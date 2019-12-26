2019-12-26T16:23:16+03:00
В мире

Власти Франции ищут 24 млн евро на покупку картины Чимабуэ

Чтобы покупатели из США не смогли вывезти шедевр, Париж признал его национальным достоянием
Мария БЕРК
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Ценность работы в том, что её автор был одним из первых художников, который начал отказываться от иконописной манеры.Ценность работы в том, что её автор был одним из первых художников, который начал отказываться от иконописной манеры.Фото: EAST NEWS
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Шедевры эпохи Возрождения и Проторенессанса встречаются редко. Обычно такие работы хорошо известны искусствоведам и хранятся в музеях или частных коллекциях. Отыскать прежде неизученную картину, практически невозможно. Но, оказывается, чудеса бывают.

В июне французская аукционист Филомена Вульф оказалась в небольшом городке Компаньень, который располагается в 90 километрах к северу от Парижа. Специалисту простояло провести инвентаризацию дома, который планировали выставить на продажу. Его владелица, 90-летняя мадам, решила перебраться в дом престарелых, а ее родственники — избавиться от недвижимости.

Во время описи Вульф заметила над плитой в кухне небольшую потемневшую икону. Размер — 20,3 на 28,5 см. «Русская», - решила аукционист и не придала ей особо значения. Но на всякий случай отдала на оценку парижским искусствоведам. Те и признали в старой иконе работу флорентийского живописца Ченни ди Пепо (известного как Чимабуэ) - «Осмеяние Христа». На сегодня специалистам известны 11 произведений Чимабуэ, но ни одно из них не было подписано мастером. Ценность работ флорентийца в том, что он был одним из первых художников, который начал отказываться от иконописной манеры. Чимабуэ считают учителем Джотто и основоположником Раннего Ренессанса.

Фото: EAST NEWS

Искусствоведы предположили, что работа, найденная в Компаньеня, датируется 1280 годом. Она является частью целой серии изображений мучений Христа и его распятие. Таких работ насчитывалось девять. Но до наших дней дошло всего лишь две. Одна хранится в Национальной галерее в Лондоне, другая — в Коллекции Фрика в Нью-Йорке.

В октябре картину «Осмеяние Христа» выставили на аукцион, и выручили за нее 24 млн евро. Предположительно, покупателями работы Чимабуэ стали американские коллекционеры Альваро Сайе и Ана Гусман. Они владеют коллекцией итальянской живописи эпохи Возрождения «Алана». Но французские власти, осознавшие, что упускают мировой шедевр, объявили картину национальным достоянием и наложили запрет на вывоз ее из страны. Запрет действует 30 месяцев. За это время Министерству культуры предстоит отыскать 24 млн евро, чтобы выкупить работу Чимабуэ и повесить ее рядом с другим произведением флорентийца «Мадонна с младенцем на троне с ангелами» в Лувре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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