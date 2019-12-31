Ни катастрофы, ни рывка: как наша экономика застряла в стабильности и чего ждать дальше

В преддверии наступающего 2020-го «Комсомолка» попросила пятерых российских экономистов сказать последнее прости-прощай уходящему 2019-му и рассказать, чего они ждут от ближайшего будущего.

Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа ФБК:

— Инфляция не вышла из-под контроля и осталась на очень приличном уровне около 3,5%. Но доходы населения практически не росли, отчего была низкая покупательная способность. Вырос профицит бюджета: он составит от 1,5 до 3 трлн руб. Плюс в Фонде национального состояния накопили 8 трлн. руб Денег много и это хорошо. Но зачем тогда было повышать налоги (ставку НДС с 18 до 20%) и пенсионный возраст?

Кроме того, существенного урона не нанесли санкции. Мы их практически не почувствовали. Но это скорее заслуга тех, кто эти санкции обещал и не ввел.

Денис Ракша, основатель и управляющий партнер компании экспертного консультирования «Неокон»:

- Макроэкономическая ситуация почти что идеальная. К этой ситуации стремились долго и много для этого делалось. Но экономического роста нет. Чему все удивляются. И собирать налоги мы научились здорово. А вот тратить не можем.

Андрей Мовчан, руководитель экономической программы Московского центра Карнеги:

- Мы создали жесткую монетарную дисциплину. И добились низкой инфляции, устойчивого курса рубля. Это самое важное, что есть в стране.

Антон Табах, доцент Высшей школы экономики:

- После 4 лет затягивания смирительной рубашки, власть и Центробанк стали отпускать вожжи: ЦБ снижал ключевую ставку, а правительство начало потихоньку увеличивать бюджетные расходы.

Георгий Бовт, политолог:

- Снижение инфляции. И стабильность рубля, которому прочили гораздо худшее. Сравнил с прогнозами на начало 2019 года: предрекали 70-72 рубля за доллар. Сейчас уже ниже 62 рубля. Это достижение Центробанка и финансовых властей. Но не думаю, что курс опустится ниже.

Николаев:

- Демография. В этом году нас стало меньше на 300 тысяч человек. В прошлом году было немногим более 220 тысяч человек. Убыль населения нарастает.

Второе — серьезно ухудшилось качество и достоверность официальной статистической экономической информации. По этому поводу в 2019-м было много скандалов, когда Росстат ловили на неточностях и ошибках. Если с цифрами непорядок, повышается неопределенность, бизнес не понимает, что происходит и не инвестирует. Это оказывает негативное влияние на экономику.

Ракша:

- Не растут инвестиции. В том, что это проблема, сходятся и официальные власти, и эксперты, и кто угодно.

Мовчан:

- Бюджет сильно профицитный, при этом экономика не поддержана. Налоговая нагрузка выросла, что сократило бизнес-активность и спрос. И государство само признает, что многие процессы недофинансированы. Рост экономики по Росстату — абсолютно формальная цифра. Да, в этом году случился очень большой урожай. Но это зависело от погоды, а не от нас. Рост общих доходов населения на 0,9% произошел исключительно за счет Москвы и области, «выросших» на 5,5% (там это произошло потому, что увеличили зарплаты бюджетникам, в основном силовикам). Назвать это ростом доходов всего населения всерьез невозможно. И нулевая инвестактивность.

Количество бедных растет. Наш экспорт все менее разнообразный, а доля нефти и нефтепродуктов даже выше, чем в 2018-м. Все это вместе называется «стабильность». В ней мы и живем.

Табах: - Как говорят многие аналитики, от повышения НДС не было никакого толку, бюджет захлебывается от денег. При том, что экономика, что называется, поддушена. При этом собираются улучшать собираемость налогов. Государственный карман все толще, а у бизнеса и населения нет. Это долгоиграющая проблема.

Бовт:

- Отсутствие хотя бы первых результатов нацпроектов. Они не оказали практически никакого благоприятного действия на экономику страны. Больше было бы пользы, если бы эти 26 трлн рублей раздали в виде налоговых льгот бизнесу и прямой социальной помощи населения. Они бы использовали эти деньги с гораздо больше пользой.

Николаев:

- Пересмотр налогов. Пора вводить прогрессивные налоги (кто больше получает — тот должен больше платить). У нас государство получает значительные доходы, а доходы населения не растут. Значит, у нас происходит что-то не то с перераспределением: одним вершки, другим — корешки.

Ракша: - Чтобы росли доходы, нужна высокая цена на нефть. В таком случае часть этих денег может быть поступит населению через бюджетное распределение и другие механизмы. Второй способ скучный, грустный, никому не нравится, и его все пытаются игнорировать. Пока не случится рост инвестиций, которые создают новые рабочие места, поднимают зарплаты, ожидать роста доходов не очень оправданно.

Мовчан: - Три шага: 1. Снизить уровень налоговой нагрузки. Нам не нужны такие высокие налоги. Их нужно обратно отдать бизнесу и людям на потребление. 2. Снизить регуляторную нагрузку — она сегодня чудовищна. 3. Убрать из регулирующих органов коррупционные инструменты. Не давать им возможность превращать регулирование в поборы.

Табах:

- Хватит огосударствлять все, что плохо лежит. Требуется более разумная социальная политика. Нужны налоговые меры по поддержке не только «сирых и убогих» через пособия, но и работящего среднего класса. Все это обсуждается, но не используется. И да. При любой попытке повысить налоги, давать по рукам. Желательно толстой палкой.

Бовт:

- Население жалуется на рост тарифов ЖКХ, на большие медицинские расходы, много тратит на образование. Туда и перенаправить деньги из профицита, чтобы люди меньше платили за коммуналку, лекарства и образование. И заботиться о том, чтобы не повышали тарифы в естественных монополиях.

Николаев:

- Никакой катастрофы не случится, обвала не будет. Но и рывка тоже не будет. Мы входим в 2020-й вялым ростом. Лениво вползаем. Будем болтаться около нуля. Так себе год ожидается.

Ракша: - То же самое, что в 2019-м. Экономика — это большой и инерционный механизм. Мы много лет добивались стабильности. И добились. Теперь, чтобы выйти из этого состояния, нужно много времени и усилий. Поэтому в следующем году, если прямо сегодня начать что-то делать, ни в 2020-м, ни в 2021-м году мы результатов не увидим.

Мовчан:

- Возможно, мы увидим очень кратковременное повышение ВВП за счет отдачи от нацпроектов. В остальном мы увидим те же тенденции, что в 2019-м. Российская экономика зависит от нефти и газа, но вряд ли цены на энергоносители будут сильно меняться в 2020-м. Глобального кризиса и рецессии в 2020 году никто не ждет.

Табах: - Если не произойдет внешних шоков, лозунг будет вполне молчалинский: «умеренность и аккуратность». Умеренный рост, аккуратное отпускание вожжей. Потихоньку будут запускаться нацпроекты. Скорее всего меры будут точечные. Ждать сенсации вряд ли придется.

У нас растет число неработающих пенсионеров и несовершеннолетних. Тот же пирог делится на большее количество «едоков». Статистически зарплаты будут потихоньку расти, но доходы не увеличатся. Цены повысятся, но умеренно: на продукты быстрее, на услуги — медленнее.

Бовт:

- Не ждите драмы. Думаю, рост не превысит 2%. Насчет рубля, многое будет зависить от санкций и цен на энергоносители. Если цены пойдут вниз и введут санкции, это ударит по рублю. Но пока никаких катастроф не предвидится.