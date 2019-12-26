2019-12-26T12:57:52+03:00
Новый год 2020

Трезвый водитель вместо пьяного Дедушки Мороза, забытый рождественский гусь и новогодняя история любви

«Комсомолка» собрала новогодние байки от таксистов
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Авторы историй уверяют, все что вы сейчас прочитаете — чистая правда. Пока страна празднует, водители такси работают, но именно в эти новогодние дни с ними случаются почти волшебные истории.

«Выручай, надевай бороду!»

Игорь, Москва

«Моя дочь учится в театральном училище, и в прошлом декабре ее попросили на один день подработать Снегурочкой. Чтобы дочь не носилась по всей Москве с костюмом и подарками, я решил, что буду возить ее и Деда Мороза. Все шло хорошо, но после пятого заказа Дед Мороз начал потихоньку “таять” от выпитого спиртного, а впереди было еще много работы. Наверное вы уже догадались, что мне пришлось отрабатывать смену за пьяного дедушку. Я так переживал, наверное, только когда женился, хорошо, что дочь отличная актриса и умеет импровизировать. Все закончилось хорошо: дети получили свои подарки, дочь не подвела агентство, Дед Мороз выспался, а я приобрёл незабываемый опыт. Да и город повеселил. В гости к малышам ехал за рулем и прямо в костюме сказочного волшебника. С таким энтузиазмом дорогу мне еще никогда не уступали.

«Кто гуся забыл? Или рождественское чудо»

Владимир, Краснодар

«Я люблю работать в январские каникулы: заказов много, дороги пустые, люди добрые! В прошлом году у меня произошло настоящее рождественское чудо. Я не планировал отмечать Рождество и собирался работать весь вечер до того момента, пока у меня в салоне забыли сырого гуся в яблоках. Я связался с поддержкой, в полной уверенности, что птицу оставил мой крайний пассажир, что скоро он спохватится о пропаже. Операторы связались со всеми моими пассажирами в тот день, но никто из них не признал находку. Спустя 3 часа я понял, что с гусем надо что-то делать. Я поехал к родителям, мы запекли гуся, позвали друзей и начали праздновать Рождество – это был один из самых лучших дней в моей жизни, и я очень благодарен тому рассеянному пассажиру за это!

«Заходите к нам на Новый Год!»

Камал, водитель из Уфы:

«Два года назад, 31 декабря я повез пассажиров в одну из деревень под Давлеканово. Доставил ее близким, а на обратном пути застрял. Желающих меня вытаскивать было не много, в отличие от желающих пригласить меня на празднование. За ночь побывал в пяти домах и везде принимали как своего — родного. Это и есть настоящее башкирское гостеприимство. Около 3-х часов ночи в деревне нашелся трактор: меня вытащили, снабдили гостинцами и отправили домой. Если честно, это была одна из самых запоминающихся новогодних ночей в моей жизни.»

«Заказ принят, заказов больше нет!»

Александр, Москва.

«У кого-то традиция каждый год 31 декабря ходить в баню, а у меня — работать в эту новогоднюю ночь. За 20 лет ни разу ее не нарушал, да и не собирался. Жена и дети «пилили» меня за это. Говорили, мол праздник-то семейный. Но я каждый раз уходил на заработки. Год назад тоже уехал «бомбить». Один из заказов был в загородный дом. Я даже представить себе не мог, что меня там ждет. Открылись ворота, а там жена с друзьями: веселые, в руках бенгальские огни, бокалы с шампанским. Когда я их всех увидел, то про работу забыл. Вот так Новый год у меня стал семейным праздником. В этом году уже сам решил, что возьму выходной»

«Нашел свою Снегурочку»

Валентин, Тула

«В отличие от коллег, я принципиально не работал в новогоднюю ночь. Но в прошлом году за пару дней до 31 декабря поссорился с девушкой и решил забыться в работе. Друзья звали в гости, но я всем отказал и вышел на линию. Конечно, посматривал на часы, чтобы не пропустить те самые: 00.00. В это время как раз не было заказов и я решил припарковаться у нашего Кремля. Смотрел в окно и вдруг увидел на улице девушку, которая шла одна и утирала перчатками слезы на щеках. Сначала не решался подойти, но пересилил сомнения и рискнул. Предложил подвести ее до дома бесплатно. По пути она рассказала, что поругалась с парнем и что это ее худший Новый год. Мы всю ночь катались по городу болтали и уже на следующий день я пригласил ее на свидание. Мы до сих пор вместе и очень счастливы. Я в шутку зову ее Снегурочкой. Этот Новый год будем встречать дома, уже даже елку нарядили.

