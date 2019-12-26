Основам программирования нужно учить с третьего класса!

Вдохните поглубже. Выдохните. А теперь читайте дальше.

По крайней мере мне пришлось перевести дух, когда я начал изучать историю преподавания информатики в СССР. Мы же привыкли к тому, что в области электроники мы люди отсталые. Да, создать компьютерный мозг – процессор – хотя бы сходный по характеристикам с последними китайскими моделями у нас упорно не получается. Но тогда вопрос: а каким же тогда образом команды российских программистов – и школьников и студентов – из года в год побеждают на престижнейших олимпиадах.

А вот каким! Вряд ли вы знаете, что учить программированию, теории информации и устройству компьютеров в СССР начали (выдохнули!) еще в 1959 году!

Конечно, это были спецшколы в Москве и Новосибирске. Но уже был разработан курс. И именно выпускники таких классов закладывали то, что можно назвать советской школой программирования.

А с 1 сентября 1985 года «Основы информатики и вычислительной техники» стала обязательным предметом в школах по всей стране. Алгоритмы, математическая логика, программирование преподавались всем ученикам! Еще не было массовых компьютеров (они появились в школах лишь 15-20 лет спустя!) А информатике уже учили. Да, алгоритмы рисовали в тетрадях в клеточку. Устройство ЭВМ изучали по картинкам на доске. Но…

Русский программист – страшная сила

Сегодня в мире словосочетание «российский программист» равнозначно знаку качества.

Но сейчас разговор не о программистах-профессионалах. Почему информатику в советских школах изучали все, а не избранные, не математическая элита? Потому что этот предмет развивал логическое мышление и – как оказалось – через десяток лет многим в той или иной степени пригодился. Когда появились у населения знаменитые 286-е компьютеры, а потом и мобильные телефоны.

И сегодня снова идет разговор о том, что школьников нужно обучать программированию. Углублять курс давно не модернизированной школьной информатики. Не случайно в последние годы стали так популярны курсы программирования, на которые ходят даже младшие школьники. И «Кодвардс», и «Яндекс.Лицей» и многие другие. Эксперты считают, что для современного человека знание языка программирования, умение написать элементарный код также необходимо, как знание иностранного языка или умение грамотно излагать свои мысли на родном языке.

Можно ли гуманитарию освоить кодинг? Зачем нужны уроки информатики? Об этом я расспросил учителя Алину Слепушкину, она участвует в образовательной программе Apple, ездит по школам страны с лекциями. В общем, человек в педагогическом мире популярный.

- Алина, самый первый и самый сложный вопрос: что такое «обучение программированию» и что такое «кодинг»?

- Это разные уровни мастерства, умений, навыков. Кодинг – начальная ступень, когда ты знакомишься с языком программирования, его особенностями и синтаксисом, делаешь первые попытки создать приложение, но не видишь разных вариантов и способов написания кода. Если сравнить с медицинской сферой, то это молодой врач, который знает симптоматику разных болезней, способы лечения, на основе этого выписывает рецепт. Но у него еще нет достаточного практического опыта. Когда опыта становится больше, врач с лёгкостью диагностирует сложные комплексные симптомы, назначает лечение в зависимости от персональных особенностей. Вот это уже уровень «программирование».

Программирование сложнее. Это умение не только воплотить алгоритм, но и создать его. То есть написание кода оптимальным способом. Обучение программированию в школе всегда начинается со знакомства с кодингом, с его структурой и особенностями языка, проверкой работоспособности кода на практике, выполнения упражнений для понимания, как работает код.

Профессия настоящего

- Чем обучение кодингу отличается от уроков информатики, на которых ведь тоже учат программированию?

- На уроках информатики программирование – одна из тем, на которую выделяется небольшое количество часов. Чаще всего это теоретические знания, без объяснения, как их использовать в реальной жизни.

На курсах по обучению программированию знакомят с целым циклом, который проходит разработчик: от мозгового штурма для поиска идеи приложения до способов монетизации и продажи готового продукта. Осваивая программирование, вы получаете полноценную профессию. Раньше ее называли профессией будущего, но она уже стала профессией настоящего.

- Считается, что программирование - удел детей, которые проявляют способности к математике. Но все чаще я слышу мнения, что кодинг важен и для гуманитариев. Что изучение языка программирования сходно с изучением иностранному языку.

- Да, так раньше считалось. Сегодня ситуация кардинальным образом изменилась, программирование стало доступнее. Если раньше доступ к программам для написания кода имели только избранные – программисты, то сейчас научиться программировать можно на планшете не выходя из дома. Появилось много школ программирования, где учат кодить, начиная с младшего школьного возраста. Есть образовательные роботы, с помощью которых можно сразу увидеть, что программирование – это не просто строчки на экране, от них зависит работа механизма. Сделал ошибку – робот поехал не туда или включился не тот датчик.

Кодинг важен для всех. Уже сегодня мы управляем роботами-пылесосами, стиральными машинками, электрическими плитами и даже не задумываемся, что пишем код. Не за горами тот день, когда нас будут возить машины с автопилотами. А как ими управлять? Как заставить автомобиль ехать с определенной скоростью на нужное расстояние, учесть помехи и задать повороты? Все это кодинг.

Языки программирования, как и любые языки, имеют свою структуру и правила. В первую очередь, нужно изучить лексику: как задавать команды, функции, циклы. Затем изучаешь синтаксис: когда использовать круглые скобки, когда фигурные. В процессе знакомишься с правилами построения высказываний: как правильно сказать, как можно, но не желательно, как совсем неправильно. Все вместе складывается в систему под названием язык программирования.

Приложения для гуманитария

- Зачем изучать программирование будущему врачу или химику?

- Есть такое мнение: «Важно научиться программировать, потому что это учит думать». По большому счету, это хорошая тренировка аналитических и логических способностей может стать и отличным хобби. Сегодня так часто и бывает.

Если зайти на форумы, там идут горячие обсуждения какое приложение сделать, чтобы облегчить работу врача, как создать приложение с расписанием для учителей. Инициируют эти обсуждения специалисты, потому что знают проблемы изнутри, чего не хватает, что можно улучшить. И именно навык программирования может помочь реализовать эту потребность.

- Сфера программирования невероятно динамична. Навыки, полученные 5 лет назад, уже устарели. Зачем тогда учить кодингу детей 3-5 классов? Их навыки устареют уже к тому времени, когда они закончат школу. Может лучше шахматы?

- Динамична, но не на столько. В любом случае есть база и общий подход, которые остаются неизменными. Программирование помогает развить логику и научиться структурированно мыслить. И в этом оно очень схоже с шахматами. Только еще его можно использовать для реализации своих идей – создание личного вебсайта, виртуальных открыток с поздравлениями одноклассникам, игры, которая покорит весь мир.

Ежегодно Apple проводит конференцию разработчиков WWDC, на которой школьники со всего мира могут продемонстрировать свои разработки, приложения, программы и получить поддержку от единомышленников. В этом году, например, в ней участвовали восемь студентов из России.

Совет для родителей

Определяя кружки и секции, в которые будет ходить ваш школьник, подумайте о том, что кроме занятий спортом, иностранным языком или музыкой есть еще пока все же непривычные для нас курсы программирования. Это – будущее. И совершенно не стоить ждать пока вы поймете есть ли у вашего отпрыска способности к математике. Гуманитариям навыки кодинга тоже не повредят. Элементарные занятия можно начинать с 3-4 класса.