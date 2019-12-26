Скандальная блогерша ошарашила родами в домашнем бассейне ради лайков

Чего не сделаешь ради лайков. Кто-то ведет прямой эфир, лежа на операционном столе, кто-то качает интимные мышцы у всех на виду. Скандальная блогерша из Киева София Стужук решила всех переплюнуть и показала свои роды в прямом эфире.

София Стужук не раз становилась участницей скандальных историй. Девушка признавалась, что в детстве ее били родители, она рано начала половую жизнь, а первый раз забеременела от мужчины, который был ее на десять лет старше.

Сейчас звезда Инстаграма является многодетной матерью. Третьего малыша она родила прямо в бассейне. Весь процесс от начала до конца она сняла на видео. К слову, старшие дети - дочь Лола и сын Дэвид тоже появились на свет дома.

sofia_stuzhuk Наши с детками даты рождения: Я- 21, Лолка - 22, Дэвид - 23, Оливка 24

Во время родов третьего ребенка София сидела в большом надувном бассейне с водой. Съемку блогерша начала с признания, что почти не спала всю ночь из-за схваток. Рядом с ней суетился супруг Дмитрий. Периодически он делал возлюбленной массаж.

Свое решение вести прямой эфир женщина объясняла желанием всем показать, что "роды - не равно боль!". "Мне так глубоко обидно, что большинство женщин воспринимают роды как некий ужасный, болезненный, омерзительный и очень страшный процесс. Но это ведь отнюдь не так! Пожалуйста, уловите мысль. Роды - это прекрасно. Роды - это волшебство, таинство появления новой жизни", - написала она.

sofia_stuzhuk Я очень не люблю готовить

Все бы ничего, только ошарашенные хейтеры набросились на Стужук. Многие обратили внимание на то, что женщина рожала в антисанитарных условиях - во время процесса камера в один из моментов показала кучи мусора вокруг бассейна. Кроме того, пользователи соцсети были возмущены тем, что маленькие дети Софьи наблюдали за всем процессом. А сын Давид даже стоял в бассейне вместе с рожающей матерью.

sofia_stuzhuk Как не реагировать на негатив

При этом сама многодетная мать этим безмерно гордится. "Дэвид проснулся и вышел прям вначале моих потуг. Он был очень спокоен и серьезен. Я ему сказала, что все хорошо, что мама рожает лялечку и скоро у него будет сестричка... Стоял передо мной, наблюдал и ждал...", - поделилась она сокровенным.

sofia_stuzhuk Оливка (Оливия). 24.12.2019. 3 кг, а рост не знаю какой

Кстати, когда третий малыш появился на свет, Стужук поспешила снять на камеру первые минуты жизни девочки и опубликовала сразу несколько снимков. "А вот и наш подарочек на Рождество. Знакомьтесь новый член семейства Стужуков - Оливка (Оливия). 24.12.2019. Три килограмма, а рост не знаю какой", - подписала женщина трогательные кадры.

sofia_stuzhuk Как убрать живот после родов

Блогерша также не упустила возможности продемонстрировать фигуру после родов. Многодетная мама призналась, что за время ожидания ребенка набрала девять килограммов.