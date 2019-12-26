Трезвый водитель вместо пьяного Дедушки Мороза, забытый рождественский гусь и новогодняя история любви

Авторы историй уверяют, все что вы сейчас прочитаете — чистая правда. Пока страна празднует, водители такси работают, но именно в эти новогодние дни с ними случаются почти волшебные истории.

«Выручай, надевай бороду!»

Игорь, Москва

«Моя дочь учится в театральном училище, и в прошлом декабре ее попросили на один день подработать Снегурочкой. Чтобы дочь не носилась по всей Москве с костюмом и подарками, я решил, что буду возить ее и Деда Мороза. Все шло хорошо, но после пятого заказа Дед Мороз начал потихоньку “таять” от выпитого спиртного, а впереди было еще много работы. Наверное вы уже догадались, что мне пришлось отрабатывать смену за пьяного дедушку. Я так переживал, наверное, только когда женился, хорошо, что дочь отличная актриса и умеет импровизировать. Все закончилось хорошо: дети получили свои подарки, дочь не подвела агентство, Дед Мороз выспался, а я приобрёл незабываемый опыт. Да и город повеселил. В гости к малышам ехал за рулем и прямо в костюме сказочного волшебника. С таким энтузиазмом дорогу мне еще никогда не уступали.

«Кто гуся забыл? Или рождественское чудо»

Владимир, Краснодар

«Я люблю работать в январские каникулы: заказов много, дороги пустые, люди добрые! В прошлом году у меня произошло настоящее рождественское чудо. Я не планировал отмечать Рождество и собирался работать весь вечер до того момента, пока у меня в салоне забыли сырого гуся в яблоках. Я связался с поддержкой, в полной уверенности, что птицу оставил мой крайний пассажир, что скоро он спохватится о пропаже. Операторы связались со всеми моими пассажирами в тот день, но никто из них не признал находку. Спустя 3 часа я понял, что с гусем надо что-то делать. Я поехал к родителям, мы запекли гуся, позвали друзей и начали праздновать Рождество – это был один из самых лучших дней в моей жизни, и я очень благодарен тому рассеянному пассажиру за это!

«Заходите к нам на Новый Год!»

Камал, водитель из Уфы:

«Два года назад, 31 декабря я повез пассажиров в одну из деревень под Давлеканово. Доставил ее близким, а на обратном пути застрял. Желающих меня вытаскивать было не много, в отличие от желающих пригласить меня на празднование. За ночь побывал в пяти домах и везде принимали как своего — родного. Это и есть настоящее башкирское гостеприимство. Около 3-х часов ночи в деревне нашелся трактор: меня вытащили, снабдили гостинцами и отправили домой. Если честно, это была одна из самых запоминающихся новогодних ночей в моей жизни.»

«Заказ принят, заказов больше нет!»

Александр, Москва.

«У кого-то традиция каждый год 31 декабря ходить в баню, а у меня — работать в эту новогоднюю ночь. За 20 лет ни разу ее не нарушал, да и не собирался. Жена и дети «пилили» меня за это. Говорили, мол праздник-то семейный. Но я каждый раз уходил на заработки. Год назад тоже уехал «бомбить». Один из заказов был в загородный дом. Я даже представить себе не мог, что меня там ждет. Открылись ворота, а там жена с друзьями: веселые, в руках бенгальские огни, бокалы с шампанским. Когда я их всех увидел, то про работу забыл. Вот так Новый год у меня стал семейным праздником. В этом году уже сам решил, что возьму выходной»

«Нашел свою Снегурочку»

Валентин, Тула

«В отличие от коллег, я принципиально не работал в новогоднюю ночь. Но в прошлом году за пару дней до 31 декабря поссорился с девушкой и решил забыться в работе. Друзья звали в гости, но я всем отказал и вышел на линию. Конечно, посматривал на часы, чтобы не пропустить те самые: 00.00. В это время как раз не было заказов и я решил припарковаться у нашего Кремля. Смотрел в окно и вдруг увидел на улице девушку, которая шла одна и утирала перчатками слезы на щеках. Сначала не решался подойти, но пересилил сомнения и рискнул. Предложил подвести ее до дома бесплатно. По пути она рассказала, что поругалась с парнем и что это ее худший Новый год. Мы всю ночь катались по городу болтали и уже на следующий день я пригласил ее на свидание. Мы до сих пор вместе и очень счастливы. Я в шутку зову ее Снегурочкой. Этот Новый год будем встречать дома, уже даже елку нарядили.

ЗНАЙ

«Бум вызовов такси приходится на три предновогодних дня»

- По активности вызова такси в предпраздничные дни и каникулы можно проследить характер поведения населения в эти дни. Например, последние 3 дня декабря чаще всего такси требуется с 18 до 22 - все едут за последними покупками. В ту самую ночь заказ активен до часу, а потом активность затихает до 11 утра — люди разъехались по гостям и наслаждаются обществом друзей. Самое "тихое" время в новом году — с 5 до 11 часов 1 января: все спят! А вот днем 1 января города опять “едут” в гости, - прокомментировали в пресс-службе агрегатора такси «Везет».

КОШЕЛЕК

Сколько будет стоить такси в новогоднюю ночь?

- Аналитики Яндекс.Такси прогнозируют с 12:00 31 декабря по 18:00 1 января высокий повышающий коэффициент от 1.3 до 3.5. Например, коэффициент 1.4 означает, что вместо 200 рублей клиент заплатит 280. При максимальном коэффициенте в 3.5 такая же поездка обойдется в 700 рублей. То есть стандартная цена может вырасти в три с половиной раза , - прокомментировали в пресс-службе Яндекс.Такси.