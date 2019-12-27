Карта социальных услуг Москвы

На сайте Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы жители могут воспользоваться навигатором социальных услуг www.dszn.ru.

На интерактивной онлайн-карте указаны более 400 городских организаций, где можно получить необходимую помощь в своем районе или округе.

Сервис постоянно расширяется. В ближайшее время в навигаторе появятся некоммерческие организации, получившие гранты конкурса «Москва - добрый город». Кроме того, сюда добавят услуги для старшего поколения и участников проекта «Московское долголетие».

Поиск работы и обучение

Флагманский центр занятости «Моя работа».

Отделы трудоустройства.

Специализированный центр занятости «Моя карьера».

• помощь в подборе работы

• профориентация

• дополнительное

и профессиональное обучение

• помощь самозанятым

• социальные выплаты безработным

Психологическая помощь

• для женщин

• для мужчин

• для детей и подростков

• для безработных

Телефон экстренной социальной помощи - 051 (со стационарного) или 8-495-051 (с мобильного).

Служба медиации

Нейтральная сторона (медиатор) поможет разрешить конфликты:

• с детьми

• с родителями

• с супругами

• со сверстниками

Юридические услуги

• бесплатные юридические консультации

• представительство в суде для защиты прав и интересов

Центры социального обслуживания

Места притяжения в вашем районе

• социальные услуги

• интересный

и полезный досуг

• комнаты отдыха (летом - комнаты прохлады)

Помощь бездомным

• крыша над головой

• восстановление документов

• горячее питание

• санитарная помощь

• обувь и одежда

Пожизненное содержание и социальные дома

Кризисная помощь женщинам и детям

• временное убежище

• юридическая и психологическая помощь

• профориентация

• помощь в бытовых и медицинских вопросах.

Мой социальный центр

Новое клубное городское пространство

• живое общение

• совместный досуг

• спорт

• личностное развитие

Подростковые клубы

• для тех, кому от 12 до 18 лет

• для тех, кто думает, чем заняться в свободное время

• для тех, кто хочет найти занятие по душе

• для тех, кому есть что сказать

Школы приемных родителей

Дополнительное образование

НА ЗАМЕТКУ

Как это работает

1 Выбираете интересующую вас услугу в нужной категории.

2 На карте появляются точки - адреса, по которым эту услугу можно получить.

3 Кликните на ближайший удобный вам адрес и нажмите кнопку «Подробнее».

4 Получите всю необходимую информацию - точное название и адрес городского учреждения, куда можно обратиться за помощью или консультацией, контактный телефон, электронную почту, веб-сайт и часы работы. Здесь же размещена дополнительная информация об услугах центра.

ЦИФРА

Более 100 миллионов социальных услуг ежегодно получают жители Москвы.