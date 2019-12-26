2019-12-26T14:56:16+03:00
Недвижимость

Вице-премьер Виталий Мутко: «Рассчитываем, что ставки по ипотеке продолжат снижаться в следующем году»

Сейчас в ряде банков они уже опустились до 8,7%
Поделиться:
Вице-премьер РФ Виталий Мутко. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАССВице-премьер РФ Виталий Мутко. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Изменить размер текста:

Ипотечные ставки в ряде ведущих банков уже достигли целевого уровня, заложенного в нацпроекте «Жилье и городская среда» на 2020 год. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

-Благодаря решениям, принятым Центробанком, правительством РФ, мы видим, что ставка динамично начала снижаться. На сегодняшний день у ведущих кредиторов она уже достигла показателей 2020 года — где-то 8,7%. Мы рассчитываем, что этот тренд будет продолжен в следующем году, - сообщил он.

Вице-премьер также напомнил, что запущены программы по льготной ипотеке для семей с детьми, а для многодетных - списание 450 тысяч рублей из ипотечного долга. Также действует программа по ипотеке под два процента для молодых семей и получателей «дальневосточного гектара» в Дальневосточном федеральном округе.

Строящееся жилье должно быть востребовано людьми. Основным механизмом формирования рыночного спроса является ипотека, заявил Мутко. - Снижение на 1% ставки ипотечного кредитования приводит к повышению спроса на 3-4%.

В этом году Центробанк несколько раз снижал ключевую ставку, в последний раз - до 6,25% годовых. Это создает благоприятные условия для снижения ставок по кредитам. По словам Виталия Мутко, дополнительную поддержку снижению ипотечных ставок оказывают ипотечные облигации ДОМ.РФ. В этой программе участвуют все ведущие банки. По данным ДОМ.РФ, с декабря 2016 года объем выпуска этих бумаг составил более 540 млрд руб. Подписаны меморандумы еще на более 1 трлн руб. до 2022 года. Сейчас доля ипотечных облигаций с гарантиями ДОМ.РФ составляет около 80% от всех жилищных облигаций, которые находятся в обращении.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
7 из 15 крупнейших ипотечных банков в ноябре снизили ставки предложения по ипотеке на новостройки до уровня менее 9%
Средневзвешенная ставка предложения топ-15 ипотечных банков на 12 ноября снизилась до 9,2%. Такие данные следуют из совместного мониторинга ДОМ.РФ и FrankRG
Новости 24
Президент Ирака подал в отставку
Минпромторг не одобрил идею снижения беспошлинных интернет-покупок до 20 евро
В посольстве США на Украине осудили запуск поездов по Крымскому мосту
Офис создателей фильма про Иисуса нетрадиционной ориентации забросали коктейлями Молотова
США усиливают позиции в Средиземном море для противостояния Турции и России
Правительство одобрило введение штрафа за проезд по платной дороге без оплаты
Орешкин назвал американские санкции «серьезной проблемой» для всего мира
"Догнал в два прыжка": 80-летний российский журналист задержал грабителя в центре Лондона
Источник: Британские кураторы стоят за преследованием журналистов Sputnik в Эстонии
В МИД РФ предупредили россиян о сбоях в работе транспорта во Франции
Песков: В Кремле не помнят инициатив Джонсона по улучшению диалога с РФ
Центробанк: Официальный курс евро на пятницу вырос до 68,5 рубля
"Чем раньше, тем лучше!". Песков о словах Путина про окончание стройки "Северного потока-2" своими силами
Forbes назвал пять самых разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров