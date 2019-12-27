Карта социальных услуг Москвы
На сайте Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы жители могут воспользоваться навигатором социальных услуг www.dszn.ru.
На интерактивной онлайн-карте указаны более 400 городских организаций, где можно получить необходимую помощь в своем районе или округе.
Сервис постоянно расширяется. В ближайшее время в навигаторе появятся некоммерческие организации, получившие гранты конкурса «Москва - добрый город». Кроме того, сюда добавят услуги для старшего поколения и участников проекта «Московское долголетие».
Поиск работы и обучение
Флагманский центр занятости «Моя работа».
Отделы трудоустройства.
Специализированный центр занятости «Моя карьера».
• помощь в подборе работы
• профориентация
• дополнительное
и профессиональное обучение
• помощь самозанятым
• социальные выплаты безработным
Психологическая помощь
• для женщин
• для мужчин
• для детей и подростков
• для безработных
Телефон экстренной социальной помощи - 051 (со стационарного) или 8-495-051 (с мобильного).
Служба медиации
Нейтральная сторона (медиатор) поможет разрешить конфликты:
• с детьми
• с родителями
• с супругами
• со сверстниками
Юридические услуги
• бесплатные юридические консультации
• представительство в суде для защиты прав и интересов
Центры социального обслуживания
Места притяжения в вашем районе
• социальные услуги
• интересный
и полезный досуг
• комнаты отдыха (летом - комнаты прохлады)
Помощь бездомным
• крыша над головой
• восстановление документов
• горячее питание
• санитарная помощь
• обувь и одежда
Пожизненное содержание и социальные дома
Кризисная помощь женщинам и детям
• временное убежище
• юридическая и психологическая помощь
• профориентация
• помощь в бытовых и медицинских вопросах.
Мой социальный центр
Новое клубное городское пространство
• живое общение
• совместный досуг
• спорт
• личностное развитие
Подростковые клубы
• для тех, кому от 12 до 18 лет
• для тех, кто думает, чем заняться в свободное время
• для тех, кто хочет найти занятие по душе
• для тех, кому есть что сказать
Школы приемных родителей
Дополнительное образование
НА ЗАМЕТКУ
Как это работает
1 Выбираете интересующую вас услугу в нужной категории.
2 На карте появляются точки - адреса, по которым эту услугу можно получить.
3 Кликните на ближайший удобный вам адрес и нажмите кнопку «Подробнее».
4 Получите всю необходимую информацию - точное название и адрес городского учреждения, куда можно обратиться за помощью или консультацией, контактный телефон, электронную почту, веб-сайт и часы работы. Здесь же размещена дополнительная информация об услугах центра.
ЦИФРА
Более 100 миллионов социальных услуг ежегодно получают жители Москвы.