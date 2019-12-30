2019-12-30T07:42:25+03:00
Общество

Тина Канделаки и Максим Шевченко подводят звездные итоги года: прямая онлайн-трансляция

Вместе со знаменитыми гостями телеведущие обсудят самые громкие события уходящего 2019 года в эфире Радио "Комсомольская правда" [видеотрансляция]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Тина Канделаки и Максим ШевченкоТина Канделаки и Максим ШевченкоФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В 8 утра по Московскому времени на Радио "Комсомольская правда" заряжаемся порцией энергии и новостей вместе с еженедельной программой "Доживем до понедельника". Ее бессменные ведущие, Тина Канделаки и Максим Шевченко подведут звездные итоги года и расскажут о самых интересных событиях, людях, явлениях.

Канделаки и Шевченко в эфире Комсомолки .В эфире с Тиной Канделаки и Максимом Шевченко - Павел Мамаев, Александр Сокуров, Дмитрий Глуховский, Александр Роднянский и многие другие. Смотрите прямую видеотрансляцию на сайте kp.ru и официальном ютуб-канале Радио Комсомольская правда : https://www.youtube.com/user/kptele

В гостях у ведущих - Павел Мамаев, Александр Сокуров, Дмитрий Глуховский, Александр Роднянский и многие другие. Тина Канделаки и Максим Шевченко пообщаются с каждым из гостей, зададут множество острых вопросов и поздравят слушателей с наступающим Новым годом.

Узнавайте из первых уст о самых интересных и знаковых событиях уходящего 2019 года вместе с еженедельной передачей "Доживем до понедельника" на Радио "Комсомольская правда".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
"Переигрывает ситуацию": Захарова оценила вызов российского посла в МИД Польши
Производимые в России гражданские авиалайнеры предлагают переименовать, чтобы создать линейку самолетов с одним названием
В Псковской области автобус съехал в кювет, пострадали шесть человек
В России могут создать авиакомпанию для полетов на Дальний Восток
NYT: Эспер, Помпео и Болтон пытались уговорить Трампа не замораживать военную помощь Украине
Упавшая с высоты в цирке Владивостока гимнастка находится в тяжелом состоянии
Эспер и Помпео доложили Трампу об атаках в Ираке и Сирии
Захарова назвала вызов российского посла в МИД Польши попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу
30 декабря в Москву придет настоящая новогодняя метель
Жертвами атаки США в Ираке стали 25 человек, более 50 пострадали
Ким Чен Ын потребовал принять «наступательные» меры для безопасности КНДР
В ходе протестов в Черногории пострадали четверо полицейских
В США небольшой самолет упал на жилой дом, погиб пилот
Пушков напомнил Моравецкому, что Польша «набивалась в союзники к Гитлеру»
Отец Хабиба Нурмагомедова рассказал, когда его сын завершит спортивную карьеру
Зеленский лично встретил в Киеве вернувшихся из Донбасса украинских военных
Жертвами стрельбы в церкви в Техасе стали два человека, еще один ранен
В Белоруссии сообщили об отмене роуминга с Россией с сентября 2020 года
МИД Британии рассказал о самых нелепых обращениях в посольства страны
Bloomberg назвал главное достижение Путина за 20 лет
США нанесли удары по пяти объектам "Хезболлы" в Ираке и Сирии
В Британии мужчина забеременел от женщины. Роды принимал врач-трансгендер
Иран предложил соседям поучаствовать в учениях с Россией и Китаем
"Ростелеком" опроверг утечку данных пользователей портала госуслуг
Путин позвонил Трампу, чтобы поблагодарить за помощь
Козак назвал очень тяжелым решение о выплате Украине $2,9 млрд
Путин и Меркель отметили прогресс в переговорах о транзите газа через Украину
Косачев: обмен пленными дает надежду на реализацию Минских соглашений