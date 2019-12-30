Тина Канделаки и Максим Шевченко подводят звездные итоги года: прямая онлайн-трансляция

В 8 утра по Московскому времени на Радио "Комсомольская правда" заряжаемся порцией энергии и новостей вместе с еженедельной программой "Доживем до понедельника". Ее бессменные ведущие, Тина Канделаки и Максим Шевченко подведут звездные итоги года и расскажут о самых интересных событиях, людях, явлениях.

Канделаки и Шевченко в эфире Комсомолки .В эфире с Тиной Канделаки и Максимом Шевченко - Павел Мамаев, Александр Сокуров, Дмитрий Глуховский, Александр Роднянский и многие другие. Смотрите прямую видеотрансляцию на сайте kp.ru и официальном ютуб-канале Радио Комсомольская правда : https://www.youtube.com/user/kptele

В гостях у ведущих - Павел Мамаев, Александр Сокуров, Дмитрий Глуховский, Александр Роднянский и многие другие. Тина Канделаки и Максим Шевченко пообщаются с каждым из гостей, зададут множество острых вопросов и поздравят слушателей с наступающим Новым годом.

Узнавайте из первых уст о самых интересных и знаковых событиях уходящего 2019 года вместе с еженедельной передачей "Доживем до понедельника" на Радио "Комсомольская правда".