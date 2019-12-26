Москвичи меняют свою жизнь к лучшему

В центре «Моя карьера» в декабре состоялся Новогодний марафон. Гостями праздника стали более 2000 гостей - волонтеры из московских социальных НКО, люди с инвалидностью, молодежь, мамы с детьми и представители «серебряного» возраста.

Тренеры центра, приглашенные ведущие и игропрактики столицы провели 50 самых популярных тренингов, 17 деловых игр и 10 мастер-классов. Среди тренингов - наиболее популярные по версии портала «Активный гражданин», за которые проголосовали более 200 тысяч человек.

Фото: центр «Моя карьера».

«Мы придумали наш Новогодний марафон для тех, кто был с нами в 2019 году: посещал лекции и семинары, следовал советам тренеров и консультантов, строил свою карьеру. Каждый день марафона посвящен целевым аудиториям: мамам с детьми, молодежи, представителям старшего возраста, людям с ограниченными возможностями и волонтерам. В программе - самые лучшие тренинги, мастер-классы и деловые игры. Мы считаем, что каждый человек, который пришел в Центр, уже победитель - он не стоит на месте, готов развиваться и менять свою жизнь к лучшему», - рассказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

ЕЩЕ ОДИН ШАГ К СЧАСТЬЮ

Каждый день Марафона начинался игрой «Дарономика», где атмосфера всеобщего доверия заряжала позитивом и энергией. Игра «Самое счастливое место на Земле» была посвящена теме социального волонтерства. Участники узнали, где и кому нужна помощь добровольцев, пообщались с единомышленниками и нашли новых друзей.

Фото: центр «Моя карьера».

Анвар Кадыров, ведущий игры «Дарономика»: «Пять ценностей, на которых базируется дарономика, - открытость, доверие, взаимоподдержка, дарение и благодарность. Их, конечно, больше. Но даже если мы сконцентрируемся на этих пяти и будем активно практиковать их в повседневной жизни, то мы получим совершенно другой город - город искренних человеческих отношений, доброты и заботы».

Фото: центр «Моя карьера».

Ольга Левина, волонтер «серебряного» возраста, рассказала о своих впечатлениях от игры, а также о роли социального волонтерства в современном обществе: «Мне понравилась игра «Самое счастливое место на земле». Некоторые люди не могут общаться в силу каких-либо ограничений: болезнь, старость, инвалидность и т. д., а для них это очень важно. Поэтому человеческое общение имеет особую ценность. Волонтерство - это способ подарить общение тому, кто в нем нуждается. Это еще один шаг к счастью человека».

Фото: центр «Моя карьера».

ПРОКАЧАЙ СЕБЯ

Лучшие тренеры центра «Моя карьера» провели тренинги, которые позволили участникам в очередной раз прокачать свои профессиональные и личностные качества. Под руководством опытных наставников слушатели определили, в какой точке своего карьерного пути они сейчас находятся, к чему хотят прийти в новом году, и какие усилия нужно предпринять, чтобы достичь цели.

Фото: центр «Моя карьера».

Ангелина Ергешова, студентка Московского городского педагогического университета, поделилась своими впечатлениями: «Специалисты Центра дали ценные советы по вопросам карьерного роста. Рассказали, как грамотно продвигать себя на рынке труда, какие инструменты для этого использовать. В преддверии Нового года желаю всем зарядиться положительными эмоциями, загадать желание и найти работу своей мечты!».

Фото: центр «Моя карьера».

Мама троих детей и постоянная посетительница Центра Татьяна Лобок отметила праздничную атмосферу мероприятия и очередную возможность пообщаться в женском сообществе: «Сегодня мы прослушали интересные лекции, побывали на специальных тренингах для мам. Для меня это возможность посмотреть на материнство с другой стороны – все равно устаешь от домашних обязанностей и хлопот с детьми. А здесь можно отдохнуть, получить дельные советы и просто пообщаться с такими же мамочками, как и я».

Фото: центр «Моя карьера».

УЧИМСЯ УПРАВЛЯТЬ ЭМОЦИЯМИ

На групповых консультациях профессиональные психологи дали практические советы, как управлять своим эмоциональным состоянием и защищать себя от профессионального выгорания. На деловых играх участники марафона приобрели полезные знакомства, открыли новые возможности и интересные направления в карьере. Вместе с ведущими игропрактиками каждый нашел свою мотивацию и источники вдохновения.

Фото: центр «Моя карьера».

Лев Назаренко, представитель старшего поколения, не скрывал восторженных эмоций: «Марафон позволил мне окунуться в дружественную атмосферу, познакомиться и пообщаться с интересными людьми, вместе зарядиться положительными эмоциями и прочувствовать приближение Нового года. Спасибо Центру за прекрасную задумку - собрать всех гостей на праздник добра и веселья!».

Фото: центр «Моя карьера».

Закончился Новогодний марафон концертом вокального ансамбля «Горлица», вручением подарков и раздачей сертификатов участникам. Это был настоящий праздник чудес, хорошего настроения, улыбок и счастья.

Фото: центр «Моя карьера».

Адрес центра «Моя карьера»: ст. м. «Площадь Ильича», ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1.

Справки по телефону: +7 (495) 633-63-83.

Полная программа тренингов - на сайте www.моякарьера.москва.