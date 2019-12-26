«Роснефть» перешла на использование собственных катализаторов в нефтепереработке

Еще несколько лет назад в нефтепеработке компания использовала до 100% импортных катализаторов, а к настоящему времени запустила два собственных завода по производству катализаторов. С какими проблемами сталкивается предприятие при разработке наукоемких технологий? В интервью РБК+ рассказал вице-президент «Роснефти» Александр Романов.

ПОЭТАПНАЯ ЗАМЕНА

«Одна из главных задач инновационного развития нефтепереработки - исключение зависимости от импортных поставщиков-катализаторов. Это не просто бизнес-цель, а, по сути, вопрос энергобезопасности страны, - отметил управленец. - Потому что в случае перебоев поставок встанет не просто каждый завод в России, встанет каждый автомобиль, возможности производства экологически чистого топлива будут сведены на нет».

Еще несколько лет назад зависимость компании от зарубежных поставщиков в нефтепереработке достигала 100%. Сейчас она гораздо меньше. Российская нефтегазовая компания переходит на отечественные катализаторы, в том числе и собственного производства. Больше того, открыла два собственных катализаторных предприятия - Ангарский и Новокуйбышевский заводы.

«На установках риформинга бензина мы уже несколько лет поэтапно производим замену импортных катализаторов на собственные. Катализаторы риформинга - самые дорогие, но они и служат до 10 лет, - пояснил Александр Романов. - На сегодняшний день уже более 60% используемых нами катализаторов риформинга произведены на нашем заводе в Ангарске. Так же как и катализаторы парового риформинга для производства водорода. Более 70% водорода вырабатывается нами на собственных катализаторах. Кстати, эти же катализаторы не менее успешно эксплуатируются российскими предприятиями других нефтяных компаний».

Ангарский завод производит катализаторы широкого спектра. Основное их направление - платиносодержащие катализаторы риформинга, изомеризации, производства водорода, предгидроочистки бензиновых фракций. Его мощность - до 400 т в год. В общей сложности предприятие производит более 450 т катализаторов в год. Кроме того, самым современным оборудованием по регенерации катализаторов гидроочистки и гидрокрекинга оснащен Новокуйбышевский завод катализаторов - до 6 тыс. т в год. Эти мощности полностью покрывают настоящие и будущие потребности компании в регенерации катализаторов даже с учетом проектов по углублению переработки.

СВОЕ - ЭФФЕКТИВНЕЕ

«Не так давно мы провели на Уфимской группе НПЗ промышленные испытания катализатора гидроочистки дизельного топлива собственного производства. Это уникальный продукт, наша корпоративная инновация - единственный отечественный катализатор, который работает как на тяжелом, так и на легком сырье и обеспечивает на выходе дизельное топливо класса Евро-5, - сообщил эксперт. - Кроме того, испытания показали, что устойчивое снижение содержания серы происходит не только на прямогонном сырье, но и при вовлечении до 40% компонентов вторичного происхождения. До настоящего момента это являлось недостижимой задачей для многих западных поставщиков катализаторов.

Испытания показали, что по активности катализатор значительно превосходит ранее использовавшиеся на предприятиях компании импортные аналоги. Его стартовая температура эксплуатации ниже, что дает возможность увеличения межрегенерационного цикла эксплуатации катализатора - одного из основных показателей его эффективности. Эксперты говорят, что у отечественного продукта хорошие коммерческие перспективы.

«Наше предприятие в Стерлитамаке полностью готово к производству катализаторов гидроочистки, - отмечает Александр Романов. - С января 2020 года мы полностью переходим с импорта этого вида катализаторов, а также планируем выйти на рынок России и зарубежья с конкурентным предложением катализаторов гидроочистки дизельных топлив».

На сегодня «Роснефть» участвует в качестве акционера в капитале нескольких зарубежных нефтеперерабатывающих предприятий. В том числе в Индии и Германии. Мощность «РН-Кат» по реактивации катализаторов составляет 2 тыс. т в год, по производству катализаторов гидроочистки - 4 тыс. т в год. Из них одна тысяча пойдет на собственные нужны, остальное - на продажу.

7 лет назад общее потребление катализаторов в России составляло около 7 тыс. т. Сейчас это уже порядка 17 тыс. т, а к 2030 году прирост ожидается на уровне не менее 50%, то есть еще на 10 тыс. т. То есть рынок растет очень серьезными темпами

«Мы лидеры и, по сути, единственные в стране, кто выпускает платиносодержащие катализаторы риформинга. Мы единственные в России, кто выпускает катализаторы для производства водорода, а теперь и гидроочистки дизельного топлива, - говорит представитель нефтегазовой компании. - Риформинг и изомеризация - самые дорогие катализаторы, на них приходится порядка 40% всех процессов переработки. Сложно говорить о каком-то одном лидере рынка катализаторов в стране. Он в каждом сегменте свой. И главное, что это все российские компании. Нам удалось полностью разбить монополию импорта западных производителей.

С ПЕРСПЕКТИВОЙ НА МИРОВОЙ РЫНОК

В ближайшее время компания сделает упор на развитии производства катализаторов риформинга и гидроочистки дизельного топлива. В среднесрочной перспективе планируют освоить производство катализаторов изомеризации, гидроочистки и гидрокрекинга вакуумного газойля. Стратегическая цель - в течение ближайшего года-полутора решить вопрос обеспечения 100% потребностей корпоративных НПЗ в данных катализаторах, конкурентоспособных по качеству и цене. После чего будут активно выводить продукцию на рынок.

Спрос на топливо постоянно увеличивается, поэтому и производство катализаторов для нефтеперерабатывающей промышленности будет продолжать расти опережающими темпами. К 2022 году объем мирового рынка составит, по разным оценкам, от $7,5 млрд до $8 млрд. Это плюс 10-15% к текущему уровню.

Как заработать на этом рынке? Для этого требуются не только инвестиции.

Важно правильно настроить всю цепочку работ: от опытно-конструкторских и инженерных до собственно производства. В «Роснефти» такая цепочка уже создана. Корпоративный научный центр - крупнейший в Европе, включает в себя 32 проектных и исследовательских института, а также 41 центр компетенции. Работы по моделированию каталитических процессов, сервисному сопровождению эксплуатации разработанных и внедренных в производство катализаторов ведет инжиниринговый центр, сформированный на базе Центра исследований и разработок - РН-ЦИР.

«В дополнение к этому мы развиваем парк пилотных установок в Средневолжском НИИ нефтепереработки, который расположен в непосредственной близости к Новокуйбышевскому заводу катализаторов, - резюмировал Александр Романов. - Раньше создание подобных наукоемких производств было доступно ограниченному количеству компаний, эту нишу занимали мировые мейджоры. Теперь мы готовы их потеснить».