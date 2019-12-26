2019-12-26T15:24:22+03:00
Экономика

В Москве перестали дорожать двухкомнатные квартиры

Яндекс.Недвижимость подвела итоги года на столичном рынке жилья
Влад СМЕРТИН
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Аналитики Яндекс.Недвижимости подвели итоги 2019 года.Аналитики Яндекс.Недвижимости подвели итоги 2019 года.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Средняя цена новой квартиры в объявлениях на Яндекс.Недвижимости по итогам года составила 223 тысячи рублей за квадратный метр. Если сравнивать с 2018-м, рост получился небольшой — всего 3%. При этом к середине года цены были выше — сказалось введение эскроу-счетов. На вторичном рынке цены и вовсе замерли во втором полугодии, но рост получился больше — 5,5%.

Самым популярным предложением остаются однокомнатные квартиры. За счет хорошего спроса они и дорожают быстрее других квартир — плюс 2% по итогам года. А вот цены на «двушки» замерли, показав нулевой рост.

Наиболее дорогое жилье столицы, как нетрудно догадаться, расположено в центре. Средняя цена на квадратный метр в Хамовниках на декабрь 2019-го составила 513,5 тысяч рублей, на Арбате — полмиллиона. А самые бюджетные варианты в пределах «старой» Москвы можно найти в муниципальном округе Молжаниновский — это район, примыкающий к территории аэропорта Шереметьево. Зато «квадрат» обойдется в 124 тысячи рублей. Почувствуйте разницу.

Аналитики Яндекс.Недвижимости отмечают интересную тенденцию: если в центре жилье практически не дорожает, в тех же Хамовниках рост цен составил 1,7%, то на окраинах динамика очень серьезная. В Молжаниновском районе квартиры подорожали на 17,9%, в Капотне на 8,9%, а в Западном Бирюлево на 9,6%.

- На рынок недвижимости традиционно влияет улучшение транспортной инфраструктуры, - говорится в исследовании. - В 2019-м открылось 8 новых станций метро и были запущены Московские центральные диаметры. Вокруг новых станций Сокольнической линии цены выросли на 20% на новостройки и на 27% на «вторичку». Такая же тенденция на первом участке Некрасовской линии, особенно на станции «Некрасовка», где цены прибавили 10,5% в новых домах и 21% в старых.

А вот в следующем году таких процессов эксперты не ждут, хотя новые станции продолжат открываться. Дело в том, что появятся они уже в развитых районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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