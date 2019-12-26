Церемония вручения ежегодной премии «Крылья аиста» прошла в Москве в шестой раз. Награду вручают за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Лауреаты получают статуэтку работы народного художника России Александра Рукавишникова.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак поздравил лауреатов премии, отметив, что «Крылья аиста» - замечательное и значимое событие. Также он зачитал приветственное слово мэра Москвы Сергея Собянина. «Сегодня в этом зале собрались люди с огромными сердцами, ведь всем известно, что дети не должны быть одиноки: они должны быть счастливы в семьях и согреты родительским теплом. На сегодняшний день число детей-сирот сократилось в три раза по сравнению с прошлыми годами: мы видим пример того, как московские семьи проявляют свою активную гражданскую позицию».

ХОТЯ И ВЫРОСЛИ, НО ОСТАЮТСЯ ЖИТЬ С РОДИТЕЛЯМИ

Победителями в основной номинации «Лучшая семья года» стали три семьи, воспитывающие приемных детей:

- Игоря и Инна Кайгородовы. У них 14 ребят. Трое - кровные, еще 11 супруги взяли из центров содействия семейному воспитанию. Сейчас в семье живут восемь приемных детей - пять мальчиков и три девочки, в возрасте от 7 до 16 лет. Пятеро их воспитанников уже достигли совершеннолетия и сейчас живут самостоятельно. Еще двое воспитанников поступили в колледж и по-прежнему остаются жить в семье;

- Ирина и Александр Фирсановы. У них двое родных детей. А первого ребенка семья приняла на воспитание шесть лет назад, в 2013 году. Спустя три года Фирсановы уже стали участниками пилотного проекта по имущественной поддержке семей, принявших на воспитание пять и более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Трое детей или в подростковом возрасте или имеют инвалидность.

Сейчас в семье воспитываются восемь приемных детей - четыре мальчика и четыре девочки, в возрасте от 4 до 16 лет, в том числе четыре ребенка с особенностями развития. Причем четверо детишек уже успели поучаствовать в проекте по эффективной реабилитации с ограниченными возможностями здоровья «Лыжи мечты» и получить несколько наград на Всероссийских соревнованиях. Александр и Ирина пока и не думают о том, чтобы остановиться. В ближайшее время они собираются взять в семью еще по крайней мере двух детишек-сирот;

- семья Марины Озчелик. Своих детей у Марины четверо, все они уже совершеннолетние. Сейчас в семье воспитываются уже пять приемных детей в возрасте от 11 до 18 лет - четыре мальчика и девочка.

Подробнее об этих семьях - на kp.ru.

СКОРО ДОМОЙ

Еще одна номинация премии «Крылья аиста» - «Лучшая организация года». В 2019 году лауреатами стали три учреждения системы социальной защиты и одна общественная организация помощи детям.

Лучшем органом опеки и попечительства города Москвы стал Отдел социальной защиты населения Можайского района столицы.

Второго аиста вручили директору Центра содействия семейному воспитанию № 1 Валентине Спиваковой. Ее Центр признан лучшей организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей города Москвы.

«За прошлый год нами было передано в семьи 30 детишек в возрасте от 3 до 17 лет. Я считаю, что все дети должны жить в семьях, а пребывание в Центре для них должно быть временной мерой. Мы стараемся максимально быстро провести реабилитацию и коррекцию ребят и в течение года устроить их на различные формы семейного воспитания. Для этого проводим ряд специальных мероприятий, где дети могут познакомиться с потенциальными родителями: это и «День аиста», и родительские субботы, и совместные занятия в стенах Центра», - рассказала Валентина Спивакова.

Лучшей Школой приемных родителей стала школа Центра поддержки семьи и детства «Зеленоград». Своего аиста унесла и общественная и (или) некоммерческая организация Межрегиональная общественная организация помощи детям «Наши дети».

Лауреатами номинации «Персона года» станут народный артист России Сергей Безруков и корреспондент газеты «Вечерняя Москва» Марьяна Шевцова.

Сергей Безруков и его жена Анна стали послами Благотворительного фонда «Измени одну жизнь» в этом году и помогают детям-сиротам найти родителей. Сергей записал и выложил в свой Instagram более 50 видеоанкет оставшихся без родителей ребят из разных регионов страны.

Статуэтку в виде летящего аиста за победу в номинации «Меценат года» унес отец четверых детей, баскетболист и президент Благотворительного фонда «Кириленко — детям!» Андрей Кириленко. Спортсмен вместе с супругой Машей Лопатовой основали фонд, который помогает детским больницам, детским домам и интернатам, спортивным школам, а также занимается развитием массового детского непрофессионального спорта.

Премия «Крылья аиста» была учреждена для привлечения внимания москвичей к проблеме устройства в семью детей-сирот, а также для повышения общественного статуса приемных родителей. Она призвана выразить общественное признание и благодарность тем людям и организациям, которые внесли деятельный вклад в развитие семейного устройства. Хочется верить, что те дети, которые сейчас не имеют своего дома, в скором времени смогут его обрести.

СКАЗАНО

Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева:

- На церемонии собрались люди, которые приняли в свои семьи детей-сирот. В этих семьях вы учите их любить: именно любовь творит чудеса. Вы даёте возможность ребятам верить в будущее: без этого жизнь теряет смысл. «Крылья аиста» привлекают внимание к людям, которые не допускают того, чтобы дети были одни. А я хочу отметить тех родителей, которые реализуют, на мой взгляд, главное право, которое дарует нам Конституция: право ребёнка на то, чтобы жить и воспитываться в семье.