Стоит ли нам бояться искусственного интеллекта

В начале ноября этого года инженер Франсуа Шолле из компании Google выпустил манифест. В нем он описал две ключевые проблемы: ученые и исследователи так и не договорились, что они понимают под искусственным интеллектом (ИИ). Кроме того, никто до сих пор не придумал способа сравнивать ИИ между собой и с интеллектом человека. Как обстоит дело с его развитием сегодня? Что это такое и где он применяется? Попробуем разобраться.

1. Игры разумов

Молодой китаец в черном костюме, белой рубашке и очках в квадратной оправе сидел, сгорбившись, обхватив голову руками и полностью погрузившись в напряженные размышления. Обладатель девятого дана по древней восточной интеллектуальной игре го еще ни разу за свою карьеру не попадал в столь трудное положение.

Го - игра с обманчиво простыми правилами: два игрока, поле 19 на 19 линий, наборы камней черного и белого цвета. Игроки поочередно передвигают свои камни, пытаясь окружить ими камни соперника. Всю жизнь Кэ Цзе с легкостью побеждал в эту игру любого противника - до 23 мая 2017 года, когда созданная компанией Google компьютерная программа AlphaGo с мощным искусственным интеллектом не разгромила его, выиграв три партии из трех.

Кэ Цзе ни разу в жизни не проигрывал в игру го. Пока не столкнулся с AlphaGo.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Долгое время го оставалась непокоренным рубежом для компьютеров. Шашки, шахматы, карточные игры и стратегии типа Starcraft - машины последовательно и повсеместно взяли верх над людьми. И только го оставалась прерогативой невычислимых для математических алгоритмов творчества и интуиции, ведь количество возможных комбинаций на доске го больше, чем атомов во Вселенной. Просчитать и перебрать такое их число пока не под силу ни одному суперкомпьютеру.

На протяжении многочасовых партий Kэ Цзе боролся с программой всеми доступными ему средствами. Он применял консервативную, агрессивную, оборонительную и непредсказуемую тактики, но ни одна из них не срабатывала. AlphaGo раз за разом окружал человека и вынуждал его сдаться. Так пал последний бастион превосходства человеческого интеллекта перед искусственным.

В блокбастере Стивена Спилберга I.A. искусственный интеллект в теле ребенка научился даже любить. Фото: Кадр из фильма «Искусственный разум»

2. Ограниченные возможности

Столь грандиозных успехов программам удалось добиться за счет имитирования той или иной деятельности человеческого интеллекта, поэтому сейчас общепринятым в России считается такое его определение - это любые технологии или продукты, приводящие к результату, аналогичному интеллектуальной деятельности человека, и используемые для решения прикладных задач.

Впервые термин «ИИ» был введен в далеком 1956 году на конференции в Дартмутском университете информатиком Джоном Маккарти. Ему же принадлежит и его остроумное толкование: «Как только любая система искусственного интеллекта начинает хорошо работать и давать результат, то никто больше ее искусственным интеллектом не считает».

Джон Маккарти. Фото: Википедия

Во многом это правда. На наше восприятие ИИ влияют такие фильмы, как «Терминатор» или «Робокоп», а для особо изощренных читателей - «Матрица» или «Космическая одиссея 2001 года». Из-за них мы часто объединяем роботов и искусственный интеллект в единое целое. Это неправильно. Робот всего лишь оболочка, при этом она может быть какой угодно и необязательно имитировать человеческое тело. А ИИ - это набор алгоритмов внутри компьютера внутри робота. Простой пример, программное обеспечение и данные, которые отвечают за работу голосового помощника Алисы от Яндекса, - это искусственный интеллект, а женский голос - его персонификация, и никаких роботов в этой системе нет.

Второе большое заблуждение, что ИИ, особенно воплощенный в теле робота, может совершать любые внешние операции и умственные действия, на которые способен человек. В первых частях знаменитого «Терминатора» Т-800 проделывает все, что и люди, только быстрее, лучше, эффективнее. В реальности даже такие крутые программы, как AlphaGo или Watson, не способны делать ничего, чему они заранее не обучены, не натренированы. Каспаров или Кэ Цзе тут же могли дать интервью, поняв человеческую речь и сформулировав ответы, вызвать себе такси и заказать столик в ресторане, послушать музыку и определить ее жанр, исполнителя и названия мелодий. Ни одна из программ для игры в шахматы, го, викторины или любые другие специальные функции не способна обучаться иным навыкам или переучиваться. Исходя из этого ИИ делят на две категории: сильный (как в фильмах) и слабый.

С искусственным интеллектом вы сталкиваетесь каждый день, как только берете в руки свой смартфон.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

3. Снять маску

Как понять, что мы создали сильный ИИ? Вероятно, единственный критерий этого, если искусственный интеллект полностью в своем поведении и способностях неотличим от человека. В 1950 году знаменитый британский математик Алан Тьюринг создал для этого особый тест.

Тьюринг прославился тремя вещами. Он взломал коды немецкой шифровальной машины «Энигма» в годы Второй мировой войны. Придумал концепцию простейшей вычислительной машины. И предложил испытание, позволяющее установить - может ли компьютер мыслить? Для этого человек последовательно общается с машиной и другим человеком, не видя их. В ходе диалогов он должен определить - кто является его собеседником? Если участник опыта принимает компьютер за человека или затрудняется с ответом, то считается, что машина прошла тест Тьюринга.

Алан Тьюринг.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тест Тьюринга замечателен тем, что исключает сложные философские вопросы выявления «сознания» роботов, заменяя их критерием эффективной имитации человеческого поведения. Долгое время он считался «золотым стандартом», пока в последние годы современные чат-боты и голосовые помощники не стали настолько совершенными, что их уже очень трудно отличить от людей. Поэтому специалисты в области компьютерных наук усложнили его, придумав мета-тест Тьюринга. С его помощью компьютер считают разумным, если он создал нечто, что он сам хочет проверить на разумность.

4.Он уже здесь!

Сильный ИИ - дело далекого будущего. У многих скептиков вообще есть сомнения, что он может быть когда-то создан. Однако прямо сейчас мы живем в эпоху слабого искусственного интеллекта, при этом почти не замечаем его. Где же и когда мы пересекаемся с ним?

В своем смартфоне. Когда вы наводите объектив на свою семью, а в видоискателе сразу же квадратиками отмечаются улыбающиеся лица - это работает алгоритм Виолы - Джонса. Его же используют и в камерах видеонаблюдения, чтобы поймать преступников, и даже в соцсетях, когда предлагают вам отметить себя на чужих загруженных фотографиях.

Далее, вы смотрите передачу на YouTube, фильм на Netflix или другом сервисе подписок на видеоконтент, слушаете музыку в Яндекс.Музыке

и т. д. Анализируя ваши предпочтения, система подсовывает другие видеоролики, кинокартины или композиции. И это тоже слабый ИИ!

Google Translate или DeepL, которые помогут перевести вам текст с любого наиболее распространенного и даже мертвого языка вроде латинского на русский, невозможны без систем ИИ. Распознавание и опознание мелодий в Shazam, надиктованной речи в диктофоне, автоматический автоответчик в банке и т. д., и т. п.

Но если вы думаете, что ИИ касается только информационных систем, то вы заблуждаетесь! Взлет, посадка и управление современными самолетами практически полностью под управлением не пилотов, а искусственного интеллекта. Антиблокировочная система и впрыск топлива в автомобилях тоже регулируются им. А по дорогам Сколково и американским хайвеям разъезжают полностью беспилотные самоуправляемые автомобили, со сложными системами компьютерного зрения и навигации.

Сейчас искусственный интеллект торгует на биржах и выдает деньги в банкоматах, управляет воздушными и наземными боевыми дронами, ставит диагнозы и производит операции, составляет контракты и судебные иски, снимает данные с умных счетчиков и предсказывает нагрузку на тепло- и электросети.

По сути, наша жизнь уже совершенно немыслима без слабого искусственного интеллекта.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

История поражений человечества

1979 год - нарды. Математик Ханс Берлинер придумал алгоритм оценки ситуации на игровой доске и просмотра дерева игры на несколько ходов вперед, чтобы выбрать оптимальное продолжение. Он лег в основу программы BKG 9.8, обыгравшей действующего чемпиона мира Луиджи Виллу со счетом 7:1.

1997 год - шахматы. Первая схватка компьютера Deep Blue от IBM и действующего чемпиона мира Гарри Каспарова состоялась в 1996 году. Каспаров уверенно выиграл (3 победы, 2 ничьи, 1 поражение). Однако всего спустя год для матча-реванша инженеры IBM значительно увеличили мощность компьютера - теперь он мог оценивать 200 миллионов позиций в секунду. На этот раз Deep Blue одолел российского гроссмейстера (2 победы, 3 ничьи, 1 поражение) и стал первым компьютером, победившим сильнейшего шахматиста мира.

2007 год - шашки. В Канаде создали шашечную программу, которая не может проиграть. В лучшем случае, если человек проведет безошибочную партию, сможет добиться ничьей. Алгоритм анализирует все возможные варианты развития игры и выбирает идеальный ход в каждой ситуации.

2011 год - телевикторины. Компания IBM выставила на популярную телевикторину Jeopardy! (в России - «Своя игра») систему искусственного интеллекта Watson. Она не оставила никаких шансов двум легендарным чемпионам: Кену Дженнингсу, установившему рекордную беспроигрышную серию в 74 выпусках передачи, и Брэду Руттеру, получившему самый большой выигрыш в истории шоу - 4,45 млн долларов. Правда, бросить вызов Анатолию Вассерману заокеанские инженеры пока не осмелились.

2017 год - покер. В покере карты участников закрыты, к тому же игроки могут блефовать, что сильно усложняет работу искусственного интеллекта. Однако и в таких условиях программа DeepStack переиграла 10 из 11 профессиональных игроков в покер после трех тысяч партий с каждым. А ученые из Университета Карнеги-Меллона (США) создали бота Libratus. Он бросил вызов профессионалам и победил четырех лучших игроков в самый популярный на сегодня вид покера - «Техасский холдем».

2019 год - Starcraft II. Бот для самой популярной в мире стратегической игры реального времени Starcraft II под названием Deepmind AlphaStar от компании Google легко победил со счетом 5:1 одного из лучших игроков-людей - поляка Гжегоржа Коминча по прозвищу MaNa. Starcraft II требует как молниеносной реакции для четкого управления сотнями боевых единиц на карте, так и долгосрочного стратегического планирования. В игре скрыто много важной информации: запасы ресурсов врага, размер и положение его армии и т. п. Каждая из версий AlphaStar училась всем премудростям и хитростям игры, тренируясь в боях с другими программами и отыграв в общей сложности 200 лет.

КЛАССИФИКАЦИЯ ИИ

1. Слабый искусственный интеллект - это ИИ, который специализируется в одной области. Он может обыграть лучших шахматистов мира, но на этом его возможности заканчиваются. Попроси его поставить вашу любимую музыку - и он впадет в ступор.

2. Сильный искусственный интеллект - универсальный ИИ человеческого уровня, машина, способная выполнять те же задачи, что и человек. Задача создания сильного ИИ несравнимо сложнее задачи создания слабого ИИ, и нам еще только предстоит ее решить. Подобный интеллект будет способен к осознанию, планированию, решению проблем, абстрактному мышлению, пониманию сложных идей, быстрому обучению, усвоению все новых и новых навыков, обучению на собственном опыте.

3. Технологическая сингулярность, или появление искусственного сверхразума. В 1983 году писатель-фантаст Вернон Виндж написал эссе, где предположил, что в будущем человечество ждет «технологическая сингулярность» - момент времени, когда количество вычислительных мощностей, их объединение и развитие программного обеспечения станет настолько мощным, что породит суперинтеллект, превосходящий человеческий. Сейчас эту идею поддерживает философ и футуролог Ник Бостром. Он определяет суперинтеллект как «разум, превосходящий лучшие умы человечества во всех областях, включая научную изобретательность, здравый смысл и социальные навыки».

Впрочем, пока человечеству очень далеко до сильного ИИ, а вот в области разработки и использования систем слабого мы уже вполне преуспели.

КСТАТИ

В 2018 году корпорация Google представила на конференции по искусственному интеллекту аудиозапись разговора, в которой голосовой помощник дозвонился в парикмахерскую и записал своего владельца на стрижку. Чат-бот так ловко задавал вопросы, использовал паузы и междометия, что администратор на том конце провода так и не понял, что с ним разговаривал не человек, а виртуальный собеседник. Участники конференции были потрясены реалистичностью речевого поведения робота.

А КАК У НАС?

История искусственного интеллекта насчитывает уже больше 60 лет. Первые попытки построить обучающиеся машины были предприняты в рамках кибернетики. В ее основе лежали математические модели процессов управления в живых организмах и обществе. Среди пионеров кибернетики было немало и советских исследователей, таких как Виктор Глушков, Анатолий Китов и Алексей Ляпунов.

Среди достижений россиян: построение первых робототехнических машин, способных решать простые задачи - ехать на свет или объезжать препятствия; автоматизация производства и использование первых - в то время еще гигантских и медленных ЭВМ - для нужд Госплана. Начинания кибернетиков опережали свое время, но из-за чрезмерной бюрократизации внутри советских министерств и недоверия ко всему новому не нашли того применения, на которое надеялись первопроходцы. По воспоминаниям многих современников этих выдающихся ученых, внедрение тех ранних систем искусственного интеллекта было способно предотвратить экономический коллапс 1980 - 1990-х годов и вытащить СССР из кризиса.

К сожалению, сейчас успехи российских исследователей, инженеров и разработчиков значительно отстают от ведущих держав искусственного интеллекта: США и Китая. Поэтому для исследований в области этой сквозной технологии создан специальный Центр компетенций на базе МФТИ и утверждена «Государственная программа по развитию искусственного интеллекта», поддержанная лично президентом Владимиром Путиным. По мнению многих мировых экспертов, тот, кто сможет добиться долгосрочного лидерства в разработке технологий слабого ИИ и приблизится к созданию сильного, обеспечит себе глобальное лидерство в ближайшие десятилетия. Сегодня нам крайне важно не упустить свой шанс.