В России глобальное потепление идет в 2,5 раза быстрее, чем во всем мире

В России 2019-й год стал самым теплым в истории метеонаблюдений (а они ведутся у нас в стране уже 130 лет). Оставшиеся до боя курантов несколько дней рекордную статистику уже не изменят.

Москвичей, например, эта новость точно не удивит. Еще за неделю Нового года лил дождь, градусники показывали +6, а в Аптекарском огороде распускались подснежники... И такая странная картина, когда на календаре одно время года, в реальности – другое, во многих российских регионах.

Можно сколько угодно язвить про Грету Тунберг и ее яхты. Можно спорить, способен ли в принципе человек повлиять на климат своими парниковыми газами – или все мы твари дрожащие по сравнению с солнечными циклами, магнитным полем Земли, вулканами, океанами и прочими силами природы. Однако климат меняется, и это факт.

Но что интересно: меняется он везде по-разному. И быстрее всего – в России! Если взять среднюю температуру 2019 года на всей планете, то она не будет рекордной. Скорее всего, займет второе место по теплу, после 2016-го. А у нас – самая-самая! Разумеется, одним годом дело не ограничивается – глобальное потепление не стометровка на Олимпиаде, скорее марафон.

7 впечатляющих фактов и цифр о глобальном потеплении в России

1. ОБГОНЯЕМ ВЕСЬ МИР В 2,5 РАЗА

0,47 градуса за 10 лет – с такой скоростью растет средняя температура в России в последние сорок лет (1976 – 2018). При этом средняя температура всей планеты повышается на 0,17 – 0,18 градуса за десятилетие. Дальше – простая арифметика: в России глобальное потепление идет в 2,5 раза быстрее, чем в мире.

В последние годы декабрь в Москве выдаётся дождливым.Фото: Михаил ФРОЛОВ

2. А ПОЛЯРНИКИ – ДАЖЕ В 5 РАЗ!

На некоторых метеостанциях в российской Арктике фиксируется рост температуры на 1 градус за 10 лет. Вдвое быстрее, чем в среднем в стране. И аж в 5 раз стремительнее, чем в мире

3. КЛИМАТИЧЕСКИЕ НОРМЫ НАМ МАЛОВАТЫ

Во всем мире 2018 год был на 0,6 градуса теплее климатической нормы (по сравнению с той погодой, что была в 1961 – 1990 годах, сейчас именно эти тридцать лет приняты за точку отсчета). А в России – на 1,6 градуса теплее по сравнению с теми же нормами.

Получается, отдельно взятый год у нас оказался даже не вдвое, а почти втрое теплее, чем на всем Земном шаре. При этом на Чукотке и островах Северного Ледовитого океана в минувшем году погода зашкаливала за климатические нормы на 2 - 4 градуса.

На всякий случай уточню, чтобы вас не смущали разные цифры: в первых пунктах речь шла о темпах потепления, здесь – о том, на сколько температура одного конкретного года выше нормы. Тенденция же в любом случае одинакова – в России теплеет быстрее, чем в других регионах Земли.

4. ВСЕ ДЕЛО В АРКТИКЕ

Почему мы и в области глобального потепления впереди планеты всей? Главная причина - география. Ничего личного, никакой политики. Наша страна большая и северная. 18% территории России находится в Арктике, это 3 миллиона квадратных километров. А теплеет быстрее всего именно в полярных широтах. У климатологов даже есть такой термин - Арктическое усиление глобального потепления (почему так происходит, отдельный большой вопрос, и климатологи его активно изучают).

В феврале 2018 года датские метеорологи с изумлением зафиксировали небывалую аномалию: на Северном полюсе случилась оттепель, температура поднялась выше ноля градусов! Минувший год в Арктике был на 2,5 градуса теплее климатических норм. Возвращаемся ко второму пункту наших погодно-арифметических примеров: в целом на Земле всего на 0,6 градуса.

Но и на северах все по-разному! Первыми заполярными пляжными курортами, похоже, станут Чукотка и Аляска (слегка утрирую, конечно). Там 2018 год оказался на 3,9 и 3,4 градуса теплее, чем обычно. В канадской части Арктики – всего на 0,9 градуса.

Есть прогнозы, что к концу века климат полярных широт станет теплее на 13 градусов. Цель Парижского соглашения, напомню, - затормозить глобальное потепление на отметке в 2 градуса к концу 21 столетия. Почувствуйте разницу.

5. ЧЕМПИОНЫ РОССИИ

Чемпионы России по темпам потепления - полуостров Таймыр в Красноярском крае и побережье Восточно-Сибирского моря, административно относящееся к Якутии и Чукотке. Средняя температура в этих северных краях растет с рекордной скоростью 0,8 - 1,2 градуса за десятилетие.

6. ЗИМА ТЕПЛЕЕТ НА СЕВЕРЕ, А ЛЕТО НА ЮГЕ

Если посмотреть, как меняется погода разных времен года, обнаруживаются любопытные нюансы.

- Зима стремительно теплеет на северо-западе Европейской части России.

- Лето – тоже в Европейской части, но южнее 55-й параллели, которая проходит через Калининградскую, Смоленскую, Московскую, Нижегородскую области, Татарстан и так далее. Для сравнения: в южных регионах России, таких как Краснодарский край и Ставрополье, летние температуры растут на 0,74 градуса каждые 10 лет. В центральных областях – на 0,61 градуса.

- Весной самое интенсивное потепление климатологи отмечают в Сибири (на 0,65 – 0,77 градуса в десятилетие).

7. СИБИРСКИЕ МОРОЗЫ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ!

Медленнее всего климат меняется на юге Западной Сибири – там, где расположены Новосибирск, Томск, Барнаул, Кемерово. Мало того – в Сибири есть удивительный и в общем-то немаленький участок, где зимы становятся холоднее! Это большая часть Западной и юг Средней Сибири. В 1976 – 2014 годах зимние температуры там понижались со скоростью 0,54 градуса за десятилетие. Так что каким бы глобальным ни было потепление, а сибирские морозы никто не отменял!

По данным Доклада Росгидромета об особенностях климата в РФ и Института глобального климата и экологии имени академика Юрия Израэля Росгидромета.

И ВЕЧНАЯ ВЕСНА!

Как меняется температура разных времен года в России

В целом за год 0,47*

Зима 0,39

Весна 0,61

Лето 0,41

Осень 0,46

* Цифра показывает скорость роста температуры в пересчете на десять лет, по данным за 1976 – 2012 годы. Это средние по стране темпы потепления, от региона к региону картина меняется – скажем, в Москве быстрее всего растут зимние температуры, летние меняются не столь заметно. А в Западной Сибири, наоборот, зимы становятся немного морознее, чем раньше, и эта тенденция постепенно распространяется на всю Азиатскую часть России.

По данным Доклада Росгидромета об особенностях климата в РФ в 2018 году.