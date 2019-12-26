Вице-премьер Виталий Мутко: «Рассчитываем, что ставки по ипотеке продолжат снижаться в следующем году»

Ипотечные ставки в ряде ведущих банков уже достигли целевого уровня, заложенного в нацпроекте «Жилье и городская среда» на 2020 год. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

-Благодаря решениям, принятым Центробанком, правительством РФ, мы видим, что ставка динамично начала снижаться. На сегодняшний день у ведущих кредиторов она уже достигла показателей 2020 года — где-то 8,7%. Мы рассчитываем, что этот тренд будет продолжен в следующем году, - сообщил он.

Вице-премьер также напомнил, что запущены программы по льготной ипотеке для семей с детьми, а для многодетных - списание 450 тысяч рублей из ипотечного долга. Также действует программа по ипотеке под два процента для молодых семей и получателей «дальневосточного гектара» в Дальневосточном федеральном округе.

Строящееся жилье должно быть востребовано людьми. Основным механизмом формирования рыночного спроса является ипотека, заявил Мутко. - Снижение на 1% ставки ипотечного кредитования приводит к повышению спроса на 3-4%.

В этом году Центробанк несколько раз снижал ключевую ставку, в последний раз - до 6,25% годовых. Это создает благоприятные условия для снижения ставок по кредитам. По словам Виталия Мутко, дополнительную поддержку снижению ипотечных ставок оказывают ипотечные облигации ДОМ.РФ. В этой программе участвуют все ведущие банки. По данным ДОМ.РФ, с декабря 2016 года объем выпуска этих бумаг составил более 540 млрд руб. Подписаны меморандумы еще на более 1 трлн руб. до 2022 года. Сейчас доля ипотечных облигаций с гарантиями ДОМ.РФ составляет около 80% от всех жилищных облигаций, которые находятся в обращении.