Сын Елены Яковлевой показал лицо, обезображенное после сведения татуировок

Сын звезды театра и кино Елены Яковлевой давно пожалел о том, что в юности набил татуировки по всему телу. Теперь Денис Шальных проходит через мучительные процедуры, чтобы вывести наколки на лице. Удалить татуировку гораздо сложнее, чем набить ее. Рисунки на коже миллиметр за миллиметром обрабатываются лазером, кожа после этого краснеет и болит. В Инстаграме 27-летний наследник актрисы поделился пугающим снимком, сделанным после недавней процедуры: Денис показал, какой побочный эффект может дать лазер.

Во время последнего сеанса парню выводили наколки с подбородка. Это очень чувствительная зона лица, и в результате у Дениса начался сильный отек. Его губы распухли настолько, что он с трудом может отрыть рот. Тем не менее, Шальных-младший не намерен сдаваться и собирается удалить со своего лица все тату.

Из-за отека губ и подбородка Денис с трудом открывает рот. Фото: Инстаграм.

В Инстаграме Денис и тату-мастер, удаляющая его наколки, подробно рассказывают о том, как проходит процесс выведения рисунков. Во время сеансов Шальных снимает видеоролики и выкладывает их в соцсети.

- Отличный результат мы уже получили на щеке и лбу, продолжаем удаление на подбородке, - рассказала тату-мастер Екатерина, продемонстрировав эффект, которого удалось добиться после одной процедуры. Рисунок на щеке Дениса действительно стал гораздо бледнее.

Сын Елены Яковлевой давно хотел избавиться от татуировок на лице, но долго не решался на это – его пугало то, что процедура чистки достаточно долгая и болезненная. И вот, наконец, осенью Денис пошел в клинику и начал выводить наколки. В первую очередь Денис хочет избавиться от изображения гроба на щеке – когда-то молодой человек наколол его в шутку, а теперь считает слишком страшным.

- Это очень мрачная татуировка. Вся эта загробная символика... эти морбидные обсессии не очень хорошо отражаются на жизни молодых людей. Особенно на их ментальном и физическом здоровье. То, что у тебя снаружи, оно, скорее всего, у тебя внутри. Поэтому какие-то шаги в сторону осветления своего образа необходимо делать всем, - высказался Денис как-то на своей странице в Инстаграме.

ekaterina__fedina Результат после 1 процедуры, прошёл 1 месяц. Денис Шальных проходил сегодня первую процедуру на других своих татуировках

Елена Яковлева очень переживает за сына и обижается, когда в соцсетях его называют фриком. По словам артистки, в юности Денис наделал много ошибок, за которые теперь расплачивается.

- Оставьте ребёнка в покое! Да, он очень нашалил с собой и своим лицом, а сейчас хочет от этого избавиться, - сообщила актриса недавно.

Единственный сын актерской пары Елены Яковлевой и Валерия Шальных работает в одном из московских барбершопов, он делает стрижки столичным модникам. Денис учился на режиссерском факультете Гуманитарного института телевидения и радиовещания, но забросил учебу ради занятий музыкой, когда создал свою группу. Пробует себя Денис и как актер: вместе с мамой он иногда выходит на сцену. Шальных-младший ведет здоровый образ жизни, не пьет, не курит и ежедневно качается в спортзале (в прошлом он – тренер по фитнесу). В личной жизни молодого человека наметился крутой поворот: недавно он пережил развод, но, похоже, у него уже появились новые отношения. С женой Денис прожили вместе два года.