или приглашали кого-то. Еще проблема в том, что родня вся в другом городе, на поездку нужны деньги. Друзей у нас почти нет, а те, кто есть, такие же домоседы, как мы. Оливье, шампанское, телевизор. Давайте просто поговорим, а то сил нет уже. Что-то я запутался.

Алексей, 39 лет».

Хорошая новость, Алексей, состоит в том, что вы не одиноки в своей новогодней печали. Любой человек, чья действительность оформилась, устоялась, порой задает себе вопрос: «А своей ли жизнью я живу?!» И кажется, что где-то веселые, нарядные люди катаются на лыжах с Альпийских гор, бегают по пляжам в красивых тапках, пьют сухое вино по пятьдесят евро бутылка… А у тебя одна награда – игристое полусладкое, салат с горохом и Пугачева по телевизору.

Отвечаю вам как нарядный человек, который скоро поедет путешествовать и ни разу не включит телевизор. Я, точно как и вы, в эти дни сижу и думаю: «А моя ли это жизнь?» Где, например, диссертация «Рецепция творчества О.Э. Мандельштама в зарубежной литературной критике», которую я бросила писать двадцать лет назад? Где муж, детишки, дом-полная чаша с террасой и мезонином? Где конь?! Всегда мечтала завести коня.

Если углубиться в фантазии о несбывшемся, можно и в депрессию завалиться. Однако Новый год - очень мудрый праздник, говорят психологи. Елка, мандарины, шарики – никому не придет в голову радоваться такой фигне в обычной жизни. А на Новый год мы радуемся, детский рефлекс срабатывает. Это все хороший фон для того, чтобы сказать колесу жизни: стоп, машина! И подумать: а чего вам хочется на самом деле? Ну не смотрите вы этот телевизор, не пейте шампанского, если не лезет. Утром первого числа проснетесь свежий, отдохнувший, и на работу не надо, и впереди целая неделя каникул. Вообще, честно говоря, я всегда в растерянности, что советовать людям, у которых проблема с праздниками, которые не ходят в гости, не устраивают приемов и не откладывают средства на Новый год. Нельзя так, Алексей! У вас трое детишек, у них, что ли, поучитесь веселиться. Хотя бы раз в году.

Дорогие читатели, а как вы отмечаете Новый год? Тоже тоскуете, не ждете ничего хорошего? И рассказывайте мне истории о жизни – своей и ваших друзей и знакомых. Я всегда на стороне автора письма. Мой адрес: dariaz@kp.ru.