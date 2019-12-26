Путин отрепетировал новогоднее поздравление

- Мы вновь проводим нашу предновогоднюю встречу в Большом театре, - обратился Владимир Путин к огромному залу главного театра страны. - В прошлый раз собирались в преддверии Нового года и в преддверии Года театра именно здесь, и мне показалось, что многим такая форма совместной встречи Нового года понравилась.

В зале сидели все члены правительства, сотрудники администрации президента, члены парламентских фракций, главы регионов, общественные деятели, военные, актеры, спортсмены, руководители предприятий и компаний.

- Понятно, что все вы – люди занятые, времени не так много для посещения Большого театра. Поэтому если представляется такая возможность, мне кажется, это хороший подарок для каждого из нас, - пошутил Путин.

Посмотреть в этот вечер, действительно, было на что: давали сразу два балета - «Кармен-сюиту» и «Бриллианты».

Речь на традиционном новогоднем приеме, который фактически закрывает год, не должна подводить итоги, это в своем роде мини-репетиция новогоднего обращения президента. Но это и возможность поблагодарить тех, кто работал на благо страны.

- В предновогодние дни нас всегда объединяет надежда на то, что новый год будет лучше уходящего, - продолжил Путин. - Неизменным остаётся наше стремление работать ради общего блага, Отечества, для процветания нашей страны, чтобы люди жили лучше на деле, а не на словах. В значительной степени это всё – результаты тех людей, которые находятся сейчас в этом зале. Сердечно поздравляю вас с наступающим 2020 годом. Пусть он будет успешным. С Новым годом!