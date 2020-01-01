Депутат Госдумы Наталья Поклонская: Хватит кричать, что в Киеве клоуны, а мы на их фоне красавцы

С «Матильдой» у меня была ошибка

- Наталья, Россия изменилась в 2019-м?

- Конечно. В каких-то направлениях мы идем вперед, где-то хотелось бы развиваться быстрее, но чего-то пока не хватает. Страна - как люди. Скажу больше: в этом году и я, как говорят, изменилась (улыбается). Со стороны выглядит не всегда понятно. Но это нормально. Сделанные ошибки и работа над ними - все на пользу.

- Для российского политика признать ошибки - это очень странно...

- Что делать, мы часто ошибаемся. Нужно вставать, даже если ты упал. А я падаю частенько. И каждый раз встаю... Я ведь раньше думала по-прокурорски. Но это неправильно в политике. Политика - очень тонкая материя, где не всегда надо говорить очевидные вещи прямо в лоб. Как, к примеру, это было с фильмом «Матильда» (Поклонская резко выступала против фильма, считая, что он оскорбляет чувства верующих. - Ред.).

- ...И императором Николаем Вторым.

- Да, в обоих случаях я смешала свое личное отношение с... (Замолкает.) Об этом я публично говорить не буду сейчас. Глубоко личное. Это вера, наша духовность. Советую людям ее беречь и ни в коем случае не выставлять на всеобщее обозрение.

«Не надо парафинить Украину»

- Не выставлять на всеобщее обозрение - это как-то не по-современному. Политики, депутаты, блогеры, целые госканалы образца 2019 года беспрерывно ищут себе мишени - как бы хайпануть.

- Посеять искру раздора, чтобы одна часть общества твердила о соблюдении крайне традиционных ценностей (как они это видят), а вторая возмущалась: сколько можно этих запретов?! Мы хотим свободы! Стравливать тех и других - беспроигрышно. Занятые этим политики будут звучать на всех телеканалах. Но это плохой, черный пиар... Посмотрите, что сейчас в телевизоре. В основном проблемы совершенно другой страны - Украины: посмотрите, какие там чудаки работают, посмотрите, какие там клоуны, посмотрите, какие мы, русские, на их фоне красавцы. Но так ведь нельзя.

- Почему нельзя?

- Потому что нужно работать на примирение. Потому что наш президент сказал: мы должны идти в ногу с нашей братской Украиной. В какую ногу мы идем, если мы их парафиним?!

- Вы жителю Донбасса такое бы сказали?

- Я сама с Донбасса. У меня бабушка, ей 96 лет, живет в ЛНР сейчас. Я туда частенько езжу и знаю, о чем говорят оставшиеся жители. Они говорят, что хотят мира, и жить они хотят точно так же, как я или вы. Что мы делаем для этого? Я не считаю, что парафинить Украину - это хороший выход для жителей ДНР и ЛНР. Нужно кому-то быть умнее. Как-то выстраивать информационную пропаганду.

- Тяжело будет ведущим политических ток-шоу на федеральных каналах...

- Пусть другую мишень найдут.

«Зеленский недорабатывает»

- В этом году наметился проблеск по украинскому вопросу. Зеленский стал президентом...

- Проблеск есть. Но я не вижу, к сожалению, позитивных изменений во внутренней жизни Украины. Я работала в Киеве, прошла майдан и знаю, что это такое. Я видела, как развалилась страна, и хочу, чтобы люди в Украине знали правду, а не жили в мифологии. И возникает вопрос: почему команда Зеленского не развеет миф «революции гидности» (дословно - «революция достоинства». - Ред.)? Страшно?

- Но на этом держится вся независимость Украины.

- Это не «революция гидности», это госпереворот. Согласна, господа Порошенко и Турчинов сделали, к сожалению, этот каркас, на котором пока держится власть в Украине. И тут нынешнее руководство Украины недорабатывает. Надеюсь, что в наступившем году этот вопрос будет снят и новые проблески мы увидим.

- Наталья, после ваших слов «власть в Украине» мне захотелось себя ущипнуть. Я в «Комсомолке» чуть ли не единственный человек, который говорит «в Украине». Вы неожиданный союзник...

- Да потому что правильно говорить «в Украине». Это такой маленький сигнал о том, что меняются стереотипы. Мы должны уважать государство, с которым нужно выстраивать мирные, добрые, братские отношения.

- А как же правила русского языка, как же Даль?

- Я не филолог. Но я окончила Харківський національний університет внутрішніх справ, сегодня учусь в Дипакадемии при МИД РФ. И знаю, что «на» говорится, если это, допустим, остров. Но Украина является государством. Полноценным, независимым, суверенным. И почему мы должны быть такими упертыми и говорить «на», с какой целью?

«Люди хотят что-то изменить в стране»

- Наталья, какое событие 2019-го вас порадовало?

- Конечно, открытие железнодорожного сообщения по Крымскому мосту! И еще я наконец перешла в международный комитет Госдумы. Для меня это шанс реализовать себя в совершенно другом направлении. Потому что в сфере противодействия коррупции перспективы у меня не было.

Поезда в Крым не ходили с Большой земли с 2014 года.Фото: РИА Новости

- Меня другое зацепило: вы заметили, что в 2019-м все чаще бунтовали медики?

- Да, у них низкие зарплаты. С этим надо что-то делать.

- Но вы, депутаты, утверждали бюджет, при котором запасы нашей казны астрономические - триллионы рублей. Почему в кубышке у государства уйма денег и при этом врачи, учителя, ученые хронически недополучают?

- Хороший вопрос. Я тоже возмущена. Но проблема не в принятии бюджета и новых законов, а в исполнении существующих.

- Это власти говорят уже лет 20. Но денег нет...

- Скажу как бывший прокурор: если бы каждый сотрудник правоохранительных органов выполнял на должном уровне свои обязанности, не было бы вопросов к бюджету.

- Впечатление, что правоохранительные органы заняты протестами. В 2019-м сажали демонстрантов за брошенный в них стаканчик, бутылку.

- Я считаю, что здесь недоработка силового блока. Полицейская дубинка не должна быть инструментом в руках у политиков.

- Вы намекаете, что демонстрантов били политической дубинкой?

- Власти хотели показать: не ходите на митинги. С другой стороны, существует порядок. Если есть желающие выйти на митинги, нужно их согласовать. И есть провокаторы. Я их видела на майдане в Киеве - так называемые мирные студенты... Провокаторы страшны: они пользуются доверчивостью и желанием людей что-то изменить в стране.

«Мы - главный враг для Америки»

- Что из событий, которые, может быть, прошли для многих незамеченными, сыграет в 2020-м?

- Принятые законы сыграют. Например, признание иностранными агентами физических лиц. Я голосовала, как решила фракция, хотя была против. Я не стала высказывать своего мнения, потому что знаю: придет время, и по плодам мы увидим эффект таких законов. Часть из них просто отменят. Из положительного - я надеюсь, что в 2020-м новая команда Зеленского откроет в Крым воду Днепра, которую их предшественники полуострову перекрыли. Надеюсь, что будет возобновлено авиасообщение Москва - Киев.

- Вы сейчас договоритесь до визита Путина в Киев.

- Слушайте, я уверена в том, что придет время - и я тоже приеду в Киев! Это мой любимый город, я его очень люблю...

- Когда это произойдет?

- Не знаю, но я не из трусливых и это сделаю. В 2019 году по мне были приостановлены все уголовные производства, по которым я обвиняюсь украинскими силовиками. Нет перспективы. Мое увольнение из генпрокуратуры Украины отменено как незаконное, кстати говоря.

- То есть вам пора на работу в Киеве выходить?

- Да я готова сейчас помогать пересажать всех этих радикалов, которые кормятся из рук того же Порошенко и мешают Зеленскому налаживать отношения в Украине.

- Вас, голубя мира, окруженную ястребами, хочется спросить: как быть с российско-американскими отношениями? В этом году США отменили договор о ядерном разоружении...

- Это очень опасно... Надо становиться сильнее. Потому что самый важный враг для Америки - Россия. Россия всегда своей огромностью и могуществом не давала покоя Америке. Так уж заведено.

- Наше могущество вредит Америке?

- Да, потому что русский дух сломить нельзя. Послушайте, наш президент делает все, чтобы наши интересы учитывались. И само слово «Россия» сейчас звучит. Это не 90-е годы.

- Что-то пожелаете нашим читателям?

- Конечно. Я от всей души желаю каждому россиянину, каждому украинцу (еще я хочу третью страну сюда включить - жителей Сербии) процветания наших стран. Потому что мы - сильные страны. И потому что у нас одна вера. Мы должны становиться сильнее, чтобы в мире был баланс добра и зла. И хочу пожелать мудрости нашим руководителям, себе, каждому человеку. Здоровья крепкого. Красоты. Добра. Любви. Мира. Благосостояния.

С Новым годом!

О НАСИЛИИ И ЕВРОПЕЙСКИХ ЦЕННОСТЯХ

При чем тут тыквы?

- Наталья, к вашему образу православного политика все привыкли...

- А я и есть православная.

- Не спорю. Но политика - арена, где выступают артисты разного жанра... Теперь вы выступаете за свободу женщин делать аборты. За закон о домашнем насилии. Кое-кто начал утверждать, что Поклонская вообще стала либералкой. Другие говорят: просто сам тренд изменился. Быть махровым охранителем становится уже не то что не модным, а не продаваемым в политике...

- Начну с того, что я против абортов. Но я и против навязывания решения женщинам, которые попали в непростую ситуацию.

Наталья Поклонская уверена: празднование Хеллоуина никак нам не навредит.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Даже церковь не может вмешиваться?

- Не может. Человек свободен. И Господь нам подарил свободу. Принуждать, навязывать и запрещать неразумно. Нужно создавать условия, чтобы женщина после родов не осталась без работы, чтобы ее не выгнали, потому что у нее четвертый ребенок и беременную не каждый хочет на работе держать... Должны быть социальные гарантии, при которых женщина не пойдет по миру с детьми.

Меня задело интервью одного священнослужителя, который не захотел крестить ребенка, рожденного с помощью ЭКО. А ребенок рождается по воле Божьей! Мать с радостью пришла его крестить, она намучилась, куча процедур медицинских... И вдруг такое отношение.

По насилию в семье - закон очень спорный. Его нужно дорабатывать, он неидеален. Но одно в законе полностью поддерживаю - помочь жертве насилия в семье (если она не может расторгнуть брачные отношения) избежать общения с насильником. А в новом законе это как раз предусмотрено.

Но если родитель отшлепал ребенка, неправильно его из семьи забирать, в этом я с критиками закона согласна.

А насчет тренда на либерализм скажу: я против того, чтобы отбрасывать все западное. У Запада есть много положительного, что нам неплохо бы перенимать.

- А как же ювенальная юстиция, права секс-меньшинств? Я только начал перечислять страхи среднего россиянина...

- Крикуны пугают: вот, мы будем с такими же ценностями, как у них - однополые браки, родитель № 1, родитель № 2... Кто заставляет это брать?! Кто может это России навязать?! Мне в Госдуме говорят: у тебя нет опыта, ты молодой гражданин России. Да, я молодой гражданин, не такой, как вы. Но я не понимаю, почему у нас все из крайности в крайность?!

- Сейчас вы с кем спорите?

- С тем же депутатом Милоновым, который наехал на украинские тыквы, и мне стало обидно: при чем тут мои украинские тыквы?! (Депутат Милонов выступил против празднования Хеллоуина в школах и детсадах и заявил, что Поклонская в отношении Хеллоуина «говорит с позиции украинки». - Ред.) И я стала защищать Украину, потому что выросла там... Я была подростком, когда мы гадали на 8 июля, на Ивана Купалу, когда мы на Рождество, на Крещение с девчонками кораблики запускали с желаниями. Когда мы на Хеллоуин разрисовывали эти тыковки...

- Наша церковь Хеллоуин не одобряет.

- Но Хеллоуин не зло. Не надо запрещать. Чем больше запретов, тем больше будет протестов. Поэтому нужно просто ослабить вожжи и показать, что европейские ценности надо преподносить правильно.