ЗНАЙ

«Бум вызовов такси приходится на три предновогодних дня»

- По активности вызова такси в предпраздничные дни и каникулы можно проследить характер поведения населения в эти дни. Например, последние 3 дня декабря чаще всего такси требуется с 18 до 22 - все едут за последними покупками. В ту самую ночь заказ активен до часу, а потом активность затихает до 11 утра — люди разъехались по гостям и наслаждаются обществом друзей. Самое "тихое" время в новом году — с 5 до 11 часов 1 января: все спят! А вот днем 1 января города опять “едут” в гости, - прокомментировали в пресс-службе агрегатора такси «Везет».

КОШЕЛЕК

Сколько будет стоить такси в новогоднюю ночь?

- Аналитики Яндекс.Такси прогнозируют с 12:00 31 декабря по 18:00 1 января высокий повышающий коэффициент от 1.3 до 3.5. Например, коэффициент 1.4 означает, что вместо 200 рублей клиент заплатит 280. При максимальном коэффициенте в 3.5 такая же поездка обойдется в 700 рублей. То есть стандартная цена может вырасти в три с половиной раза , - прокомментировали в пресс-службе Яндекс.Такси.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Наивные вопросы о шампанском: что важно знать о главном новогоднем напитке
До Нового года меньше недели. Самое время запастись шампанским. Иначе как без него вы будете загадывать в полночь желание? Сомелье, коуч и совладелец винно-коктейльного бара Ринат Аслямов рассказал, как правильно выбрать главный новогодний напиток
Пить нельзя лечиться: токсиколог назвал лекарства, которые категорически нельзя сочетать с алкоголем
В преддверии новогодних застолий «КП» узнала у эксперта, какие препараты для лечения самых распространенных заболеваний ни в коем случае нельзя сочетать со спиртным.
Новости 24
"Чем раньше, тем лучше!". Песков о словах Путина про окончание стройки "Северного потока-2" своими силами
Forbes назвал пять самых разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров
Половина российских автовладельцев поедут в новогоднее путешествие на машине
В Госдуме оценили подготовку США к информационной войне с Россией
Настоятель Нотр-Дама предупредил об угрозе обрушения собора
Владелец прав на свинку Пеппу отсудил 33 млн рублей у российского производителя
Какая-то фантастика: В Гидрометцентре рассказали о погоде на зиму
"Напали двое неизвестных": В Росгвардии прокомментировали нападение на сотрудника силового ведомства
Роспотребнадзор предупредил о риске заразиться гриппом через денежные купюры
Появилось видео испытаний нового мобильного комплекса ПВО
В МИДе ждут ответа Трампа на приглашение посетить Москву 9 мая
Не придется посещать ГИБДД: Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне
83 процента работодателей устраивают корпоративы для сотрудников
Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания
Гигантские пуховики атакуют: Главный fashion-тренд 2019 года — оверсайз-одежда
Минобороны РФ повысит пенсии и оклады военнослужащих
"Заряжайте телефоны утром": Эксперт рассказал о главных ошибках при зарядке смартфона
В Москве на "оранжевой" ветке метро парализовано движение из-за пассажира на пути
Немцы заявили, что Трамп больше угрожает миру, чем Ким Чен Ын
Потопы, пожары и квартирные кражи: в СК «Сбербанк страхование» назвали основные причины «новогодних катаклизмов»
Курсант задержал в московском метро женщину, которая напала с ножом на пассажирку
"Все хотят иметь на руках доллары": Министр финансов США рассказал, куда "исчезли" $1,5 триллиона наличными