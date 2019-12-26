В Подмосковье на 92 году жизни скончалась легенда музыкальной журналистики

Кренкель Людмила Эрнстовна - выдающаяся женщина в истории отечественного теле- и радиовещания. Многие музыкально - образовательные передачи в СССР и, даже за рубежом, не выходили в эфир без её участия или редакции. Людмила Эрнстовна возглавляла Главную редакцию музыкальных, научно-популярных и образовательных программ Центрального телевидения. Страсть к радио Людмила унаследовала от своего не менее легендарного отца - полярника, профессионального радиста Эрнста Кренкеля.

Её отец был участником арктических экспедиций на ледокольном пароходе «Георгий Седов» в 1929, на дирижабле «Граф Цеппелин» в 1931, пароходах «Сибиряков» 1932, и трагически известном «Челюскине». Именно он сохранял радиосвязь эвакуированного с судна экипажа с материком после крушения ледокола в Беринговом проливе. Благодаря ему 104 человека смогли обнаружить и постепенно эвакуировать при помощи авиации.

На тот момент дочери легендарного радиста было 6 лет, девочка с детства тяготела к музыке и балету. Два года в балетной школе дали понять, что всё-таки музыка перевешивает. Тогда девочка сменила пуанты на фортепиано, затем было Музыкальное училище имени Ипполитова, и знаменитая "Гнесинка". В 29 лет Людмила Эрнстовна получила приглашение Главной редакции музыкального радиовещания и сразу стала старшим редактором в отделе музыкально - образовательных передач. Таким образом дочь продолжила дело отца на большой земле. Людмила Кренкель работала на известной всесоюзной радиостанции "Юность", заведовала музыкально-литературным отделом звукового журнала "Кругозор". А в 1981 возглавила отдел музыкальных передач Главной редакции Центрального радиовещания на зарубежные страны. Следующим шагом было телевидение, 5 лет Людмила Эрнстовна была главным редактором Главной редакции музыкальных программ Центрального телевидения. Постепенно под её крыло попали так же и научно-популярные и образовательных программы. В 71 год Людмила Эрнстовна не спешила на пенсию и продолжала заниматься любимым делом уже в качестве заведующей отделом музыкальной культуры Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве.