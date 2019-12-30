Кто встречает Новый год на орбите? И может ли между космонавтками и космонавтами вспыхнуть любовь

Итак, - вот наш традиционный, предновогодний разговор с заместителем руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), генерал-лейтенантом, доктором медицинских наук Вячеславом Рогожниковым. Каждый год, уже, наверное, лет 10, я задаю ему одни и те же вопросы. Ну, мы так договорились. Но ответы - всегда разные, и - все интереснее. Потому что это же - космос.

В «Комсомолку» - прямо с Байконура

- Вячеслав Александрович, вы же прямо с Байконура сейчас прилетели?

- Да, только что. Наш Роскосмос успешно запустил очередной российский спутник, и все структуры, которые связаны с ним, обеспечивали, чтобы все было безопасно, эффективно и так далее.

- Ваша обязанность, как медика – запускать в околоземное пространство и встречать на Земле после полета космонавтов здоровыми и бодрыми. Как чувствуют себя «космические обитатели», которые сегодня трудятся на орбитальной станции?

- Наша станция работает продуктивно. Это все космические державы отмечают.

Экипаж большой – 6 человек. Руководит этим немаленьким, по космическим меркам, коллективом Лука Пармитано, итальянский космонавт из Европейского космического агентства. Он уже не первый раз летает, у нас в Звездном готовился.

От России на станции Александр Скворцов и Олег Скрипочка, а от американцев – Кристина Кук, Джессика Меир и Эндрю Морган.

Вячеслав Рогожников - о том, кто и как встретит Новый Год в космосе 00:00 00:00

- Так там аж две женщины?

- Да, две. Они с интересной биографией, очень хорошая у них базовая подготовка, университеты закончили, занимались морской фауной, флорой, микробиологическими исследованиями, а теперь ведут научную работу на станции, и успешно. Все программы у всех индивидуальные…

- Я понял. Все все парни - женатые, а женщины замужние полетели?

- Да.

- Специально замужних и женатых брали?

- Мне трудно сказать. Когда формируется экипаж, то докладывают о семейном положении, образовании, состоянии здоровья космонавтов. И международная группа, в том числе и медики, подтверждает, что этот космонавт, астронавт способен полететь, выполнить программу. Ведь для нас, медиков, важно, чтобы было состояние здоровья соответствующее.

И второй немаловажный момент, который как-то замалчивают, это - стрессоустойчивость. Пожалуй, даже самый важный фактор, потому что там, в необычайных, экстремальных условиях, может случиться все, что угодно. И любой человек, даже здоровый, может оказаться неустойчивым к стрессу. И есть тому примеры. Вот это действительно уже опасно.

- Вячеслав Александрович, говорят, что браки заключаются на небесах. Мы знаем одну космическую семью (Андриян Николаев и Валентина Терешкова), но они поженились уже на Земле. И первый космический ребенок - их дочь Алена Терешкова. Возможно ли в перспективе, что вы неженатых, незамужних туда запустите, и они могут там заключить брак, пожениться?

- Меня всегда удивляет такой интерес людей, не связанных с космосом непосредственно…

- Так мы же земные!

- И я тоже земной. Александр, вы же человек, тоже поживший, как и я. Вы когда-нибудь ездили в поезде № 1 Москва – Владивосток? Ведь там же в купе едут по 7-10 суток до Владивостока мужчины и женщины. Ничего же такого нет, о чем вы говорите.

Свадьба Валентины Терешковой и Андрияна Николаева, 1963 год.Фото: ТАСС

- Почему? Мне кажется, бывает…

- Давайте не будем говорить об этих вещах. Сегодня такой посыл неуместен, потому что такой задачи не стоит.

То, что люди влюбляются во всех возможных условиях, это однозначно. Америка, Китай и Российская Федерация к 2030-му году поставили задачу побывать на Луне, а конечная цель – сделать там постоянное поселение. Тогда, я уверен, этот вопрос будет насущным.

Но, в любом случае, он не представляет никакого научного интереса. Любовь - это же выше, чем вы думаете, это не материальные отношения, это духовное родство.

- То есть, вы - в принципе - не исключаете, что в перспективе, во время дальних полетов…

- Исключать ничего нельзя, но я не хотел бы детализировать эту тему, потому что такой задачи не стоит. Поставит задачу государство – будем решать.

Скворцов и Скрипочка, коллеги Робота Фёдора...

- Товарищ генерал-лейтенант, расскажите поподробнее про наших в экипаже.

- Это опытные космонавты. Александр Скворцов летал на МКС в 2010 году, проработал там с апреля по сентябрь, в 2014 году еще раз пробыл на станции шесть месяцев, сейчас там уже – с июня 2019 года.

А знаете, какой у него там необычный подчиненный? Робот Федор! И он с ним активно работает.

Мы получили интересный опыт «общения» с андроидами. Не мне судить – я же не инженер, а специалист по живым людям, но опыт очень интересный, с перспективой использования роботов на орбите.

Александр Скворцов. Фото: Роскосмос

Потому что космическая среда очень агрессивная, и если мы подготовим нормальных «заменителей людей», с нормальным интеллектом, то можно будет очень многие технические вопросы решать без ущерба для здоровья людей.

И Олег Скрипочка - тоже выдающийся наш космонавт. Первый полет совершил в 2010 году, с октября по март. Второй состоялся в 2016-м, и вот теперь он в космосе уже в третий раз. У Олега собственная программа.

И они вдвоем обеспечивают российское присутствие на международной космической станции.

Женщины могут командовать мужиками даже за облаками

- Удивительное дело: наши космонавты творят чудеса, а мы к этому так привыкли, что чаще обсуждаем неудачные пуски наших космических аппаратов, нежели этот каждодневный подвиг…

- Кто бы что ни говорил сегодня о тех неудачах, которые бывают, у нас проколов не больше, чем у американцев и других космических держав.

И все равно мы были и остаемся великой космической державой. Ну, хотя бы (ох, уж эта российская скромность! – А.Г.) потому, что только мы одни можем космическим кораблем доставить космонавтов на международную космическую станцию и вернуть их на Землю.

- Да на мой взгляд, это ключевая позиция – пешком же туда не пойдешь! А почему наши корабли туда доставляют космонавтов, а командует на МКС - итальянец?

- А что такого? Это нормально. Как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, это - наши партнеры, и договоренность такая, что поочередно меняются руководители космической станции – сначала наш, потом американец, потом итальянец. Все логично. Наиболее квалифицированные из астронавтов и руководят...

Космонавт Олег Скрипочка. Фото: Роскосмос

- А женщины тоже могут командирами стать?

- Конечно. А почему нет? Я считаю, это совершенно нормально.

- С медицинской точки зрения?

- И с медицинской, и с общечеловеческой, со всех точек зрения. Главное – профессионализм.

И еще немаловажная черта – умение руководить. А она присуща и женщинам, и мужчинам, в зависимости от того, как подготовлен астронавт или астронавтка.

- И что, мужики-космонавты будут космических женщин слушаться?

- Не «что», а они, естественно, выполняют те приказы, которые дает командир. Ведь есть такие отрасли или сферы деятельности, где командир -,это святое, как сказал, так и надо делать.

Без великих открытий на Землю не возвращаются

- Вы обычно нам раскрываете самую секретную космическую тайну из того, чем там занимаются космонавты.

- Что значит занимаются? Они трудятся, работают.

- Я имею в виду, какое-то научное открытие, научный эксперимент.

- Александр, научное открытие, какой-то прорыв в науке, как правило, происходит «накопительно», сначала - по мелким вопросам, а потом, скажем так, возникает открытие. Члены экипажа сейчас работают.

- По каким каким направлениям?

- По целому ряду вопросов. Там и биологические эксперименты. Для меня лично, как для врача, особый интерес представляют эксперименты, связанные с кристаллами. Их на Земле сформировать очень сложно. А в космосе гравитация значительно ниже, там -спокойно, и кристаллы можно легко вырастить.

Кристаллы - это основа деятельности человека. Все думают, что это - что-то, связанное исключительно с электроникой. А вот и нет: есть кристаллы, которые связаны с биологией, с микробиологией. И за счет строения этих кристаллов можно получить совершенно новые препараты, скажем так, которые будут влиять на состояние медицины в целом, глобально.

Для меня мечта – чтобы создали кристалл (в этом направлении уже проводятся работы), который был бы основой для создания препаратов против рака.

31 декабря на МКС будет общий праздничный стол

- Скажите, а как обитатели станции встретят на этот раз Новый год? Компания – аж 6 человек.

- Я абсолютно убежден, что будет общий стол. Подарки на предыдущем грузовике, который к ним где-то месяц назад пришел, уже привезли. Они посылки откроют...

- А что за подарки?

- А я откуда знаю? Это - от семьи и от друзей. Они их открывают, смотрят. Это доставляет такую радость. Даже трудно представить, какие чувства в этот момент испытывают космонавты, потому что это - напоминание о близких, о друзьях, о том, что Земля с ними, что она их не забывает.

- Например, раньше что дарили?

- Дети присылают игрушки, медвежонка какого-нибудь плюшевого. А для отца это такая радость. Или елочку маленькую, фрукты свежие. Там же все равно продукты сублимированные, как правило, свежих нет. В любом случае - свежие фрукты и овощи оставляют неизгладимое впечатление для членов команды.

Но в деталях я, действительно, не знаю, какие там на этот раз подарки, это тайна, семейная, личная.

- От президента Путина могут быть подарки?

- Я не берусь судить, это не мой уровень.

- Вы сказали про стол. А что на столе? Ну, кроме того, что могут прислать в подарок близкие?

- Это целая эпопея. Потому что и у нас сейчас очень разнообразное меню для космонавтов, и у американцев, и у европейцев.

Причем -!космонавт составляет себе индивидуальное меню еще на Земле. И все, как правило, обмениваются продуктами. Повторюсь, космическая пища отличается от земной, но, тем не менее, я не сомневаюсь, что стол будет роскошным – по космическим меркам, естественно. И точно знаю, что такой вам и не снился здесь, на Земле.

- То есть там будет итальянская, американская и русская кухня? Соленые огурчики, допустим, могут быть?

- Конечно, могут быть.

- У нас же бесцензурное радио, мы все можем говорить…

- Вы-то можете, а я не могу.

- А выпить на космической станции в новогоднюю ночь можно хоть по чуть-чуть?

- Выпить никогда нельзя, но русский человек всегда находит повод.

- Не только повод, но и выпивку. А можно будет найти ее на космическом корабле?

- Я думаю, если сильно постараться...

- Это все, что вы можете сказать нашим радиослушателям?

- Я думаю, что большего и не надо. Любой гражданин Российской Федерации меня поймет.

Главное - на Земле «не улететь»!

- Ладно, вернемся на Землю…Вячеслав Александрович, ваши пожелания землянам, как себя вести, сколько выпивать, чего выпивать в новогоднюю ночь, что с чем можно мешать, чтобы «не улететь»?

- «Не улететь» - я так понимаю, не в космос, а от действительности?

На самом деле - выпивать нельзя. Но жизнь и традиции - незыблемы, и пока существует человек… Более 5 тысяч лет человеческой цивилизация, которую мы прослеживаем, люди выпивают. Это факт. В настоящее время правильная тенденция в Российской Федерации – заменить выпивку и застолье занятиями физкультурой.

- А можно танцами?

- Можно танцами! А если - о физкультуре... Ведь у нас столько спортивных комплексов, детских площадок, освещенных лыжных трасс, все делается в стране для того, чтобы уйти от длительных застолий.

Ну, а выпивать… Я повторюсь и буду повторяться до конца своих дней: если уж без алкоголя вам – никак, то выбирайте сухое красное вино, сухое белое вино. И лучше всего - наши вина, крымские. Там сейчас - целый бум, создается мощная индустрия, и, даст Бог, - год-два-три-четыре, количество виноградников увеличится, и мы сломаем эту многовековую традицию - пить только жесткие напитки типа водки и коньяка.

- Я не во всем согласен…

- Ради Бога. Сколько угодно. Вы из Оренбурга, а там пшеничная водка – это основа всего.

- А вы – можно сказать, забайкалец – мы ж с вами именно там, в Чите познакомились несколько десятков лет назад. И там такие морозы…

- …что ни до одной отдаленной деревни при минус 40-50 никакое вино не довезешь, да. Но нынче есть рефрижераторы. И морозы винам уже не страшны.

* * *

- Теперь – новогодние пожелания. Я не исключаю, что сайт читают и Радио «КП» слушают и в космосе: и астронавты, и инопланетяне.

- Александр, я не буду оригинальным. Начну с популярной в послевоенные годы фразы: «Лишь бы не было войны». Мир – самая большая ценность. Те взаимоотношения с некоторыми странами, которые сейчас сложились, с военным блоком НАТО, вселяют определенную тревогу. Но все равно похолодание не может продолжаться бесконечно. Обязательно наступит потепление.

- Согласен. Это в глобальном масштабе. А в личном – каждому россиянину что пожелаете?

- Здоровья, прежде всего. Чтобы возможности россиян в этом вопросе только увеличивались. Вот узнал – в Красноярске открыли новый хирургический корпус, у нас в Федеральном медико-биологическом агентстве - протонный центр. Это же хорошо, правда?

Еще желаю каждому – счастья, исполнения мечтаний.

- И персонально космонавтам. И - инопланетянам.

- Инопланетянам – прилетайте без угроз, мы вас встретим, вам понравится у нас, и мы сблизим свои цивилизации. А космонавтам – того же, что и всем людям.

Мы буквально две недели назад чествовали последнего, оставшегося в живых из самого первого отряда - космонавта Бориса Волынова, дважды Героя Советского Союза. У него непростая судьба – два полета в космос, и оба очень сложные. Он выдающийся космонавт.

Но мы сейчас набираем новых ребят в отряд космонавтов. И это люди, которые (я убежден) полетят на Луну, в дальний космос. Поэтому - тем, кто сейчас претендуют на эту роль, - всего самого наилучшего и - удачи в самом начале этого космического пути.

- А мы присоединяемся... С Новым годом!