2019-12-26T15:24:50+03:00
Звезды

Скандальная блогерша ошарашила родами в домашнем бассейне ради лайков

Многодетная мама хотела показать, что это не больно и не страшно
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Скандальная блогерша из Киева София Стужук решила всех переплюнуть и показала свои роды в прямом эфире.Скандальная блогерша из Киева София Стужук решила всех переплюнуть и показала свои роды в прямом эфире.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Чего не сделаешь ради лайков. Кто-то ведет прямой эфир, лежа на операционном столе, кто-то качает интимные мышцы у всех на виду. Скандальная блогерша из Киева София Стужук решила всех переплюнуть и показала свои роды в прямом эфире.

София Стужук не раз становилась участницей скандальных историй. Девушка признавалась, что в детстве ее били родители, она рано начала половую жизнь, а первый раз забеременела от мужчины, который был ее на десять лет старше.

Сейчас звезда Инстаграма является многодетной матерью. Третьего малыша она родила прямо в бассейне. Весь процесс от начала до конца она сняла на видео. К слову, старшие дети - дочь Лола и сын Дэвид тоже появились на свет дома.

sofia_stuzhuksofia_stuzhuk
Наши с детками даты рождения: Я- 21, Лолка - 22, Дэвид - 23, Оливка 24
223914 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Во время родов третьего ребенка София сидела в большом надувном бассейне с водой. Съемку блогерша начала с признания, что почти не спала всю ночь из-за схваток. Рядом с ней суетился супруг Дмитрий. Периодически он делал возлюбленной массаж.

Свое решение вести прямой эфир женщина объясняла желанием всем показать, что "роды - не равно боль!". "Мне так глубоко обидно, что большинство женщин воспринимают роды как некий ужасный, болезненный, омерзительный и очень страшный процесс. Но это ведь отнюдь не так! Пожалуйста, уловите мысль. Роды - это прекрасно. Роды - это волшебство, таинство появления новой жизни", - написала она.

sofia_stuzhuksofia_stuzhuk
Я очень не люблю готовить
183051 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Все бы ничего, только ошарашенные хейтеры набросились на Стужук. Многие обратили внимание на то, что женщина рожала в антисанитарных условиях - во время процесса камера в один из моментов показала кучи мусора вокруг бассейна. Кроме того, пользователи соцсети были возмущены тем, что маленькие дети Софьи наблюдали за всем процессом. А сын Давид даже стоял в бассейне вместе с рожающей матерью.

sofia_stuzhuksofia_stuzhuk
Как не реагировать на негатив
113018 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

При этом сама многодетная мать этим безмерно гордится. "Дэвид проснулся и вышел прям вначале моих потуг. Он был очень спокоен и серьезен. Я ему сказала, что все хорошо, что мама рожает лялечку и скоро у него будет сестричка... Стоял передо мной, наблюдал и ждал...", - поделилась она сокровенным.

sofia_stuzhuksofia_stuzhuk
Оливка (Оливия). 24.12.2019. 3 кг, а рост не знаю какой
493442 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Кстати, когда третий малыш появился на свет, Стужук поспешила снять на камеру первые минуты жизни девочки и опубликовала сразу несколько снимков. "А вот и наш подарочек на Рождество. Знакомьтесь новый член семейства Стужуков - Оливка (Оливия). 24.12.2019. Три килограмма, а рост не знаю какой", - подписала женщина трогательные кадры.

sofia_stuzhuksofia_stuzhuk
Как убрать живот после родов
107615 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Блогерша также не упустила возможности продемонстрировать фигуру после родов. Многодетная мама призналась, что за время ожидания ребенка набрала девять килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я играю так, чтобы мне не было стыдно перед мамой»: Михаил Боярский празднует свое 70-летие
В день своего юбилея артист признался, как изменился со времен Д’Артаньяна и почему разочаровался в современном кино и театре, а его дети рассказали, как отец ведет себя в обычной жизни
Новости 24
Президент Ирака подал в отставку
Минпромторг не одобрил идею снижения беспошлинных интернет-покупок до 20 евро
В посольстве США на Украине осудили запуск поездов по Крымскому мосту
Офис создателей фильма про Иисуса нетрадиционной ориентации забросали коктейлями Молотова
США усиливают позиции в Средиземном море для противостояния Турции и России
Правительство одобрило введение штрафа за проезд по платной дороге без оплаты
Орешкин назвал американские санкции «серьезной проблемой» для всего мира
"Догнал в два прыжка": 80-летний российский журналист задержал грабителя в центре Лондона
Источник: Британские кураторы стоят за преследованием журналистов Sputnik в Эстонии
В МИД РФ предупредили россиян о сбоях в работе транспорта во Франции
Песков: В Кремле не помнят инициатив Джонсона по улучшению диалога с РФ
Центробанк: Официальный курс евро на пятницу вырос до 68,5 рубля
"Чем раньше, тем лучше!". Песков о словах Путина про окончание стройки "Северного потока-2" своими силами
Forbes назвал пять самых разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров